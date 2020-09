Rokotteisiin on ladattu kovia odotuksia, jotka kaikki eivät välttämättä toteudu, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

”Vuosi tarttis vielä kärvistellä tässä, koronavaikeuksissa.”

Näin sanoi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen perjantaina Yle Radio 1:n Ykkösaamussa.

Niin kauan siis saattaa kestää, ennen kuin tehokas ja turvallinen rokote covid-19-tautiin on valmis ja kaupallisesti saatavissa.

Onko Lehtonen liian pessimistinen? Useat lupaavat rokoteaihiot ovat jo edenneet viimeisiin laajoihin, niin sanotun faasi 3:n ihmiskokeisiin. Niiden tuloksia saadaan vuodenvaihteessa. Menettelyä saatetaan vielä nopeuttaa altistuskokein – altistetaan koehenkilöitä tietoisesti koronavirukselle ja katsotaan, miten hyvän suojatehon rokote antaa.

Lisäksi rokotteita valmistetaan jo etupainotteisesti markkinoita varten, vaikka ne ovat vielä kokeellisia.

Oxfordin yliopiston ja AstraZenecan kehittämä virusvektorirokote on jo tuotannossa, vaikka valmistetta ei ole hyväksytty markkinoille. Kuva Catalent-biotekniikkayhtiön tehtaasta Italiassa.­

Mikä tässä nyt sitten mättää?

Monikin asia. Myyntiluvat myöntää EU:n alueella Euroopan lääkevirasto EMA. Se tutkii lupahakemukset tarkasti ja saattaa hyvinkin pyytää valmistajilta vielä lisää kokeita. Samoin voi toimia Yhdysvaltain lääkintöviranomainen.

Rokotteen valmistuksessa voi olla pullonkauloja ja teknisiä ongelmia.

Yksi rokote ei pelasta koko maailmaa. Valmisteita tarvitaan todennäköisesti useita erilaisia, eri väestöryhmille – tähän Suomikin varautuu rokotusstrategiassaan. Jos annoksia tarvitaan useampi kuin yksi, pitää valmisteen tuotantoa lisätä vastaavasti. Ja kyse on miljardeista annoksista.

Ja sitten on vielä se lääketieteellinen mahdollisuus, että rokote saattaa suojata koronataudilta, mutta ei infektiolta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rokote voi estää taudin puhkeamisen, mutta elimistössä on silti elävää virusta, joka voi tarttua eteenpäin. Tästä puhui Hongkongin yliopiston kliininen virologi Malik Peiris torstaina Britannian yleisradioyhtiön BBC:n Science in Action -ohjelmassa. Peiris on arvostettu tieteentekijä, joka on ennen koronaviruspandemiaa tutkinut muun muassa lintuinfluenssaa ja sarsia.

” Rokote voi estää taudin puhkeamisen, mutta elimistössä on silti elävää virusta, joka voi tarttua eteenpäin.

Peirisin mukaan koronarokotteille on ladattu liian kovia odotuksia.

Rokotteen antama suoja taudilta on jo sinänsä erittäin hyvä asia. Mutta jos tartuttavuus pysyy, levittää rokotteen saanut taudin kantaja virusta niihin, jotka ovat vielä taudille alttiita – rokottamattomiin ihmisiin. Se saattaa haitata rokotuskampanjoille tärkeän laumasuojan syntymistä. Näin Peiris:

– On mahdollista, että syntyy tilanne, jossa rokote suojaa tartunnan saaneita taudin kehittymiseltä ja siis täyttää tämän tavoitteen. Mutta tartunnan jälkeen ihmiset voivat yhä joko levittää tautia eteenpäin. Nämä kaksi asiaa pitää erottaa toisistaan.

Peiris kertoi BBC:lle apinakokeista, joissa koerokotteet antoivat apinoille suojan taudilta ja alensivat merkittävästi koronavirusten määrää niiden keuhkoissa. Ylähengitysteissä – nenänielussa – elävää virusta saattoi silti olla vielä runsaasti.

Tässä mielessä olisi Peirisin mukaan hyvä, jos rokote annosteltaisiin suoraan nenänieluun eikä pistoksena lihakseen. Meillä Suomessa on kehitetty juuri tällainen valmiste: suihkeena annosteltava virusvektorirokote, jonka takana ovat professorit Kalle Saksela, Seppo Ylä-Herttuala ja Kari Alitalo. Aihio on jo eläinkokeissa, ja ihmiskokeet aloitettaneen alkuvuodesta. Niiden tuloksia saataneen vuoden 2021 loppupuoliskolla.

– Yleisellä tasolla puhuen, nenänielun kautta annosteltavat rokotteet jäljittelevät viruksen luonnollista infektiota. Ne nostavat todennäköisemmin niin kutsutun mukosaalisen immuniteetin ylähengitysteissä kuin valmisteet, jotka annetaan pistoksena käsivarteen, Peiris sanoi.

Mukosaalinen immuniteetti on limakalvoilla tapahtuva nopea, paikallinen reaktio taudinaiheuttajaa vastaan – ensimmäinen puolustuslinja hengitysteitse tarttuvalta taudilta.

Kuopiossa toimiva FinVector Oy tekee suomalaisen, nenäsuihkeena annosteltavan koronavirusrokotteen kehitystyötä.­

Toivoa siis on! Ei kuitenkaan kannata odottaa, että elämä palaa normaaliksi heti kun jokin rokote saadaan markkinoille ja laajaan jakeluun. Siksi torjuntatoimet voivat vielä kiristyä moneen kertaan tänä ja ensi vuonna. Siksi kannattaa noudattaa suosituksia kasvomaskeista, suojaetäisyyksistä ja hygieniasta.

Ehdottoman tärkeää olisi myös, että mahdollisimman moni ottaisi rokotteen sen jälkeen kun se on todettu turvalliseksi. Se estäisi jatkotartuntoja, jos virusta on vielä liikkeellä ja rokotteen saaneet pysyvät infektion saadessaan vielä tartuttavina. Mitä nopeammin virus saadaan pois kuleksimasta, sitä parempi koko yhteiskunnalle, kaikilla tasoilla.