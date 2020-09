Yleisimmät jälkioireet taudista parantuneilla olivat uupumus, keskittymisvaikeudet sekä haju- ja makuaistin menetys.

Yhdeksän kymmenestä koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin sairastaneista raportoi parantumisensa jälkeen kärsineensä jälkioireista, kuten uupumuksesta, haju- ja makuaistin menetyksestä sekä erilaisista psyykkisistä häiriöistä, kertoo uusi korealaistutkimus.

Verkossa toteutettuun kyselytutkimukseen vastasi 965 taudin sairastanutta ja siitä parantunutta potilasta. Heistä 91,1 prosenttia kertoi kärsineensä vähintään yhdestä jälkioireesta, Etelä-Korean taudinhallinta ja -ehkäisyviraston virkamies Kwon Jun-wook kertoo uutistoimisto Reutersin mukaan.

Yleisin jälkioire oli uupumus, jota esiintyi 26,2 prosentilla kyselyyn vastanneista. Toiseksi eniten vastaajat raportoivat keskittymisvaikeuksista, joista kärsi 24,6 prosenttia.

Kysely lähetettiin yli 5 000:lle koronaviruksesta parantuneelle eteläkorealaiselle. Heistä noin joka kuudes vastasi kyselyyn. Tutkimusta johti Daegun Kuyngpookin lääketieteellisen yliopiston professori Kim Shin-woo.

Etelä-Korea on mukana myös toisessa koronavirukseen liittyvässä tutkimuksessa, jossa on mukana yhteensä 16 lääketieteellistä organisaatiota. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää tarkemmin koronaviruksen aiheuttamia komplikaatioita muun muassa tietokonetomografian avulla.

Etelä-Koreassa on tuoreimman tiedon mukaan todettu yhteensä 23 699 koronavirustartuntaa ja 407 koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa. Maassa todettiin maanantaina 38 uutta tartuntaa ja yksi uusi kuolema. Maan asukasluku on 51,6 miljoonaa.