Breonna Taylorin, 26, tapaus nostatti protestit: kahta poliisia ammuttu mellakoissa Louisvillessa

Breonna Taylor kuoli maaliskuussa poliisin luoteihin Louisvillessa Kentuckyssa. Kaksi poliisia ei saanut lainkaan syytettä. Kolmas sai syytteen vaaran aiheuttamisesta.

Maaliskuussa poliisin luotiin kuolleen Breonna Taylorin tapaus kuohuttaa Yhdysvalloissa. Taylorin kuolemaan johtaneeseen ampuma­välikohtaukseen osallistunutta poliisia vastaan nostettiin syytteet keskiviikkona, mutta oikeuden päätöstä on pidetty riittämättömänä.

Poliisi sai syytteen tapon sijaan vaaran aiheuttamisesta, koska hänen ampumiaan laukauksia osui myös naapuriasuntoon. Asiasta uutisoi muun muassa BBC.

Sairaanhoitajana työskennellyt Breonna Taylor, 26, sai surmansa maaliskuussa poliisien suorittamassa kotietsinnässä. Etsinnän kohteena ollut Taylorin poikaystävä luuli, että asuntoon tunkeutui ryöstäjiä, ja hän alkoi tulittaa sisääntulijoita. Poliisit ampuivat takaisin, ja Taylor kuoli.

Valamiehistö ei löytänyt todisteita siitä, että syytteen saaneen poliisin ampumat luodit olisivat osuneet naapuriasunnon lisäksi myös Tayloriin, minkä vuoksi syytteet nostettiin vain vaaran aiheuttamisesta. Yhdysvalloista vaaran aiheuttamisesta voi saada yhdestä viiteen vuotta vankeutta.

Välikohtauksessa mukana olleet kaksi muuta poliisia, joista toinen ampui kuolettavan laukauksen, välttyivät syytteiltä.

Mellakkapoliisit partioivat Louisevillen kaupungintalon edustalla keskiviikkoiltana.­

Taylorin omaiset ja ihmisoikeusaktivistit ovat olleet tyytymättömiä syytteisiin, sillä poliisin odotettiin saavan syytteen vähintäänkin taposta, jopa murhasta.

Turhautuneet kansalaiset järjestivät keskiviikkona myös laajamittaisia mielenosoituksia Louisvillessä. Ihmiset kerääntyivät kaduille jo ennen oikeuden päätöstä, ja levottomuudet ovat äityneet päivän aikana väkivaltaisiksi.

Kaupunkiin on määrätty hätätila ja 72:n tunnin mittainen ulkonaliikkumis­kielto. Mellakat ovat olleet rajoituksista huolimatta rajuja, ja CNN:n mukaan kahta poliisia on ammuttu keskiviikkona. Paikallinen poliisijohto on vahvistanut tiedot.

Mielenosoituksia on järjestetty myös muissa Yhdysvaltain kaupungeissa, muun muassa New Yorkissa ja Washington DC:ssä.

Taylorin perheen asianajaja Benjamin Crump kuvaili oikeuden päätöstä järkyttäväksi ja loukkaavaksi.

– Jos syytetyn käytöksen katsottiin aiheuttaneen vaaraa naapureille, niin siinä tapauksessa vaaraa aiheutui myös Breonnalle. Tosiasiassa se olisi pitänyt katsoa mielivaltaiseksi murhaksi, hän totesi CNN:n mukaan.

Kentuckyn kansalaisoikeuksien yhdistys luonnehti lieviä syytteitä tuoreimmaksi esimerkiksi siitä, ettei Yhdysvaltain oikeusjärjestelmä välitä mustiin kohdistuvasta poliisiväkivallasta.

– Jälleen kerran syyttäjä on epäonnistunut saamaan lainvalvontaviranomaisia vastuuseen nuoren mustan naisen tappamisesta. Breonna Taylorin kuuluisi olla elossa tänään, järjestö twiittasi keskiviikkona.

Myös demokraattien presidenttiehdokas Jon Biden julkaisi välittömästi kannanottonsa, jossa sanottiin, etteivät poliisien saamat syytteet vastaa tasavertaisen oikeuden ihannetta.

Kentuckyn osavaltion oikeusministeri Daniel Cameron totesi ymmärtävänsä, kuinka herkkä ja vaikea yli puoli vuotta kestänyt tutkintaprosessi on ollut Taylorin perheelle.

Hän kertoi puhuneensa ennen tiedotustilaisuuttaan Breonnan äidin, Tamika Palmerin kanssa.

– Tummaihoisena miehenä ymmärrän, miten kivuliasta tämä on, minkä vuoksi onkin äärimmäisen tärkeää varmistaa, että teimme kaiken mahdollisen saadaksemme selville kaikki faktat, hän sanoi yli puoli vuotta kestäneeseen oikeusprosessiin viitaten.

Kentuckyn osavaltion oikeusministeri Daniel Cameron puhui keskiviikkona medialle Louisevillessä.­

Cameronin mukaan sokkona oven ja ikkunoiden läpi ampuneiden poliisien voimankäyttö oli oikeutettua, sillä Taylorin poikaystävä avasi tulen heitä kohti ensimmäisenä.

Syytetyn poliisin ammuskelu kuitenkin vaaransi viereisessä asunnossa nukkuneet sivulliset: miehen, raskaana olevan naisen ja lapsen.

Cameron myös kertoi, että ruumiinavauksessa Taylorista löytyi kuusi luotia, joista vain yksi oli kuolettava.

Taylorin maaliskuinen kuolema on noussut maailmanlaajuiseksi puheenaiheeksi tummaihoisiin kohdistuvaa poliisiväkivaltaa ja rasismia vastustavan Black Lives Matter -liikehdinnän vuoksi.

Louisevillen kaupunki on taipunut maksamaan Taylorin perheelle 12 miljoonan dollarin vahingonkorvaukset.