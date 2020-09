Suomalaistutkijat arvioivat kannattaako Bidenin iskeä kiinni Trumpin verokeplotteluun

Tarjosiko New York Times Joe Bidenille hyvän vaaliaseen? Vai ovatko Trumpin verot upottava suo, johon Biden ei halua sotkeutua?

New York Timesin paljastukset Donald Trumpin olemattomista tuloveroista kohauttivat maanantaina Yhdysvalloissa. On arvoitus, mikä tuon uutisen rooli on presidenttiehdokkaiden ensimmäisessä tv-väittelyssä varhain keskiviikkoaamuna Suomen aikaa.

Väittelyn moderaattorilla Chris Wallacella on mahdollisuus nostaa esiin ajankohtaisia uutisia etukäteen ilmoitettujen aihealueiden ulkopuolelta. Myös Trump ja Joe Biden voivat tarttua sellaisiin puheenvuoroissaan.

New York Timesin paljastukset Donald Trumpin alhaisista tuloveroista kaatoivat lisämaustetta presidentinvaalisoppaan. Joe Bidenin reaktiota odotetaan.­

Mutta kannattaako Bidenin iskeä kiinni Trumpin verovyyhteen?

”Epäilemättä Biden puhuu niistä”

– Bidenin kannattaa puhua Trumpin verojärjestelyistä vaaliväittelyssä ja epäilemättä hän niistä puhuukin, tutkija Markku Ruotsila arvelee.

New York Timesin mukaan Donald Trump on vältellyt veroja ja satojen miljoonien dollarien velkojen maksua.­

Ruotsilan mukaan New York Times tarjoili verouutisensa Bidenille taktisesti juuri nyt.

– Eli heti, kun Trump hyökkää Bidenia ja tämän poikaa vastaan korruptoituneen eliitin edustajina, Biden iskee takaisin näistä verojärjestelyistä.

– Joku voi vakuuttuakin, mutta tässä ei ole mitään uutta. Jo viime vaalien aikaan nämä verojärjestelyt olivat tiedossa ja Hillary Clinton iski niillä Trumpin kimppuun silloisissa väittelyissä, Helsingin ja Tampereen yliopiston dosentti muistuttaa.

”Syyttelypeliin Trumpin kanssa”

Tutkija Ville Sinkkonen uskoo, että tästä asiasta on juuri nyt käynnissä kuumat pohdinnat Bidenin leirissä.

Joe Bidenin vaalikampanjoinnin on arveltu pidättäytyvän asiakysymyksissä ja välttävän henkilökohtaisia heittoja.­

– Bidenin taustalla on varmasti niitä, joiden mielestä hänen pitäisi pitäytyä asialinjalla ja perinteisen presidentillisenä, eikä lähteä syyttelypeliin Trumpin kanssa.

– Verotietoihin viittaaminen on yksi tapa tuoda esille Trumpin epäluotettavuutta, mutta asian esille tuomisessa piilee se riski, että se vie väittelyä entistä enemmän asiakysymyksistä henkilöihin, Ulkopoliittisen instituutin tutkija päättelee.