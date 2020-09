NYPD:n ylikonstaapeli Jorma Huttunen: New York on väkivalta-aallon kourissa, ja poliisin ammatin arvostus on nollissa

Solvauksiin Jorma Huttunen on jo tottunut. Niiltä ei voi välttyä, jos työskentelee New Yorkin kaupungin poliisilaitoksessa 19 vuotta. Mutta kun niskaan alkoi sataa vaippoja, kiviä ja polttopulloja, Huttunen tiesi että nyt oli vastassa tavallista vihaisempi väkijoukko.

Mustaihoinen George Floyd kuoli valkoihoisen poliisin polvi niskassaan 25. toukokuuta Minneapolisissa. Siitä käynnistyi koko Yhdysvaltoihin levinnyt liikehdintä rasismia ja poliisiväkivaltaa vastaan. Myös New Yorkin pääpoliisilaitoksella data-analyytikkona työskentelevä Huttunen komennettiin kadulle mielenosoituksia valvomaan.

Huttunen osasi hieman aavistella, mitä Floydin kuolemasta saattaisi seurata. Tämä ei ollut ensimmäinen tapaus laatuaan.

Henkilökohtaisella tasolla hän huolestui omasta turvallisuudestaan.

– Meille tuli puhelimeen varoituksia, joiden mukaan poliisien omien autojen renkaiden alle oli laitettu piikkimattoja ja autoja oli tuhottu, kun oli saatu selville niiden omistaja, Huttunen kertoo.

Kirkkonummella syntynyt Jorma Huttunen lähti vuonna 1993 Yhdysvaltoihin.­

Vähintään yhtä paljon Huttunen kantoi huolta työnsä muuttumisesta. Huttusen sanoo New Yorkin poliisin olleen viime vuodet valtavan poliittisen paineen alla, ja Floydin tapaus vain lisäsi sitä.

– Meidän valtuutemme määrää pormestari. Hän on supistanut ne niin pieniksi, kuin vain voi olla.

New Yorkin väkivaltarikollisuus on tänä kesänä kääntynyt jyrkkään nousuun vuosikymmeniä jatkuneen laskun jälkeen. Huttunen uskoo poliisiuudistusten olleen ainakin osittain käänteen takana.

Huttunen sanoo poliisien työmotivaation ja ammattiylpeyden olevan nyt pohjamudissa. Lehdet ovat raportoineet New Yorkin poliisin eläköitymisaallosta. Myös Huttunen aikoo siirtyä eläkkeelle heti, kun vaaditut 20 palvelusvuotta tulevat täyteen ensi heinäkuussa.

– Olen ollut hirveän ylpeä siitä, että laitan univormuni päälle ja teen tätä. Nyt en tunne enää olevani mikään poliisi, ellen ole kadulla töissä muiden poliisien kanssa. Oman ammatin arvostus on pudonnut ihan kauttaaltaan nollille.

Kirkkonummella syntynyt Huttunen valmistui aikanaan Suomessa fysioterapeutiksi ja lähti 1993 etsimään Yhdysvaltoihin alan töitä. Hän sai Yhdysvaltain kansalaisuuden 2000, vaihtoi alaa ja aloitti seuraavana vuonna työt New Yorkin poliisissa.

Huttunen työskenteli aluksi katupoliisina, sitten taskuvarkausyksikössä. Viime vuodet hänen työnsä on ollut rikospaikkatietojen analysointi. Hän on arvoltaan kersantti eli suomalaisittain ylikonstaapeli.

– Saan päivittäin hirvittävästi informaatiota ja dataa. Tiedän tarkalleen, minkä informaation avulla pystyn kertomaan rikoksen tarinan parhaiten. Onko tarina se, mitä siellä tapahtui? Onko se tekijän ikäryhmä tai tapahtuman kellonaika? Pystyn tekemään erilaisia päätelmiä nopeasti.

Tänä kesänä ei ole tarvinnut olla data-analyytikko havaitakseen yhden suuren tarinan New Yorkin rikostilastoista: henkirikokset ja ampumistapaukset ovat rajussa nousussa.

Tammikuun alusta syyskuun puoliväliin New Yorkissa raportoitiin 321 henkirikosta. Se on 40 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan. Ammuntatapauksissa loukkaantuneita oli 1 348, yli kaksi kertaa niin paljon kuin viime vuonna.

New Yorkin poliisin näkökulmasta asiaa katsova Huttunen huomauttaa, että kesän alussa mielenosoitukset sitoivat paljon poliisin työvoimaa.­

Kesä on ollut synkkien tarinoiden aikaa. Yksivuotias Davell Gardner junior kuoli rattaisiinsa, kun kaksi asemiestä avasi tulen kohti grillijuhlaa Brooklynissa. 17-vuotiaan Lamar Gibsonin haaveet koripallourasta ja insinööriopinnoista tuhoutuivat, kun hänet ammuttiin Harlemissa. Gibsonin isä oli tapettu kymmenen vuotta sitten samassa korttelissa.

Myös muissa Yhdysvaltain suurissa kaupungeissa aserikollisuus on ollut tänä kesänä nousussa. Käänne on huolestuttava, sillä rikollisuus on laskenut Yhdysvalloissa jo vuosikymmenten ajan. New Yorkissa ollaan matkalla suurimpaan henkirikosten määrään sitten vuoden 2011.

Aserikosten lisäksi New Yorkissa myös murrot ja autovarkaudet ovat lisääntyneet tänä vuonna. Kokonaisuutena rikollisuus on kuitenkin viime vuotta vähäisempää.

Asiantuntijat ovat pohtineet useita syitä väkivallan lisääntymiselle. Aserikollisuus kasvaa tavallisesti kesäisin, ja tänä kesänä koronaviruksen aiheuttama talouskriisi on luultavasti saanut monen pinnan kiristymään.

Joidenkin mielestä talousahdinko on vähentänyt huumausaineiden kysyntää, jolloin rikollisjengit ovat ajautuneet reviiritaisteluun kapenevista markkinoista.

New Yorkin poliisin näkökulmasta asiaa katsova Huttunen huomauttaa, että kesän alussa mielenosoitukset sitoivat paljon poliisin työvoimaa.

– Työkuvamme muuttui siihen, että pidimme rauhaa yllä, hän sanoo.

Huttunen arvioi, että kaupungissa on ollut kuluneena kesänä tavallista enemmän aseita. New Yorkin osavaltiossa on erittäin vaikeaa ostaa laillisesti aseita, joten aseet tulevat sinne muualta. Floridan eteläkärjestä itärannikkoa pohjoiseen kulkeva I-95-moottoritie on tunnettu asekaupan valtaväylänä.

– Siinä välissä on omat poliisilaitoksensa, ja heidänkin työpanoksensa on mennyt niin paljon muuhun, että tähän kaupunkiin tulee enemmän aseita.

Kesäkuussa New Yorkin poliisikomissaari lakkautti erikoisyksikön, jonka tehtävänä oli aseiden poistaminen kaduilta. Kovaotteisen yksikön toimintatavat olivat herättäneet kritiikkiä, mutta Huttusen mukaan sillä oli paikkansa.

– Normaalilla katupoliisilla ei ole koulutusta ja ymmärrystä siihen, miten aseita saataisiin pois, Huttunen sanoo.

Ylikonstaapeli Huttunen myöntää, että poliiseilla on tällä hetkellä tavallista korkeampi kynnys puuttua pieniin rikoksiin ja häiriöihin. Tämä johtuu hänen mukaansa poliisin valtuuksien kaventamisesta.­

Huttusen mukaan entisiä erikoisyksikön poliiseja siirrettiin muun muassa ”maskipartioihin” valvomaan koronavirusrajoitusten noudattamista.

– Sitten tuli jotain videoita, joissa he olivat käyttäneet voimaa. Se on heidän tapansa tehdä töitä. He olivat ihan väärässä paikassa.

Jotkut poliitikot ovat väittäneet, että protesteista nokkiinsa ottaneet poliisit ovat alkaneet vitkastella tahallaan. Huttunen sanoo, että hänen näkemänsä data ei viittaa siihen, että hälytyksiin vastattaisiin tavallista hitaammin.

Sen Huttunen myöntää, että poliiseilla on tällä hetkellä tavallista korkeampi kynnys puuttua pieniin rikoksiin ja häiriöihin. Tämä johtuu hänen mukaansa poliisin valtuuksien kaventamisesta.

New Yorkin pormestari Bill de Blasio allekirjoitti heinäkuussa lain, joka kielsi poliiseilta useita hallintaotteita, kuten polven laittamisen epäillyn selän päälle. Kuristusote oli New Yorkin poliiseilta kielletty jo aikaisemmin, mutta nyt sen käytöstä tuli rikos.

– Henkilöille, joihin kielletty voimankäyttö kohdistuu, annettiin mahdollisuus haastaa sekä kaupunki että poliisi henkilökohtaisesti oikeuteen. Pormestari muutti lakia niin, että New Yorkin kaupunki ei tue poliiseja mitenkään, vaan he joutuvat vastaamaan teoistaan oikeudessa itse, Huttunen sanoo.

– Koulutus- ja taktiikkayksikkömme lähetti meille videon, jossa kerrottiin, että ”älä tee näin, tätä ei saa tehdä, tämä on väärin”. He eivät kuitenkaan tarjonneet tilalle mitään keinoja, joita saa käyttää. Tämä on yksi syy, miksi poliisit eivät uskalla enää koskea keneenkään.

Newyorkilaiset ovat raportoineet, että poliisi ei enää puutu entiseen tapaan riitoihin ja järjestyshäiriöihin. Ne voivat taas johtaa kärjistyessään laukauksiin.

Näkeekö Huttunen mielenosoittajien vaatimuksissa sitten mitään hyvää? Onko New Yorkin poliisilaitos täydellinen?

Huttunen miettii pitkään kunnes myöntää, että ajatus poliisin resurssien siirtämisestä sosiaalipalveluihin ei ole huono.

– Poliisihan on tällainen yhteiskunnan viimeinen piste. Jos kaikki muu menee väärin, kutsutaan poliisit. Kaupungilla on nyt paljon kodittomia. Miksi sosiaalihuollolta on otettu rahat pois? Miksi mielenterveyspalveluita on vähennetty?

Kysymykseen poliisin rasismista Huttunen vastaa kertomalla joutuneensa itsekin kerran poliisin pysäyttämäksi kotinurkillaan Harlemissa, kun poliisi epäili hänen piilottelevan asetta kädessään olevan villapaidan sisällä.

Jos olisit mustaihoinen, olisiko sinut pidätetty useammin?

Seuraa taas pitkä tauko.

– En tiedä, mitä sanoa, Huttunen myöntää lopulta.

New Yorkin poliisien ammattiyhdistys on vastustanut rajusti poliisin uudistuksia ja määrärahojen leikkaamista. Sen liittolaiseksi on ilmoittautunut republikaaninen presidentti Donald Trump, joka on arvostellut New Yorkin demokraattijohtoa rikollisuuden noususta.

Ammattiyhdistyksen puheenjohtaja ilmoitti julkisesti järjestön tukevan Trumpia marraskuun presidentinvaaleissa. Jäsenistön mielipidettä ei kysytty.

Huttunen ei näe, miten Trumpin uudelleenvalinta auttaisi poliiseja. Yhdysvalloissa jokainen paikkakunta päättää itsenäisesti oman poliisilaitoksensa säännöistä ja määrärahoista.

Huttunen aikoo äänestää demokraattien ehdokasta Joe Bidenia. Hän uskoo suurimman osan kollegoistaan tekevän samoin.

Valitaan presidentiksi kumpi tahansa, Huttunen harkitsee vakavasti muuttamista Eurooppaan ensi vuonna eläkepäivien koittaessa. Trumpin uudelleenvalinta sinetöisi ratkaisun. Huttusen mielestä Yhdysvalloista on tullut liian jakautunut maa.

– Se lähti siitä, kun Trump tuli presidentiksi. Olen itse hirveän epäpoliittinen. Olen rekisteröitynyt riippumattomaksi äänestäjäksi. Mielestäni presidentti on lietsonut vihaa.

Huttunen paljastaa, että New Yorkin poliisi valmistautuu jo vaalien aiheuttamiin levottomuuksiin.

– Kaikki meidän taktiikkamme hiotaan vieläkin paremmiksi.