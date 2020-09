Azerbaidzhan ei kommentoinut Armenian puolustusministerin väitettä.

Armenia ja Azerbaidzhan ovat sotatilan kynnyksellä. Myöhään sunnuntai-iltana Armenian puolustusministeri Artsrun Hovhannisjan väitti maan puolustusministeriön virallisilla verkkosivuilla, että Azerbaidzhanin tappiot sunnuntain aikana olivat noin 200 sotilasta.

Hovhannisjanin lausunnoista kertoi venäläinen uutistoimisto Ria Novosti.

Hovhannisjan myös väitti, että Armenia tuhosi sunnuntain aikana yhteensä noin 30 Azerbaidzhanin panssarivaunua ja panssaroitua ajoneuvoa Vuoristo-Karabahin alueella.

Azerbaidzhan ei kommentoinut Hovhannisjanin väitteitä.

Riitaisten naapurimaiden välit jännittyivät sodan partaalle sunnuntaina, kun Vuoristo-Karabahissa asuvat armenialaiset separatistit ja Azerbaidzhanin joukot tekivät molemmat iskuja perinteisten rajalinjojen yli. Iskuissa väitetään kuolleen myös siviilejä rajan molemmin puolin.

Armenian omiksi tappioiksi Vuoristo-Karabahin alueen presidentti Araik Harutjunjan ilmoitti "kymmeniä kuolleita", Ria Novosti kertoo.

Armenian ja Azerbaidzhanin välit ovat jo pitkään olleet jäätävät, mutta viikonlopun aikana tilanne on kiristynyt äärimmilleen. Armenia ja Armenian hallussa (Azerbaidzhanin valtion alueella) oleva Vuoristo-Karabah julistivat sunnuntaina jo yleisen liikekannallepanon kaikille yli 18-vuotiaille miehille.

– Tilanne on vakavampi kuin moneen vuoteen. Nyt iskuissa on edetty pidemmälle kuin edellisinä vuosina. Kun tilanne on tuossa pisteessä, se voi eskaloitua pienimmästäkin. Näyttää pahalta, siellä ollaan täyden sodan partaalla, Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta arvioi Ilta-Sanomille aikaisemmin sunnuntaina.

Azerbaidzhan ja Armenia ovat taistelleet Vuoristo-Karabahista jo kauan. Neuvostojohtaja Josif Stalin liitti alueen aikanaan Azerbaidzhaniin, mutta Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Armenia hyökkäsi vuonna 1992 Vuoristo-Karabahiin ja otti sen takaisin itselleen.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov vaati välitöntä tulitaukoa ja kehotti osapuolia palaamaan neuvottelupöytään. Myöhemmin illalla Armenian pääministeri Nikol Pashinjan puhui puhelimessa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Putin sanoi, että Kreml on erittäin huolestunut tilanteesta, ja kehotti lopettamaan sotatoimet heti.