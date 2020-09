Suora lähetys juuri nyt: Ruth Bader Ginsburg tekee historiaa – arkku esillä kongressissa

Ginsburg saa kunnian ensimmäisenä naisena ja ensimmäisenä juutalaisena.

Viikko sitten kuolleen korkeimman oikeuden tuomarin Ruth Bader Ginsburgin arkku asetetaan perjantaina esille Yhdysvaltain kongressissa.

Ginsburgista tulee ensimmäinen valtiovaltaa edustanut nainen, joka saa kyseisen kunnian. Hän on historioitsijoiden mukaan myös ensimmäinen juutalainen, jonka arkku on esillä kongressissa.

Kyseessä on yksi Yhdysvaltain arvostetuimmista kunnianosoituksista, sillä aiemmin vain 37 ihmistä on saanut saman arvostuksen osoituksen, ja heistä 12 on ollut presidenttejä. Päätöksen tekee aina kongressi.

Tarkalleen ottaen Ginsburg ei ole ensimmäinen nainen, jonka arkku on esillä kongressissa, sillä kansalaisoikeustaistelija Rosa Parksia muistettiin vastaavalla tavalla vuonna 2005. Tuolloin kyseessä oli kuitenkin siviileille varattu kunnianosoitus, mikä on eri asia.

Perjantain juhlallisuudet on rajoitettu minimiin, ja vain kutsuvieraat voivat jättää jäähyväiset tasa-arvon esitaistelijana pidetylle Ginsburgille. Aiemmin Ginsburgin arkku oli kaksi päivää esillä korkeimman oikeuden edessä, jolloin tuhannet ihmiset kulkivat arkun ohi.