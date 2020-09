Karu kuva paljastaa totuuden: koronavirus etenee Euroopassa kiihtyvää tahtia

Tartuntojen määrät ovat nopeassa kasvussa muun muassa Britanniassa, Espanjassa, Ranskassa ja Romaniassa. Mitä se tarkoittaa Suomelle?

Historiallisen poikkeusvuoden 2020 syksy Euroopassa ei näytä kovin valoisalta. Pohjoinen pallonpuolisko lähestyy kylmää ja pimeää vuodenaikaa, ja koronavirusepidemia etenee useissa maissa yhä kiihtyvää vauhtia.

Se vaikuttaa Suomeen, vaikka virus pysyisikin hallinnassa täällä pohjan perukoilla.

– Jos muualla Euroopassa epidemia leviää, mutta Suomessa ei, tämä tietenkin tarkoittaa, että matkustavien ihmisten aiheuttamat riskit ovat suurempia, sanoo tutkijatohtori Tuomas Aivelo IS:lle.

Tartuntojen määrät ovat nopeassa kasvussa muun muassa Britanniassa, Espanjassa, Ranskassa, Tshekissä, Itävallan itäosissa ja Romaniassa.

Tautitapausten lisääntyminen johtaa sairaalahoidon tarpeen kasvuun – ja noin neljän viikon viiveellä väistämättä myös kuolemantapausten määrän nousuun.

– Inhimillisestä näkökulmasta Espanja ja Ranska ovat huolestuttavia: laajoja epidemioita tietenkin seuraa kuolleisuus, kommentoi tutkijatohtori.

Eniten kuolemia kahden viikon jaksolla on ECDC:n mukaan raportoitu Espanjasta, Ranskasta, Tshekistä, Luxemburgista, Maltasta, Belgiasta ja Hollannista.

Koronapotilaiden parissa työskentelevät sairaanhoidon ammattilaiset ovat olleet kovilla. Prahan yliopistollisen sairaalan työntekijät halaamassa toisiaan.­

Onneksi kuolemia ei tule yhtä paljon kuin keväällä, sillä suuri osa tartunnan saaneista on viime kuukausina ollut alle 40-vuotiaita. Aivelon mukaan epidemian kehityssuunta on kuitenkin huolestuttava.

– Se osoittaa, ettei koronaviruksen kanssa ole erityisemmin opittu elämään, vaan epidemia lähtee uudelleen leviämään, kun rajoituksia puretaan.

– Toisaalta Suomessa tilanne on ollut rauhallinen, mikä kuvaa sitä, että toimemme ovat olleet järkeviä ja tehokkaita. Viimeaikainen kehitys kuitenkin huolestuttaa myös Suomessa: selkeästi tapausten määrä on täälläkin kasvussa.

Suomen terveysviranomaiset kertoivat torstaina, että epidemia on useissa sairaanhoitopiireissä lähellä kiihtymisvaihetta.

Euroopassa epidemian kiihtyvä trendi on vielä voimakkaampi kuin Suomessa.

– Tämä kehitys tuntuu liittyvän ennen kaikkea rajoitusten purkuihin. Aiempi tartuntojen yleisyys ei tunnu kauheasti vaikuttavan nykyisiin tartuntamääriin. Esimerkiksi Itä-Euroopassahan ei ’ensimmäistä aaltoa’ koskaan erityisemmin tullut, vaan siellä epidemia lähti käyntiin vasta kesällä.

– Toisaalta Belgia, jossa on ollut Euroopan korkeimpiin lukeutuva kuolleisuus keväällä, koki elo-syyskuussa voimakkaan epidemian laajenemisen, ja Ruotsissa taso on heilunut suhteellisen korkealla tasolla verrattuna muihin Euroopan maihin ennen nykyistä epidemian laajenemista.

Epidemian kehityskulkua Aivelo arvioi näin:

– Euroopassa tapaukset vaikuttavat nyt keskittyvän nuorempiin ikäluokkiin, mutta epidemian laajetessa tartunnat ovat alkaneet yleistyä myös vanhemmissa ikäluokissa, ja vastaavasti sairaaloihin päätyneiden määrä on kasvussa.

Suomen tartuntatilanteen näkökulmasta naapurimaat ovat keskeisessä asemassa taudin leviämisen kannalta.

– Viron tapausmäärien kasvu on huolestuttavaa. Ruotsissa onneksi tapausten kasvu on ollut suhteellisen hidasta ja pohjoisessa Norrbottenissa tapauksia on onneksi vähän.

Euroopassa on jouduttu tottumaan tiukkoihin rajoituksiin, jotka vaikuttavat koko yhteiskunnan toimintaan. Esimerkiksi pubikulttuuristaan kuulussa Britanniassa pubit sulkevat jo kello 22. Asiakkaita poistumassa Shakespeare-pubista Lontoon Hackneyssa torstaina.­

Suomen naapureihin kuuluu myös Venäjä. Matkustajaliikenne Suomen ja Venäjän välillä on kuitenkin käytännössä loppunut.

– Se lienee selvää, että Venäjän tilanne on huono, eivätkä heidän lukunsa ainakaan ole yliarvioita. Kuinka suuri osa koronavirustapauksista tai -kuolemista jää sitten raportoimatta – minulla ei ole siitä mitään hajua, Aivelo arvioi.

– Ainakin Venäjän valtion tilastoviranomainen sanoi, että ylikuolleisuus olisi lähes nelinkertaista raportoituihin koronakuolemiin verrattuna, mutta en osaa arvioida sitä, kuinka luotettavia heidän lukunsa puolestaan ovat.

” Annettiin väärä viesti, jonka keskeinen sisältö oli: selvisimme hienosti, ja nyt voimme taas ottaa rennosti.

Hyvä kysymys on, millaisiin torjuntatoimiin pitäisi nyt kiinnittää huomiota.

– Meillä on nyt hyvä yleinen käsitys siitä, missä koronavirus leviää: ahtaat sisätilat, joissa ollaan pitkään ja joissa on paljon ihmisiä. Näiden välttäminen on keskeistä. Muuten riittävä fyysinen etäisyys, yskimisetiketti, käsienpesu ja kasvomaskit ovat tärkeitä, Aivelo sanoo.

– Suomessa on vielä heikosti saatavilla tietoa siitä, mitkä paikat erityisesti ovat keskeisiä tartuntojen kannalta. Isoissa ihmisten kokoontumisissa tietenkin syntyy altistuksia, mutta kuinka usein nämä eri konteksteissa johtavat tartuntoihin – siitä en ole nähnyt tietoa.

” Olisi tarpeen määrittää Euroopalle yksi yhteinen linja. Ongelma vain on siinä, kuka linjaukset tekee.

Eurooppa on tiheästi asuttu, monen kansallisvaltion maanosa – pelkästään Euroopan unionin alueella on 27 valtiota ja 450 miljoonaa ihmistä.

Koska terveydenhoito on kansallisessa päätösvallassa, ei unionilla ole yhteistä linjaa koronapandemian hillitsemiseksi. Suositukset ja määräykset vaihtelevat maittain, ja nopeita muutoksia tulee jatkuvasti.

Se hämmentää kansalaisia ja vaikeuttaa torjuntatoimien koordinaatiota, arvioi Hannoverin eläinlääketieteellisen korkeakoulun virologi Ab Osterhaus tiedejulkaisu Sciencessa.

– Olisi tarpeen määrittää Euroopalle yksi yhteinen linja, Osterhaus kehottaa.

– Ongelma vain on siinä, kuka linjaukset tekee.

Ravintolan työntekijä mittasi asiakkaiden lämpöjä Ankarassa 23. syyskuuta.­

Pandemian ensimmäinen aalto viime talvena yllätti Euroopan lähes housut kintuissa. Toiseen aaltoon valtiot ovat paremmin varautuneita, mutta mennyt kesä teki kepposensa.

– Annettiin väärä viesti, jonka keskeinen sisältö oli: selvisimme hienosti, ja nyt voimme taas ottaa rennosti.