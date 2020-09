Mies poimi kansallispuistosta lasinpalasen, joka olikin valtava timantti: ”Olin täysin shokissa”

Yhdysvaltalainen Kevin Kinard teki 9,07 karaatin löydön Crater of Diamonds State Parkin kansallispuistosta.

Yhdysvaltalainen Kevin Kinard löysi 9,07 karaatin timantin Crater of Diamonds State Parkin kansallispuistosta Arkansasista, kertoo CBS News. Kyseessä on toiseksi suurin timantti, joka timanteistaan tunnetusta kansallispuistosta on koskaan löydetty.

Kansallispuistossa sijaitsee yleisölle avoin timantinetsintäalue, josta löydettyihin timantteihin sovelletaan löytäjä saa pitää -periaatetta.

33-vuotias Kinard on vieraillut kansallispuistossa säännöllisesti lapsesta saakka, mutta ei ole aiemmin löytänyt yhtään timanttia. Syyskuun alussa kuitenkin tärppäsi, kun Kinard oli ystävänsä kanssa kansallispuiston etsintäalueella.

– Poimin kaiken, mikä näytti kristalliselta ja laitoin laukkuuni, Kinard kertoi kansallispuiston tiedotteessa.

Sitten Kinard huomasi marmorikuulan kokoisen kiteen, joka oli pyöreä ja lommoinen. Poikkeuksellinen löytö oli mennä Kinardilta ohi, sillä hän luuli timanttia aluksi lasinpalaseksi.

– Se näytti kiinnostavalta ja kiiltävältä, joten laitoin sen laukkuuni ja jatkoin etsimistä. Ajattelin vain, että ehkä se on lasia, Kinard sanoi.

Myöhemmin Kinard ja hänen ystävänsä pysähtyivät kansallispuiston keskuksessa, jossa puiston työntekijät tunnistavat ja rekisteröivät kävijöiden löydöt.

Kinard kertoo, että hän oli melkein antamatta löytöjään tutkittaviksi, koska ei uskonut löytäneensä mitään kiinnostavaa. Kun miehen ystävä antoi omat löytämänsä kivet tunnistettaviksi, päätti Kinard kuitenkin tehdä samoin.

Työntekijä arvioi Kinardin löydön ja kertoi, että hän oli löytänyt timantin.

– Silmiini nousivat kyyneleet, kun he kertoivat minulle. Olin täysin shokissa, Kinard sanoi.

Uutiskanava CNN:n mukaan Crater of Diamonds State Parkin kansallispuistosta on löydetty yli 75 000 timanttia vuoden 1906 jälkeen, jolloin ensimmäiset löydöt tehtiin.

Puistosta on löydetty tänä vuonna 246 timanttia, joiden yhteispaino on ollut 59,25 karaattia. Keskimäärin puistosta löytyy päivittäin yksi tai kaksi timanttia.