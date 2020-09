Kamppailu Valkoisen talon isännyydestä kääntyy vihdoin loppusuoralle, kun Donald Trump ja Joe Biden kohtaavat tv-väittelyssä. Suomalaistutkijoiden mukaan hyökkäys alkaa heti ja tähtäin on ihon alla. Iso moka väittelyn alussa saattaa olla kohtalokas.

Tilanne on erittäin kuumottava, sillä republikaanien ehdokas Donald Trump ja demokraattien Joe Biden eivät ole kohdanneet toisiaan yli kolmeen vuoteen.

Nyt se tapahtuu parhaalla mahdollisella tavalla: suorassa valtakunnallisessa tv-lähetyksessä kymmenien miljoonien katsojien edessä.

Kun Trump ja Biden tapasivat edellisen kerran, kyseessä oli Barak Obaman ja Trumpin vallanvaihto Valkoisessa talossa tammikuussa 2017. Ehdokkaat tuskin vaihtoivat tuolloin kahta sanaa.

Sen jälkeen on koettu Trumpin värikäs presidenttikausi kaikkine menestyksineen ja kohuineen – sekä koronapandemia. Biden nousi otsikoihin keväällä voitettuaan demokraattien ehdokkuuden.

Joe Biden esiintyi yllättävän terävänä demokraattipuolueen ehdokaskisan tärkeässä väittelyssä Bernie Sandersin kanssa. Viime maaliskuun tapahtuma toteutettiin koronan takia ilman yleisöä.­

Toinen valmistautuu, toinen ei

Toistaiseksi muta ei ole lentänyt ehdokkaiden välillä erityisen raflaavasti. Trump on toki haukkunut Bidenia hitaaksi ja tyhmäksi. Biden Trumpia valehtelijaksi.

Mielenkiitoiseksi on osoittautunut heidän eri tyylinsä valmistautua h-hetkeen. Trump on ilmoittanut jättävänsä kaiken preppauksen väliin. Bidenin tiedetään hiovan kommenttejaan ja taktiikkaansa.

– Teen sitä mitä yleensäkin teen. Olen kierrellyt joka paikassa ja seurannut, kun tämä kaveri istuu kotonaan, Trump kommentoi Fox Newsille.

– Tiedän kuinka öykkäreitä käsitellään. Toivottavasti en ajaudu riitelemään tämän kaverin kanssa. Se on varmaan vaikeaa, sillä hän tulee huutamaan, Biden sanoi Washington Postin mukaan.

Donald Trump, 74, on Yhdysvaltain presidentti, joka tavoittelee jatkokautta.­

Joe Biden, 77, on entinen Yhdysvaltain varapresidentti. Hän on lahjakas puhuja, mutta ei ole parhaimmillaan kahdenvälisissä väittelyissä.­

Kuusi aihealuetta, 90 minuuttia

Ensimmäisen tv-väittelyn kuusi aihealuetta on julkaistu hyvissä ajoin etukäteen. Ne ovat: Trumpin ja Bidenin saavutukset, korkein oikeus, koronavirus, talous, rotu ja kaupunkien väkivalta sekä vaalien rehellisyys.

Debatin kesto on 90 minuuttia. Kullekin aiheelle on varattu 15 minuuttia: kummankin ehdokkaan kahden minuutin alustus, jota seuraa 11 minuutin keskustelu juontajan johdolla.

Tilaisuuden moderoi Fox News -kanavan kokenut politiikan toimittaja Chris Wallace. Hän toimi samassa tehtävässä myös neljä vuotta sitten Trumpin ja Hillary Clintonin väitellessä.

Donald Trump otti kantaa moderaattorin ammattitaitoon Fox News Radion haastattelussa viime viikolla.

– Chris on hyvä, mutta veikkaan, että hän ei tee Bidenille vaikeita kysymyksiä. Hän tekee niitä minulle ja se on epäreilua. Hän on radikaalin vasemmiston kontrolloima, Trump sanoi.

Republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump ja demokraattien Hillary Clinton tv-väittelyssä Las Vegasissa 19.10.2016. Selin moderaattori Chris Wallace.­

Väittelymoderaattori Chris Wallace, 72, on toiminut mm. uutisankkurina ja politiikan toimittajana Fox Newsillä.­

Kymmenien miljoonien tv-yleisö

Ehdokkaiden tv-väittelyt vievät moneksi päiväksi kaiken hapen muulta kampanjoinnilta. Varsinkin jälkikäteen, kun rapa on kunnolla lentänyt ja mokia aletaan paikkailla vastapaljastuksilla.

Vaikka television supervoima on heikentynyt viime vuosikymmenten kulta-ajoista, on muistettava, että Trumpin ja Clintonin ensimmäistä väittelyä (2016) seurasi noin 85 miljoonaa amerikkalaista.

Vaaliväittelyt noudattavat perinteistä kaavaa. Tällä kertaa koronarajoitukset luovat toki poikkeustunnelman, sillä paikan päällä ei ole suurta, innokkaasti kannustavaa yleisöjoukkoa.

Tapahtuma jouduttiin myös siirtämään vaatimattomammalle areenalle Case Western Reserve Universityyn Clevelandiin, koska isompi Notre Damen yliopisto luopui leikistä epidemiasäännösten takia.

Presidenttiehdokkaiden kolme väittelyä ovat Suomen aikaa varhain aamulla 30.9., 16.10. ja 23.10.

Markku Ruotsila (vasemmalla) on Cambridgen yliopiston tohtori. Hän toimii Helsingin ja Tampereen yliopiston dosenttina aiheenaan Pohjois-Amerikan kirkkohistoria ja Yhdysvaltain historia. Ville Sinkkonen (oikealla) on Ulkopoliittisen instituutin tutkija, joka on erikoistunut Yhdysvaltain politiikkaan.­

Suomalaistutkijoiden kommentit väittelyn merkityksestä ja aiheista

Ilta-Sanomat kysyi kahdelta Yhdysvaltain politiikkaan erikoistuneelta tutkijalta viisi kysymystä väittelyiden alla. Tässä kysymykset ja heidän vastauksensa:

Onko presidenttiehdokkaiden suorien tv-väittelyiden merkitys edelleen suuri, vai yliarvostettu?

Markku Ruotsila, Helsingin yliopiston Pohjois-Amerikan kirkkohistorian dosentti, Tampereen yliopiston Yhdysvaltain historian dosentti:

– Tv-väittelyiden painoarvo on taas hyvin merkittävä. Kumpaankin ehdokkaaseen liittyy niin monia ongelmia, kysymysmerkkejä ja varauksia äänestäjien silmissä, että heidän esiintymisestään riippuu tänä vuonna harvinaisen paljon.

Ville Sinkkonen, Ulkopoliittisen instituutin tutkija:

– Tilanteessa, jossa presidentinvaaleja värittävät pandemia, taloushuolet, levottomuudet ja mielenosoitukset, televisioitujen vaaliväittelyiden merkitys voi jäädä pieneksi. Toisaalta Joe Bidenin intresseissä on varmistaa, että vaaleista tulee kansanäänestys Trumpista, ja Trump puolestaan etsimällä etsii mahdollisuutta iskeä johonkin Bidenin heikkoon kohtaan

Mitä erityistä odotatte väittelyiden tarjoavan äänestäjille?

Markku Ruotsila:

– Ensimmäinen puoli tuntia on ratkaiseva. Jos jompikumpi ehdokas kompastuu, peli voi olla menetetty. Jos Trump menestyy hyvin, hänen jo alkanut kannatusnousunsa saa uuden vaihteen päälle. Jos hän ei menesty, hänen voittomahdollisuutensa alkavat käydä vähiin. Jos Biden vaikuttaa väsyneeltä tai sekoaa sanoissaan, hänen tilanteensa käy hyvin vaikeaksi. Yleisillä vaikutelmilla on nyt hyvin suuri merkitys, ei niinkään sanotun sisällöllä.

Ville Sinkkonen:

– Todennäköisesti näemme Trumpin, joka pyrkii hyökkäämään kaikin keinoin Bidenia vastaan ja pääsemään tämän ihon alle. Mielenkiintoista on, miten Biden reagoi – lähteekö korjaamaan Trumpin asiavirheitä, kiihtyykö piikittelystä vai pyrkiikö ohittamaan Trumpin hyökkäykset ja kääntämään väittelyt mahdollisuudeksi puhua suoraan Yhdysvaltojen kansalle tärkeistä vaaliteemoista.

Demokraattisen puolueen presidenttiehdokkaalta Joe Bidenilta ei ainakaan puutu kokemusta. Hän aloitti senaattorin uransa jo 44 vuotta sitten.­

Mitkä ovat ehdokkaiden vahvuudet ja heikkoudet asiakysymyksissä ja esiintymisessä?

Markku Ruotsila:

– Biden tietää detaljit, Trump ei, mutta Biden voi myös helposti mennä sanoissaan sekaisin. Trumpin detaljitiedoilla ei ole väliä, koska hänen todennäköiset äänestäjänsä eivät ole sellaisista kiinnostuneita. Jos Biden antaa väsyneen ja sekavan vaikutelman, hän karkottaa suurimman osan vaa'ankieliosavaltioiden liikkuvia äänestäjiä. Trumpin taasen täytyy varoa liian henkilökohtaisia solvauksia, sillä ne karkottavat hänelle elintärkeitä äänestäjäkuntia kuten lähiöiden valkoisia naisia.

Ville Sinkkonen:

– Biden on läpi poliittisen uransa tunnettu taipumuksesta lipsautella, eikä hän välttämättä ole puheenlahjoiltaan vahvimmillaan kahdenvälisessä väittelyssä. Asiakysymyksissä Trump ei Bidenille pärjää, mutta Trump ei tästä myöskään välitä. Faktat ovat hänelle toisarvoisia, tärkeintä on näyttäytyä uhmakkaana ja vahvana omille kannattajille, riippumatta siitä miten kyseenalaisia tai tuulesta temmattuja ajatuksia hän milloinkin ilmoille tuo.

Mikä väittelyn aihealue on mielenkiintoisin?

Markku Ruotsila:

– Kaikki ovat yhtä mielenkiintoisia aiheita.

Ville Sinkkonen:

– Vaalien rehellisyys.

Donald Trump on taitava puhuja. Väittelijänä hän on spontaani, häikäilemätön ja omaperäinen.­

Mikä aihealue on mieluisin Trumpille, mikä Bidenille?

Markku Ruotsila:

– Trumpille mieluisimmat ovat talous ja korkein oikeus. Hän voi mainostaa ilmiömäisiä tuloksiaan: ennen pandemiaa työttömyys oli alhaisinta 50 vuoteen. Korkein oikeus, koska hän voi toistaa kuinka saavutti konservatiivien tärkeimpänä pitämän tavoitteen sen haltuunotosta. Bidenille mieluisimmat ovat rotu ja korona. Rotuongelmissa Biden voi toistaa monien yhä uskomaa mantraa Trumpista rasistina ja levottomuuksien lietsojana. Yli 60 prosenttia amerikkalaisista on hyvin huolissaan koronatilanteesta, eikä katso Trumpin tehneen tarpeeksi, joten sitä voi käyttää kaikista lyömäaseista tehokkaimmin Trumpia vastaan.

Ville Sinkkonen:

Trumpin voisi kuvitella ottavan kaiken irti mahdollisuudestaan nimittää korkeimpaan oikeuteen uusi tuomari – tällä tietoa konservatiivi Amy Coney Barrett. Voisi ajatella, että Biden odottaa mahdollisuuttaan päästä kritisoimaan Trumpia koronaviruspandemian hoitamisesta ja hänen tavastaan kärjistää toiminnallaan ja lausunnoillaan Yhdysvaltojen sisäistä kuohuntaa entisestään.