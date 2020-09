Maailmanjohtajat sitoutuivat torjumaan planetaarista hätätilaa – Boris Johnson: ”Meillä ei ole varaa jahkailla”

Kaikkiaan 64 maan johtajat allekirjoittivat maanantaina YK:n biodiversiteettikokoukseen liittyvän ympäristösitoumuksen.

Kaikkiaan 64 valtion johtajat viideltä mantereelta allekirjoittivat maanantaina sitoumuksen, jossa he lupasivat asettaa luonnon ja ilmaston keskiöön suunnitelmissaan, jotka liittyvät koronapandemian jälkeiseen taloudelliseen toipumiseen.

Leader’s Pledge for Nature (johtajien lupaus luonnolle) -niminen sitoumus liittyy keskiviikkona järjestettävään YK:n biodiversiteettikokoukseen. Taustalla ovat asiantuntijoiden varoitukset planetaarisesta hätätilasta, johon ihmiskunta on ajautunut ilmastokriisin ja elämän ylläpitämiselle välttämättömien ekosysteemien kiihtyvän tuhoutumisen myötä.

Allekirjoittaneiden listalta löytyvät tasavallan presidentti Sauli Niinistön lisäksi muun muassa Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Kanadan pääministeri Justin Trudeau, Britannian pääministeri Boris Johnson sekä Saksan liittokansleri Angela Merkel.

Allekirjoitusten myötä mukana olevien maiden hallitukset sekä EU sitoutuvat 10 kohtaa käsittävään lupaukseen, joilla pyritään palauttamaan luonnon tasapainoa sekä estämään ihmisten terveyttä ja hyvinvointia uhkaavia vahinkoja.

Sitoumuksen julkistamistilaisuudessa oli ”läsnä” myös luontodokumenttien legendaarinen juontaja ja luonnonsuojelija David Attenborough.­

Sitoumuksessa listattuja konkreettisia keinoja ovat Guardianin mukaan muun muassa metsäkadon vähentäminen, kestämättömien kalastuskäytäntöjen lopettaminen sekä ympäristölle haitallisista tukiaisista luopuminen. Valtionjohtajat lupasivat käynnistää tulevan vuosikymmenen kuluessa myös siirtymän kohti kestävää ruokatuotantoa ja kiertotaloutta.

Lisäksi lupaukseen liittyy meriin päätyvän muoviroskan sekä saasteiden vähentäminen.

Johtajat ovat kuvailleet lupausta ”käännekohdaksi”, jonka perusteella tulevat sukupolvet tuomitsevat heidän halukkuutensa toimia ympäristön tuhoutumista vastaan.

– Meidän on muutettava nämä sanat teoiksi ja käytettävä niitä momentumin rakentamiseen, jotta pääsemme yhteisymmärrykseen kunnianhimoisista tavoitteista ja velvoitteista, sitoumuksen julkistamistilaisuudessa puhunut brittipääministeri Boris Johnson sanoi.

– Meidän on toimittava nyt – juuri nyt. Meillä ei ole varaa jahkailla ja lykätä, koska luonnon monimuotoisuuden katoaminen tapahtuu tänään ja se tapahtuu pelottavalla tahdilla. Jos asiaan ei puututa, seuraukset tulevat olemaan katastrofaaliset meille kaikille. Sukupuutto on lopullista, joten meidän on toimittava välittömästi, Johnson jatkoi.