Helsinki-Vantaan korona­koirat nousivat otsikoihin maailmalla – Guardian ja New York Times noteerasivat suomalais­turret

Koirien käyttäminen koronaviruksen tunnistamisessa voi olla halvempaa, nopeampaa ja tehokkaampaa kuin monet muut lentokentillä kokeillut menetelmät, New York Times kertoo suomalaistutkijoita lainaten.

Helsinki-Vantaan lentokentällä aloitettiin keskiviikkona hajukoirien tekemät koronavirustestit. Suomi on asiassa edelläkävijä koko maailmassa, joten uutinen nousi nopeasti otsikoihin myös kansainvälisessä mediassa.

Ainakin yhdysvaltalainen The New York Times ja brittilehti The Guardian uutisoivat asiasta.

”Nenä, jota tähän koronavirustestiin tarvitaan, ei ole sinun. Se on koiran”, kuuluu New York Timesin otsikko. Lehden mukaan kansainvälisillä lentokentillä ympäri maailman on viime kuukausina kokeiltu erilaisia testausmenetelmiä, kuten sylkinäytteitä, ruumiinlämpötarkastuksia ja nenätestejä.

– Koirien käyttäminen koronaviruksen tunnistamisessa voi olla halvempaa, nopeampaa ja tehokkaampaa kuin monet muut lentokentillä kokeillut menetelmät, lehti kertoo suomalaistutkijoita lainaten.

Guardianin mukaan koiratesteillä päästään lähes sataprosenttiseen tarkkuuteen jopa useita päiviä ennen oireiden alkamista. Lehden mukaan tutkijat vielä tiedä, mitä koirat oikeastaan haistavat, kun ne haistavat koronaviruksen.

– Kesäkuussa julkaistun ranskalaistutkimuksen mukaan on ”vahvaa näyttöä” siitä, että koronaviruspotilaiden hiki haisee erilaiselta kuin niillä henkilöillä, jotka eivät virusta kanna, Guardian kertoo.

Lehden mukaan samankaltaisia tutkimuksia on tehty Australiassa, Ranskassa, Saksassa ja Britanniassa, mutta Suomi on ensimmäinen Euroopan maa, joka laittaa koirat kenttätöihin etsimään virusta ihmisistä. Dubain kansainvälisellä lentokentällä aloitettiin vastaava kokeilu elokuussa.