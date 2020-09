Työväenpuolue ohitti konservatiivit ensi kertaa Johnsonin aikana Britanniassa

Labourin johtoon aiemmin tänä vuonna valittu Keir Starmer on kyselyn mukaan konservatiivipääministeri Johnsonia suositumpi.

Britanniassa työväenpuolue labour on ensimmäistä kertaa Boris Johnsonin pääministerikauden aikana noussut konservatiivien ohi kyselysuosiossa. Observerin teettämässä kyselyssä labourin kannatus on 42 prosentissa, kun konservatiivien kannattajia on 39 prosenttia.

Labourin johtoon aiemmin tänä vuonna valittu Keir Starmer on konservatiivipääministeri Johnsonia suositumpi. Kyselyssä 36 prosenttia pitää Starmeria parhaana pääministerivaihtoehtona, kun Johnsonia kannattaa 32 prosenttia.

Vielä maaliskuussa konservatiivit päihitti labourin kyselyissä 26 prosenttiyksiköllä. Johnsonin toimet koronaviruspandemian aikana ovat kuitenkin rapauttaneet konservatiivien suosiota. Tilanne on huonontunut Britanniassa viime aikoina entisestään ja maassa on asetettu uusia rajoituksia, mikä tuskin ainakaan helpottaa Johnsonin pyrkimyksiä parantaa asemaansa. Pääministerin toiminta on herättänyt arvostelua jo konservatiivienkin keskuudessa.