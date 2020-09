Yhdysvaltain liittovaltio teloitti ensimmäisen mustaihoisen 17 vuoteen

Yhdysvaltain liittovaltio on teloittanut tänä vuonna jo seitsemän ihmistä.

Yhdysvaltain liittovaltio teloitti torstaina ensimmäisen mustaihoisen ihmisen sen jälkeen, kun se otti kuolemanrangaistuksen käyttöön seitsemäntoista vuoden tauon jälkeen.

Tappavan ruiskeen sai Christopher Vialva, joka murhasi kaksi ihmistä Texasissa vuonna 1999.

Indianassa teloitettu Vialva, 40, käytti viimeiset sanansa pyytääkseen jumalalta lohdutusta rikoksensa uhrien perheille.

– Parantukoot heidän sydämensä rakkaudesta ja armosta. Isä, olen valmis, hän oli sanonut medialähteiden mukaan ennen tappavaa ruiskettaan.

Vialva oli seitsemäs Yhdysvaltain liittovaltion teloittama ihminen sen jälkeen, kun presidentti Donald Trumpin hallinto palautti liittovaltion tason kuolemanrangaistukset tänä kesänä. Luku on suurin vuoden 1927 jälkeen.

Liittovaltio on tuominnut kuolemaan 56 rikollista, joista 46 prosenttia on mustaihoisia. Mustaihoisten osuus Yhdysvaltain väestöstä on 13 prosenttia.

Vialvan teloitus osui herkkään aikaan, sillä Yhdysvalloissa on osoitettu mieltä läpi vuoden mustiin kohdistuneesta poliisiväkivallasta ja oikeusjärjestelmän epätasa-arvoisuudesta.

Vialvan tuomitsi murhasta vuonna 2000 valamiehistö, jonka kaikki yksitoista jäsentä olivat valkoihoisia.

Kuolemanrangaistus on käytössä 29:ssä Yhdysvaltain osavaltiossa. Myös asevoimilla on oikeus tuomita ihmisiä kuolemaan.