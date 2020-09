Trump ei suostunut sitoutumaan rauhalliseen vallanvaihtoon – ”Tulee jatkokausi”

Yhdysvalloissa spekuloidaan tavoilla, joilla vaalitulos voitaisiin kyseenalaistaa.

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump kieltäytyi keskiviikkona sitoutumasta rauhalliseen vallanvaihtoon mikäli häviää marraskuussa pidettävät vaalit. Asia nousi esille toimittajien kysyessä asiasta.

– No, saa nähdä mitä tapahtuu, Trump sanoi toimittajille.

Uutiskanava CNN:n mukaan sujuva vallanvaihto presidentiltä toiselle on yksi Yhdysvaltojen demokratian kulmakiviä. Tapana on ollut, että hävinnyt osapuoli ottaa yhteyttä voittajaan, tunnustaa tappionsa ja onnittelee tätä.

Presidentti puhui jälleen ”äänestyslipuista, jotka ovat katastrofi”. Tämän tulkittiin viittaavan postiäänestykseen, jonka luotettavuutta Trump on kyseenalaistanut – perusteettomasti – jo pitkään.

– Suoraan sanoen, ei tule vallanvaihtoa. Tulee jatkokausi, hän sanoi.

Yhdysvalloissa on jo ehditty spekuloida tavoista, joilla vaalien ääntenlaskenta ja sitä myöten vaalitulos voitaisiin kyseenalaistaa. The Atlantic -lehden laajassa artikkelissa pohdittiin mahdollisuutta, että postiäänten laskenta yritettäisiin keskeyttää, koska niiden odotetaan tuovan lisää ääniä Joe Bidenille vielä vaalipäivän jälkeen.

Osavaltioiden vaalitulos voitaisiin sotkujen takia ohittaa, ja osavaltioparlamentit tai kuvernööri voisivat nimetä presidentin valitsijamiehet. On mahdollista, että vaa’ankieliosavaltioissa kumpikin osapuoli nimeäisi omat valitsijamiehensä. Tämän jälkeen kiista voisi edetä oikeusasteisiin.

Tuomio Trumpin puheille

Trump sanoi keskiviikkona myös haluavansa vahvistaa uuden tuomarin korkeimpaan oikeuteen, koska uskoo vaalituloksen vielä päätyvän sen käsiteltäväksi. Trump aikoo keikauttaa valtasuhteet konservatiivien hyväksi ehdokkaallaan, jonka nimitys on tarkoitus toteuttaa vielä ennen vaaleja.

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden vastasi toimittajien kysymyksiin keskiviikkona kotiosavaltiossaan Delawaressa.­

Joe Biden kommentoi Trumpin puheita keskiviikkona ”irrationaalisiksi”. Hänen kampanjansa kertoi myös valmistautuvansa kaikkeen mahdolliseen vaalipäivän häirintään ja toisti Trumpiin viitaten aiemman näkemyksensä, että ”luvattomat tunkeutujat voidaan saattaa ulos Valkoisesta talosta”.

Republikaanien harvalukuisiin Trumpin arvostelijoihin kuuluva Utahin senaattori Mitt Romney kommentoi myös Trumpin puheita Twitterissä.

– Demokratian peruskiviä on rauhallinen vallanvaihto. Ilman sitä on vain Valko-Venäjä. Kaikki vihjailut, että presidentti ei kunnioittaisi perustuslakia, on mahdotonta hyväksyä.