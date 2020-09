Trump nimitti konservatiivi Amy Coney Barrettin ehdokkaakseen korkeimman oikeuden tuomariksi

Senaatin täytyy vielä hyväksyä ehdokas.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on nimittänyt konservatiivituomari Amy Coney Barrettin, 48, ehdokkaakseen maan korkeimpaan oikeuteen.

Republikaanienemmistöisen senaatin täytyy vielä hyväksyä ehdokas. Nimityksen myötä korkein oikeus muuttuu 6-3-konservatiivienemmistöiseksi.

Trump ilmoitti asiasta Valkoisessa talossa pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Tieto Barrettin nimeämisestä ehdokkaaksi vuosi mediaan jo ennen virallista nimitystä.

Korkeimmassa oikeudessa vapautui paikka, kun pitkäaikainen liberaalituomari Ruth Bader Ginsburg, 87, kuoli viime viikon perjantaina. Ginsburg tunnettiin muun muassa ikonisena naisten oikeuksien ajajana.

Barrettia on jo aiemmin uumoiltu Trumpin vahvimmaksi ehdokkaaksi Ginsburgin paikalle. The New York Timesin mukaan Trump vihjasi jo pari vuotta sitten että mikäli korkeimmassa oikeudessa vapautuisi vielä paikka, hän nimittäisi siihen Barrettin.

Barrett tunnetaan hartaana katolilaisena ja vankkana arvokonservatiivina. Hän muun muassa vastustaa vahvasti aborttioikeutta. Barrett on valmistunut Notre Damen oikeustieteellisestä ja toiminut laitoksen professorina vuodesta 2002. Hän on työskennellyt lisäksi alueellisessa vetoomustuomioistuimessa ja päässyt seuraamaan korkeimman oikeuden toimintaa työskennellessään korkeimman oikeuden tuomarille Antonin Scalialle parikymmentä vuotta sitten.

Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomareille nimitetään elinikäiset nimitykset ja uusi nimitys voi toimia ratkaisevana tekijänä jopa tulevien presidentinvaalien tuloksen kannalta.

Jutun ensimmäistä kappaletta korjattu 27.9. kello 00.17: Trump nimitti Barrettin ehdokkaaksi korkeimpaan oikeuteen, ei vielä korkeimman oikeuden tuomariksi.