Liikkeestä eronnut kuvaa toimintaa ”Big Brother -kaltaiseksi”.

Amy Coney Barret kuuluu miehensä kanssa amerikkalaiseen karismaattisen katoliseen liikkeeseen nimeltä People of Praise.

South Bendissa Indianassa 1971 perustetulla yhteisöllä on Newsweek-aikakauslehden mukaan noin 1 700 jäsentä 22 kaupungissa Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Karibiansaarilla.

Liikkeen oppien mukaan miehet määräävät vaimojen tekemisistä. Jäsenet vannovat elinikäistä uskollisuutta toisilleen ja lahjoittavat vähintään viisi prosenttia tuloistaan yhteisölle.

Yhteisössä neuvojan asemissa olevia miehiä kutsuttiin nimellä ”pää” (eng. head) ja naisia ”palvelijatar” (handmaid). Nyttemmin kaikkia kutsutaan termillä ”johtaja” (leader). Johtajat voivat muun muassa vaikuttaa neuvoillaan puolison ja asuinpaikan valinnassa sekä lasten kasvattamisessa.

– Siellä vahditaan tarkoin toisia. Jos teet jotain kiellettyä, raportoidaan siitä johtajille. Se on hyvin Big Brother -kaltaista meininkiä, kertoi liikkeestä eronnut Emily DeClerq Flannery The Tribune -lehdelle.

Lahkon sääntöjen mukaan seksin harrastaminen sallitaan vain naimisissa oleville ja avioliitto on mahdollista vain miehen ja naisen kesken. Homoseksuaalit karkotetaan yhteisöstä.

Yhdysvalloissa nousi myös kohu, kun People of Praise virheellisesti liitettiin Margaret Atwoodin hyytävään dystopiaromaaniin Orjattaresi (1985) ja siihen pohjautuvaan HBO:n sarjaan Handmaid’s tale. Tarinan juonessa eletään uskonnollisessa Gileadin diktatuurissa, jossa palvelijattariksi kutsutut naiset pakotetaan synnytysorjiksi.

Vaikka People of Praise aiemmin käytti palvelijatar-termiä, ei Atwood koskaan ole väittänyt kirjansa perustuneen kyseiseen yhteisöön. Yhtenä inspiraation lähteenä kuitenkin oli New Jersyen Newarkissa toimiva katolinen People of Hope -lahko.