Estonia-dokumentti nosti esiin vanhat salaliittoteoriat turmasta – kuinka autolautan kylkeen tuli reikä?

Estonian uppoamisen syyksi todettiin aikoinaan keulavisiirin putoaminen ja autorampin aukeaminen. Salaliittoteorioita turman ympärillä on kuitenkin paljon.

26 vuotta sitten M/S Estonia upposi Utön edustalla vieden mukanaan 852 henkeä. Suurin osa uhreista jäi aluksen syövereihin, minkä takia laivan hylky julistettiin hautapaikaksi.

Virallisen onnettomuusraportin mukaan turman syy oli keulavisiirin pettäminen. Dplayn uudessa dokumenttisarjassa nähty löytö on kuitenkin herättänyt kysymyksiä Estonian uppoamisesta.

Estonia – Mullistava löytö -sarjassa kerrotaan, että Estonian tyyrpuurin puoleisesta kyljestä on löytynyt reikä. Reikää ei ole aiemmin dokumentoitu.

Suomi, Ruotsi ja Viro toteavat yhteisessä julkilausumassa, että dokumentin tietoja arvioidaan. Viro on puhunut vedenalaisten teknisten tutkimusten teettämisestä.

Dokumentissa nostetaan esille eri teorioita reiän synnystä. Suomalaiset asiantuntijat suhtautuvat kuitenkin varovaisesti spekulaatioihin.

Teoria: Vaurio syntyi aluksen osuttua pohjaan

Onnettomuustutkintakeskuksen johtava tutkija Kai Valonen uskoo, että selitys reiälle on varsin luonnollinen: se syntyi, kun Estonia osui merenpohjaan. Estonia kallistui ensin oikealle kyljelle, upposi perä edellä ja päätyi merenpohjaan oikealle, eli tyyrpuurin puoleiselle kyljelleen.

– Ei ole uutta, että siellä oikealla puolella on vaurioita. Luonteva selitys on, että se olisi pohjaan iskeytyessä syntynyt ja paljastunut, kun pohja-aines tai hylky on siirtynyt.

– Se on kiistatonta, että keulavisiiri on pudonnut lukitusten murruttua ja kiistatonta on, että autoramppi on auennut, jolloin keula on ollut auki ja vesi on päässyt valtoimenaan sisään. Myös useiden silminnäkijöiden mukaan vettä on ollut kannella reilusti. Autokannelle tullut vesi selittää nopean kallistumisen ja perä edellä uppoamisen.

Otkes ei ollut vastuussa Estonian onnettomuustutkinnasta, mutta suomalaisia oli mukana tutkintaryhmässä. Valonen kertoo tunteneensa hyvin useat tutkinnassa mukana olleet kuten hänen pomonsa Onnettomuustutkintakeskuksessa Kari Lehtolan. Valonen kävi myös viime kesänä läpi 17 laatikollista Estonia-aineistoa ennen kuin ne luovutettiin Kansallisarkistolle.

Valosen mukaan tutkinta tehtiin huolellisesti.

– Ei ollut mitään havaintoa vilungista tutkinnassa. Tunnen Lehtolan, tämän aineiston ja pari muutakin tutkijaa ja en usko, että mitään on yritetty peitellä.

– Tätä on yritetty systemaattisesti horjuttaa vuosien varrella eri keinoin. Silti sen 90-luvun lopussa julkaistun loppuraportin johtopäätökset pitävät.

Valonen pitää epätodennäköisenä sitä, että reikä olisi syntynyt samaan aikaan, kun keulavisiiri irtosi ja autoramppi aukesi. Hänen mukaansa todisteet eivät puolestaan puolla sitä, että reikä olisi aiheuttanut uppoamisen.

– Jos autokannen alle olisi tullut reikä, se olisi uponnut eri tavalla. En usko salaliittoteoriaan yhtään.

Aalto-yliopiston professori Pentti Kujalan mukaan dokumentista julkaistussa videoklipissä näkyvän reiän kaltainen vaurio voisi syntyä, kun alus upotessaan osuu pohjaan.

– Vaurio on aika terävä. Jos se on osunut pohjassa olleeseen kiveen, liukunut kiveä vasten ja kivi on tehnyt särön, tällainen vaurio on mahdollinen. Mutta pitäisi tehdä lisätutkimuksia: merenpohjasta pitäisi löytyä kivi, jossa on jälkiä.

– Kyllä tämä pitäisi selvittää, että miten vaurio on voinut syntyä. Tämä on iso juttu ja lisätutkimuksia tarvitaan.

Kujalan mukaan on kuitenkin selvää, että visiirin putoaminen on ensisijainen syy Estonian uppoamiseen ja kansainvälisen tutkinnan johtopäätökset pitävät sen suhteen.

– Jos reikä olisi syntynyt ennen uppoamista, se olisi voinut nopeuttaa sitä jonkin verran.

Dokumentin ohjaajan, toimittaja Henrik Evertssonin mukaan merenpohjaa tutkittiin, kun hylky aiottiin peittää betonilla. Evertssonin mukaan tuolloin todettiin, että pohjassa on paksu savikerros ja sen alla savimoreenia. Evertsson ei kuitenkaan avaa tarkemmin sitä, miten pohjaa tutkittiin ja miltä alueelta eli onko kiven mahdollisuus suljettu pois.

Teoria: Räjähdys aiheutti reiän

Dokumentissa kuultujen asiantuntijoiden mukaan reikä on todennäköisesti syntynyt ulkoisen voiman takia.

Estonian valmistanut Meyer toi jo 90-luvulla esille väitteen, jonka mukaan Estonia olisi kuljettanut räjähteitä, joiden räjähtäminen olisi johtanut aluksen uppoamiseen. Norjan merivoimien komentajakapteeni Frank Børresen sanoo dokumentissa pitävänsä räjähdystä kuitenkin epätodennäköisenä hänelle esitetyn kuva- ja videomateriaalin perusteella.

– Näiden kuvien ja grafiikoiden perusteella vaikuttaa siltä, että jokin ulkopuolinen voima on painanut kyljen sisään, Børresen sanoo.

– Koska se on niin lähellä vesirajaa, kyse voi olla törmäyksestä. Mutta minulla ei ole pätevyyttä sanoa siitä mitään sen enempää.

Teoria törmäyksestä

Norjan teknis-luonnontieteellisen yliopiston meritekniikan professori Jørgen Amdahl totesi, että jäljet viittasivat ulkopuoliseen tekijään.

Hän laski julkisuuteen annettujen tietojen perusteella, että robottikameran kuvaamat vauriot voisi aiheuttaa noin 500–600 tonnin maksimivoima. Tämän takia hän ei pitänyt todennäköisenä, että vauriot olisi voinut aiheuttaa esimerkiksi keulavisiiri, jonka kerrotaan painaneen 55 tonnia.

Näin ollen vaurion olisi voinut aiheuttaa esimerkiksi 1000 tonnia painanut esine, joka kulkee neljän solmun vauhtia. Dokumentin grafiikassa näkyy kalastusvene ja isompi alus. Amdahl ei kuitenkaan itse lähde spekuloimaan, mikä esine olisi voinut olla kyseessä. Hän pitää mahdollisena myös, että myös kivi olisi voinut osua alukseen sen upotessa.

Kujala pitää Amdahlin arviota 500–600 tonnin voimasta uskottavana. Hän ei kuitenkaan videoklipissä näkyvien vaurioiden perusteella usko, että kyse olisi kahden laivan törmäyksestä.

Teoria: Estonia törmäsi sukellusveneen kanssa

Dokumentissa kuullaan turmasta selvinneen Carl Eric Reintammin haastattelu. Reintamm kertoi menneensä kannelle kuultuaan kovan äänen. Reintammin mukaan vedessä näkyi tuolloin jotain erikoista.

– Siellä oli jotain valkoista, joka oli useita metrejä pitkä ja leveä, Reintamm sanoi uskoen Estonian törmänneen sukellusveneeseen.

– Vai mikä muuten selittäisi jään läpi puskemista muistuttavan äänen. Kun oli laivan alaosassa, kuuli kyllä selvästi, että laiva osui johonkin.

Myös esimerkiksi Viron johtavana valtakunnansyyttäjänä tunnettu Margus Kurm on kannattanut sukellusveneteoriaa. Kurm kertoo esimerkiksi ERR:n tuoreessa haastattelussa uskovansa, että Estoniaan törmäsi sukellusvene.

Kujala suhtautuu nykytietojen valossa myös skeptisesti siihen, että kyljen vauriot olisivat sukellusveneen aiheuttamia.

– Epäilen. Vaurio on aika kyljessä. Se on aika erikoinen paikka sukellusveneelle osua. Lisäksi sukellusvene on pääsääntöisesti pyöreähkö, mutta tuo vaurio on terävämmän kontaktin aiheuttaja. Sukellusveneelle olisi myös käynyt huonosti.

