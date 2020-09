Suomalaiset ovat mukana Euroopan Unionin operaatio Irinin italialaisella johtoaluksella ITS Margottilla.

Välimerellä operoivalla aluksella palvelevilla kahdella suomalaissotilaalla on todettu koronavirustartunta, tiedottaa Merivoimat. Suomalaiset ovat mukana Euroopan Unionin operaatio Irinin italialaisella johtoaluksella ITS Margottilla.

Useilla aluksella olevilla ihmisillä on tiedotteen mukaan todettu koronavirustartunta.

Tartunnan saaneet on eristetty muista, ja heidän vointinsa on toistaiseksi hyvä. He saavat aluksella hoitoa, ja heidän oireitaan seurataan.

Alus on tällä hetkellä Italian Sisiliassa Augustan rannikkokaupungissa.