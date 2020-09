Republikaanit toppuuttelevat Trumpin puheita: ”Siirtymästä tulee rauhallinen”

Trump ei keskiviikkona suostunut sitoutumaan rauhanomaiseen vallanvaihtoon, jos hän häviää vaalit.

Republikaanien senaatin enemmistöjohtaja Mitch McConnell on vakuuttanut, että riippumatta siitä, kuka voitta marraskuiset presidentinvaalit Yhdysvalloissa, 20. tammikuuta pidetään rauhanomaiset virkaanastujaiset, BBC uutisoi.

– Siirtymästä tulee rauhallinen, kuten se on ollut joka neljäs vuosi vuodesta 1792 lähtien.

Myös Trumpin liittolainen senaattori Lindsey Graham lupasi turvallisia ja reiluja vaaleja. Hän antoi ymmärtää, että mahdollinen vaalitappio voitaisiin viedä kuitenkin korkeimman oikeuden ratkaistavaksi.

– Jos republikaanit häviävät, me hyväksymme tuloksen. Jos korkeimman oikeuden säännöt suosivat Joe Bidenia, hyväksyn sen tuloksen.

Yhdysvaltain presidentti ja toista kautta hakeva Donald Trump kieltäytyi keskiviikkona sitoutumasta rauhalliseen vallanvaihtoon, jos hän häviää vaalit.

– No, saa nähdä, mitä tapahtuu, Trump vastasi toimittajan kysymykseen.

Trump kieltäytyi myös vuonna 2016 etukäteen sanomasta, hyväksyisikö vaalitulosta, jos hänen vastaehdokkaansa, demokraattien Hillary Clinton olisi voittanut vaalit.

Trumpin puheet poikivat kritiikkiä presidenttiä vastaan erityisesti demokraattien keskuudessa. Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden kutsui Trumpin puheita ”irrationaalisiksi”.

Utahin republikaanisenaattori Mitt Romey kritisoi myös Trumpia.

– Demokratian peruskiviä on rauhallinen vallanvaihto. Ilman sitä on vain Valko-Venäjä. Kaikki vihjailut, että presidentti ei kunnioittaisi perustuslakia, on mahdotonta hyväksyä.