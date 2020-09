Aleksei Navalnyi toipuu myrkytyksestä odotettua nopeammin – lääkärit pitävät jopa täydellistä paranemista mahdollisena

Kolme viikkoa koomassa ollut venäläinen oppositiojohtaja pääsi viime viikolla pois berliiniläisestä sairaalasta.

Elokuun lopulla Siperiassa myrkytetty venäläinen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi paranee odotettua nopeammalla tahdilla. Asiasta kertoi saksalaiselle RTL-kanavalle sunnuntaina Navalnyin avustaja Leonid Volkov.

– Hän voi paljon paremmin. Sanoisin, että yllättävän paljon paremmin. Uskon, että hänen toipumisensa on ollut todella paljon nopeampaa kuin on odotettu. Ja tietenkin tämä on hyvä uutinen, joka tekee meidät todella onnelliseksi, Volkov sanoi.

Navalnyi julkaisi perjantaina sosiaalisessa mediassa myös uuden kuvan, jossa hän poseerasi olosuhteisiin nähden hyvinvoivan näköisenä yhdessä puolisonsa Julian kanssa. Kuvan yhteydessä jakamassaan tekstissä Navalnyi ilmaisi kiitollisuuttaan tuntemattomille henkilöille, joiden uskoo olleen avainroolissa hänen selviämisessään.

Navalnyin mukaan Omskiin hätälaskun tehnyt lentäjä sekä tapausta heti myrkytyksenä pitänyt lentokentän lääkintäryhmä varmistivat hänelle toimillaan todennäköisesti 15–20 tuntia lisää elinaikaa, joka todennäköisesti pelasti hänet.

Lähes kolme viikkoa koomassa ollut Navalnyi pääsi viime viikolla pois berliiniläisestä sairaalasta, jonne hänet oli kiidätetty hoitoon Venäjältä ambulanssilennolla. Kaikkiaan hän ehti viettää Charite-sairaalassa 32 päivää.

Navalnyi julkaisi viime viikolla myös kuvan, jossa hän istuskeli puistonpenkillä Berliinissä.­

Sairaalan viime viikolla julkaisemassa lausunnossa Navalnyita hoitavat lääkärit kertoivat pitävänsä mahdollisena, että oppositiojohtaja voi toipua myrkytyksestä täysin. Saksalaisten tutkijoiden mukaan Navalnyi myrkytettiin Novitshok-ryhmän hermomyrkyllä, ja aiemmin on epäilty, että myrkytyksestä voisi jäädä tälle pysyviä terveysongelmia.

Lääkäreiden mukaan on kuitenkin liian varhaista arvioida myrkytyksen mahdollisesti aiheuttamia pitkäaikaisia vaikutuksia. Uutistoimisto AP:n mukaan Navalnyi saa edelleen hoitoa, vaikkakin sairaalan ulkopuolisena potilaana.

Volkov oli luottavainen myös Navalnyin muun turvallisuuden suhteen.

– Henkilökohtaisesti en usko, että Berliinissä voisi tapahtua uutta hyökkäystä, mutta olemme huomanneet hänen henkivartijoidensa olevan toista mieltä. Hän on melko raskaasti vartioituna, Volkov sanoi.