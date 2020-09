Ainakin 150 pidätetty Valko-Venäjän mielenosoituksissa – poliisi käyttänyt kyynelkaasua

Mielenosoitukset alkoivat, kun Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka piti virkaanastujaisseremoniat salaisesti keskiviikkona.

Ainakin 150 ihmistä on pidätetty Valko-Venäjällä keskiviikkona alkaneissa mielenosoituksissa, kertoo maassa toimiva ihmisoikeuskeskus Vjasna.

Useita tuhansia valkovenäläisiä lähti osoittamaan mieltään, kun paljastui, että presidentti Aljaksandr Lukashenkan virkaanastujaisseremoniat oli pidetty salaisesti keskiviikkona.

Mielenosoittajia on pidätetty ainakin pääkaupunki Minskissä ja maan lounaisosassa sijaitsevassa Brestissä lähellä Puolan rajaa. Pidätyksiä on tehty myös muualla maassa.

Mellakkapoliisi on käyttänyt mielenosoitusten hajottamiseen muun muassa vesitykkejä sekä kyynelkaasua. Monilla mielenosoittajilla on ollut mukanaan Valko-Venäjän vanha valkopunainen lippu.

Yhdysvallat ja Saksa eivät tunnusta Lukashenkaa

Ainakin Yhdysvallat, Saksa, Slovakia, Tanska, Tshekki, Alankomaat, Latvia ja Liettua ilmoittivat keskiviikkona, etteivät ne tunnusta Lukashenkan asemaa Valko-Venäjän presidenttinä. EU on ilmoittanut saman jo aiemmin.

– Vaalitulos oli vilpillinen. Yhdysvallat ei voi pitää Aljaksandr Lukashenkaa Valko-Venäjän laillisesti valittuna presidenttinä, Yhdysvaltojen ulkoministeriön edustaja ilmoitti.

Lukashenkan virkaanastujaisia ei näytetty valtiollisella tv-kanavalla, toisin kuin aiemmilla kerroilla. Lukashenkan nyt alkava kausi on jo kuudes.

– Jos virkaanastujaisista olisi kerrottu etukäteen, 200 000 mielenosoittajaa olisi kokoontunut hänen virka-asuntonsa ympärille, ihmisoikeuskeskus Vjasnan johtaja Ales Beljatski sanoi.

Venäjä on toistaiseksi ollut hiljaa Lukashenkan virkaanastujaisista. Se on luvannut Valko-Venäjälle aiemmin 1,5 miljardin dollarin lainan. Venäjän presidentti Vladimir Putin on jo pidemmän aikaa ajanut maiden entistä vahvempaa lähentymistä, mutta Lukashenka on suhtautunut siihen hyvin nihkeästi.