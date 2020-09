Kommentti: Donald Trumpilla ei ole varaa hävitä vaaleja

Presidentille voi tulla verojensa ja bisneksiensä kanssa ongelmia, kun hän ei enää ole presidentti, kirjoittaa Ilta-Sanomien ulkomaanuutisten tuottaja Jari Alenius.

New York Timesin paljastukset Donald Trumpin veroilmoitustiedoista tuskin vaikeuttavat presidentin asemaa vaalikamppailussa merkittävästi. Trumpin kannattajat eivät perinteiseen mediaan luota, ja monet amerikkalaiset puolestaan eivät luota verottajaan.

Uusia paljastuksia on luvassa, eikä Trumpin asema ainakaan helpotu. On mahdollista, että monia kantaansa empiviä äänestäjiä verokeplottelu risoo.

Mutta Donald Trumpilla voi olla verojensa ja finanssiensa kanssa isompiakin ongelmia kuin äänestäjät.

Näyttää ilmeiseltä, että hänen presidenttiytensä on viivyttänyt viranomaisten tutkintoja hänen bisneksistään. Jos hän ei ole enää presidentti, häneltä myös poistuu immuniteetti mahdollisilta rikossyytteiltä.

Uudet paljastukset yhdistettynä vanhoihin tietoihin avaavatkin kokonaan uusia näköaloja hänen tulevaisuuteensa.

Tutkinnat odottavat

Ensinnäkin veroilmoitustiedoista käy ilmi, että tietyillä Trumpin bisneksillä on mennyt huonosti ja tappioiden ansiosta hän on välttänyt tuloverot pitkään lähes kokonaan. Samaan aikaan hän on kuitenkin jatkanut liiketoimintaansa kuin ei mitään olisi tapahtunut ja saanut pankkilainaa ja tehnyt investointeja, puhumattakaan ylellisestä elämäntyylistään.

Eli toisin sanoen, verottajalle hän vähättelee bisneksiään, mutta lainaa saadakseen hän joutuu osoittamaan takaisinmaksukykyään. Tästä ristiriidasta voidaan johtaa epäily, että jossain kohdassa on saattanut tapahtua joko vero- tai pankkipetos.

Juuri tällaisia tutkintoja on meneillään. New York Timesin mukaan voidaan epäillä, että Trumpin verotarkastus, johon hän on vedonnut välttääkseen julkistamasta verotietojaan, on edennyt hitaasti hänen presidenttiytensä tähden. Kyse on muun muassa noin 73 miljoonan dollarin veronpalautuksesta, jonka perusteita verovirasto selvittää. Sakkoineen Trumpia saattaa uhata jopa sadan miljoonan mätkyt.

New Yorkissa on meneillään myös Trumpin perhettä ja yritystä koskeva tutkinta. Syyttäjänvirasto epäilee heidän paisutelleen bisnesnäkymiä sijoittajia houkutellakseen. Trumpin poika Eric on haastettu todistamaan, ja kuuleminen on jo ensi viikolla. Itse presidentti ei ole varsinainen tutkinnan kohde, mutta omistamansa Trump Organisationin kautta hän kietoutuu tutkintaan oleellisesti. Syyttäjänvirasto on ollut vaitelias epäilyistään.

Hidasteet tutkinnoille poistuvat heti, kun Trump ei ole enää presidentti.

Tuloja presidenttiydestä

Toinen ulottuvuus New York Timesin paljastuksissa on vahvistus, että Trump on ansainnut miljoonia kiinteistöillään ja golfklubeillaan sen jälkeen, kun hän lähti presidenttikisaan. Tämäkään ei ole uusi tieto, sillä varsinkin Washington Postin tutkivat toimittajat ovat selvittäneet asioita jo vuosia.

On dokumentoitu, että Trumpin kiinteistöt ovat laskuttaneet hallintoa ja salaista palvelua täysimääräisesti, kun virkamiehet ovat seuranneet klubeillaan vieraillutta presidenttiä. Hänen hotellinsa Washingtonissa on vetänyt vieraita ja hänen klubinsa saaneet asiakkaita, joiden motiiveiksi voi hyvin epäillä joko presidentin miellyttämisen tai tämän lähelle pääsemisen.

Nämä voitot uhkaavat hiipua, kun hän ei enää ole presidentti. Tutkinnat mahdollisista eturistiriidoista tai jopa lahjonnasta etenevät myös.

Trump on New York Timesin mukaan velkaa satoja miljoonia dollareita, ja osa niistä erääntyy vuonna 2022. Mikä on todennäköisyys, että velkojat lähtevät Yhdysvaltain presidentin perään, jos tämä ei kykenisikään hoitamaan vastuitaan?

Tilanne on eri, jos velallinen ei enää olekaan presidentti.

Tiedetään myös, että Trump on onnistunut jopa valjastamaan oikeusministeriön ajamaan asiaansa puolestaan. Se on osallisena Trumpin verotietojen pimityskiistassa, joka risteilee oikeusasteissa. Samoin se otti yllätysvetona syyskuun alussa hoitaakseen kunnianloukkauskanteen, jota Trumpia raiskauksesta syyttänyt nainen ajaa presidenttiä vastaan.

Tämä ilmainen oikeusapu poistuu, kun Trump ei enää ole presidentti.

New York Timesin paljastukset sisältävät myös yksityiskohdan, joka sotkee hänen tyttärensä Ivankan isänsä bisneksiin kyseenalaisessa yhteydessä. Lehti onnistui selvittämään, että Trump on ilmeisesti maksanut tyttärelleen tuntuvan konsulttipalkkion hotellidiilissä, jossa tytär on muutenkin ollut mukana. Sen jälkeen palkkio vähennettiin verotuksessa. Tässä ei välttämättä ole mitään väärää, mutta vähennyksen saamiseksi palkkion on oltava tarpeellinen ja kohtuullinen. Tämän veroviranomainen voi hyvinkin kyseenalaistaa.

Uudet neljä vuotta?

Ensi marraskuun vaaleissa on paljon pelissä, kun amerikkalaiset valitsevat uutta johtajaa maalle.

Vaikuttaa siltä, että varsinkin Donald Trumpilla on paljon pelissä. Hänellä ei ole varaa hävitä, jos hän haluaa itselleen ja perheelleen uudet neljä vuotta aikaa vältellä tutkintoja ja selvitellä bisneksiään.

Trump on jo etukäteen ilmoittanut kyseenalaistavansa vaalituloksen, mikäli hän ei voita. Kun panoksena on paitsi poliittinen myös taloudellinen tulevaisuus, kysymys kuuluu, kuinka pitkälle hän on valmis menemään vaalivoiton saavuttaakseen?