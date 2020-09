Ruotsi kuohahti tuoreen Estonia-dokumentin tiedoista: ”Havainto on sensaatiomainen”

Discoveryn tuottaman dokumenttisarjan paljastus 26 vuotta sitten uponneen autolautan kyljessä olevasta reiästä nousi etusivujen pääaiheeksi Ruotsissa.

Autolautta Estoniaa koskevan, tuoreen dokumenttisarjan tiedot ovat nousseet maanantaina ruotsalaisten tiedotusvälineiden etusivujen pääaiheeksi. Discoveryn tuottamassa Estonia – Mullistava löytö -nimisessä sarjassa laivan hylyn oikealla puolella kerrotaan olevan vaurioita, joille ei aiemmassa tutkimuksessa ole esitetty syitä.

Katkelma dokumenttisarjasta on nähtävissä yllä olevalla videolla. Sarja on nähtävissä kokonaisuudessaan Dplay-palvelussa.

Tallinnasta Tukholmaan matkalla ollut Estonia upposi tasan 26 vuotta sitten syysmyrskyssä Utön saaren eteläpuolella vieden mukanaan 852 ihmistä. Menehtyneistä suurin osa, 501 henkilöä, oli Ruotsin kansalaisia.

Ruutukaappaus Dplay-palvelussa esitettävästä Estonia-dokumentista näyttää autolautan kyljessä olevan aukon.­

Esimerkiksi Aftonladet julkaisi maanantaiaamuna mielipidekirjoituksen, jossa vaaditaan Ruotsin hallitusta käynnistämään välittömästi ja virallisesti uuden tutkinnan turman syistä. Vaatimuksen allekirjoittaneiden joukossa on onnettomuudesta hengissä selvinneiden lisäksi Estonian uhrien ja omaisten hyväksi perustetun rahaston edustajia sekä valtiopäiväedustajia.

– TV-kanava Discoveryn reportaasiryhmä on tehnyt urhean ja mestarillisen journalistisen työn, ja havainto aluksen kyljessä olevasta reiästä on sensaatiomainen. Sen ei kuitenkaan pitäisi tulla yllätyksenä – kuolleiden omaisten, henkiinjääneiden sekä muiden osallisten joukosta on noussut vuosikymmenien ajan vaatimuksia hylyn tutkimisesta uudelleen, kirjoituksessa sanotaan.

Allekirjoittaneiden mukaan hylyn tutkimista on vaadittu, jotta aluksen poikkeuksellisen nopealle uppoamiselle voitaisiin saada selitys – kuten sen pohjassa oleva reikä.

– Vastuussa olevat poliitikot ovat jatkuvasti jättäneet nämä vaatimukset huomiotta. Myös silloin, kun niitä ovat esittäneet tutkijat ja asiantuntijat, kirjoituksessa huomautetaan.

Merestä nostettu Estonian keulavisiiri kuvattiin Hangossa turman jälkeen.­

Siinä muistutetaan myös, että Ruotsin, Viron ja Suomen hallitukset ovat vastustaneet hylylle tehtäviä uusia sukelluksia, mutta Discoveryn ryhmän paikalla käynnin jälkeen se ei ole enää mahdollista.

– Miksi kaikki todistajanlausunnot ja laivan rungon tuntemattomaan vaurioon viittaavat tekniset faktat on sivuutettu? Mitä löytyy hylyn tutkimiseen liittyvän vastahakoisuuden taustalta? Onko nyt löydetystä aukosta ollut aiemmin tietoja, jotka on ohitettu muiden intressien tieltä? kirjoittajat luettelevat kysymyksiä, joihin Ruotsin kansan olisi nyt heidän mukaansa saatava vastauksia.

Vaatimusta uudesta tutkinnasta käsittelee etusivullaan myös Ruotsin yleisradio SVT.

– Tässä näytetään materiaalia ja sen nähneet asiantuntijat uskovat, että jotakin on törmännyt useiden tuhansien tonnien voimalla Estonian kylkeen. Ja he puhuvat aluksista, Aftonbladetin julkaiseman kirjoituksen laatijoihin kuuluva valtiopäivien ulkoasiainvaliokunnan entinen jäsen Lars Ångström kommentoi SVT:lle.

Viron, Suomen ja Ruotsin ulkoministeriöt julkaisivat jo maanantaiaamuna yhteisen lausunnon, jossa maiden kerrottiin arvioivan yhteistyössä Estonian turmaa koskevat, ”uudet merkittävät tiedot, joista ei ole kerrottu aiemmin”. Viro on jo ilmoittanut haluavansa Estonian tapauksesta uuden tutkinnan, jota se myös lupaa asettautua vetämään.

Estonia-dokumentin tiedot sekä niistä nousseet reaktiot noteerattiin näyttävästi myös muiden ruotsalaisten tiedotusvälineiden kuten esimerkiksi Expressenin ja Svenska Dagbladetin etusivuilla. Ruotsalaisten Twitterin käyttäjien keskuudessa Estonia oli maanantaina niin ikään noussut suosituimmaksi puheenaiheeksi.