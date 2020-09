Estonian tutkintakomission entiset suomalaisjäsenet tyrmäävät spekulaatiot reiän syntymisestä ennen uppoamista

Miesten mukaan 8-10 millimetriä paksun teräksen repeämisestä olisi syntynyt kova ääni, joka ei olisi jäänyt huomaamatta.

Estonian kyljessä oleva reikä on syntynyt aluksen upotessa kylki edellä meren pohjaan, kirjoittavat Estonia-onnettomuuden tutkintakomission entiset jäsenet Tuomo Karppinen ja Heimo Iivonen STT:lle lähettämässään kannanotossa.

He olivat onnettomuuden jälkeen mukana Viron, Ruotsin ja Suomen hallitusten perustamassa kansainvälisessä tutkintakomissiossa. Jokaisesta maasta mukana oli kolme jäsentä.

– Suomesta meitä oli puheenjohtajana (Kari) Lehtola, sitten oli Iivonen ja minä, Karppinen kertoi STT:lle puhelimitse.

Laivan kyljessä oleva reikä on Karppisen ja Iivosen mukaan tullut näkyviin, kun hylky on hitaasti liikkunut meren pohjalla. Heidän mukaansa hylyn rungossa on todennäköisesti lisää reikiä, joita voi tulla näkyviin ajan kuluessa ja laivanhylyn liikkuessa.

– Estonia upposi niin, että perä upposi ensin ja perä koski pohjaan. Laiva jäi pystyssä 45 asteen kulmassa kellumaan keula merenpinnan yläpuolella. Sitten kun se täyttyi, se keulakin lähti kaatumaan alaspäin. Koko runko löi meren pohjaan, Karppinen sanoi ja jatkoi, että painavan matkustajalaivan kaatuessa ja iskeytyessä meren pohjaan "totta kai siinä syntyy vaurioita".

Iskeytyessään pohjaan laivan runko on Karppisen ja Iivosen notkahtanut, minkä seurauksena kyljen teräksinen laidoituslevy on repeytynyt.

Kannanotollaan Iivonen ja Karppinen haluavat tyrmätä tv-yhtiö Discoveryn suoratoistopalvelu Dplayssä näytettävässä viisiosaisessa dokumenttisarjassa esitettyä spekulointia reiän synnystä.

Vuosikymmeniä jatkunut spekulointi on saanut jatkoa esimerkiksi Virossa. Tutkintaa aiemmin Virossa johtanut ex-valtakunnansyyttäjä Margus Kurm kertoi maanantaina virolaismedialle uskovansa, että Estoniaan törmäsi sukellusvene.

Viron pääministeri Jüri Ratas taas on perännyt uutta teknistä tutkintaa.

Teräksen repeytymisestä kuuluu kova ääni

Estonialta pelastuneista ihmisistä kukaan ei ole kertonut kuulleensa laivan kyljen reiän syntymisestä aiheutuneita ääniä. Karppisen ja Iivosen kannanoton mukaan ihmisiä pelastui laivan konehuoneen lisäksi myös sellaisista hyteistä, jotka ovat aivan reiän lähellä.

– Laitalevytys oli 8–10 millimetriä paksua terästä. Jos sellaista lähdetään repimään, lähteehän siitä ihan kauhea ääni, Karppinen toteaa.

Neljä metriä korkea reikä ulottuu Iivosen ja Karppisen mukaan autokannelta ainakin sen alla olleeseen hyttiosastoon. Heidän mukaansa Estonian järjestelmäkonemestari sekä muut konevalvomossa työskennelleet ja pelastuneet eivät ole kertoneet havainneensa laivan sisällä vettä muualla kuin autokannella.