Mary Trump nosti oikeuskanteen setiään ja tätiään vastaan – ”Kynivät kymmeniä miljoonia”

Donald Trumpin veljentytär jatkaa hyökkäyksiään presidenttiä vastaan.

Presidentti Donald Trumpin veljentytär Mary L. Trump on nostanut presidenttiä ja tämän sisaruksia vastaan kanteen, jossa hän syyttää heitä petoksesta.

New Yorkissa nostetun kanteen mukaan Donald Trump, hänen sisarensa Maryanne Trump Barry ja heidän edesmennyt veljensä Robert huijasivat Mary Trumpilta miljoonia dollareita, joihin hän olisi ollut oikeutettu isänsä kuoleman jälkeen. New York Times on julkaissut kanteen verkkosivuillaan.

Mary Trumpin isä oli Trumpin sisarusparven esikoinen Fred Trump, joka kuoli jo vuonna 1981 Maryn ollessa 16-vuotias. Tuolloin muut sisarukset ottivat myös Maryn ja tämän veljen taloudelliset intressit valvottavakseen.

Kun perheen päämies Fred Trump vanhempi kuoli vuonna 1999, Mary Trump oletti olevansa oikeutettu isänsä osuuteen eli viidesosaan tämän perustaman kiinteistöimperiumin varoista yhdessä veljensä kanssa. He nostivat asiasta tuolloin oikeuskanteen, joka kuitenkin sovittiin. Väitetty petos tapahtui nyt nostetun oikeuskanteen mukaan tässä vaiheessa.

– Kun Maryn isoisä kuoli 1999, Donald, Maryanne ja Robert alkoivat savustaa Marya ulos. He uhkasivat häntä konkurssilla ja lopettivat sairausvakuutuksen, joka piti hengissä hänen cp-vammaisen veljenpoikansa. Sitten he vääristelivät omaisuuden arvoa ja esittelivät sopimuksen, jonka he pakottivat hänet allekirjoittamaan. Näin he kynivät häneltä kymmeniä miljoonia dollareita tai enemmän, oikeuskanteessa luetellaan.

Presidentti Donald Trump on jälleen haastettu oikeuteen, nyt veljentyttären kanteen myötä.­

Mainitut väitteet ovat olleet tiedossa jo aiemmin, kun Mary L. Trump julkaisi paljastuskirjan viime kesänä. Robert Trump yritti tuolloin estää kirjan julkaisun mainittuun sopimukseen vedoten mutta epäonnistui.

Mary Trumpin oikeuskanteen mukaan hänen perintönsä todellinen arvo selvisi hänelle vasta vuonna 2018, kun New York Times julkaisi laajan selvityksensä Trumpin kiinteistöimperiumin kiemuroista ja jopa epäillystä veronkierrosta. Mary Trump oli itse luovuttanut lehdelle asiakirjoja tutkimusten lähteeksi.

Mary Trumpin mukaan hänelle oli isoisän kuoleman esitetty, että omaisuuden arvo olisi ollut noin 30 miljoonaa dollaria. New York Timesin selvitysten perusteella se oli lähempänä miljardia dollaria.

– Setieni Donaldin ja Robertin ja tätini Maryannen piti suojella minua luotettuina henkilöinä. Äskettäin olen saanut tietää, että sen sijasta he pettivät minut ja toimivat salassa varastaakseen minulta ja huijasivat minut antamaan pois kaiken murto-osalla oikeasta arvostaan. Haluan heidät vastuuseen ja palauttamaan sen, mikä kuuluu minulle, Mary Trump sanoi lausunnossaan.

Donald Trump yhdessä sisarensa Maryanne Trump Barryn kanssa vuonna 2008. Maryanne toimi pitkään liittovaltion vetoomustuomioistuimen tuomarina.­

Hänen veljensä Fred Trump III ei ole tukenut sisartaan tämän pyrkimyksissä, koska katsoo, että taannoinen sopimus oli avokätinen ja sisälsi myös vaatimuksen vaitiolosta.

Valkoisen talon tiedottajalta Kayleigh McEnanylta kysyttiin torstaina kommenttia Mary Trumpin oikeuskanteeseen. Tiedottajan mukaan ”ainoa tapahtunut petos on se, että Mary Trump oli salaa nauhoittanut sukulaisensa puheita”. Hän viittasi tällä Maryn Trumpin puhelinkeskusteluihin tätinsä Maryannen kanssa. Ne olivat yhtenä lähteenä kesällä julkaistussa paljastuskirjassa.