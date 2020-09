Miljardööri lahjoitti koko jätti­omaisuutensa hyvän­tekeväisyyteen – asuu itse vuokralla, omistaa yhden parin kenkiä ja ranteessa on kympin Casio

Miljardööri Chuck Feeney halusi lahjoittaa rahat elinaikanaan ja 38 vuoden jälkeen tavoite on saavutettu.

Miljardööri Chuck Feeney saavutti hiljattain pitkäaikaisen tavoitteensa ja lahjoitti kahdeksan miljardin dollarin (noin 6,8 miljardia euroa) suuruisen omaisuutensa hyväntekeväisyyteen. Aiheesta on uutisoinut muun muassa The Guardian. Feeney keräsi omaisuutensa olleessaan mukana perustamassa DFS-kauppaketjua (Duty Free Shoppers Group).

Feeneyn tavoitteena oli lahjoittaa omaisuutensa pois elinaikanaan, jotta hän näkisi, mitä sillä saadaan aikaan. Mies perusti salaa vuonna 1982 The Atlantic Philanthropies -nimisen säätiön, johon hän siirsi lähes kaiken varallisuutensa.

Viimeisen 38 vuoden ajan Feeney on lahjoittanut säätiön kautta kaikessa hiljaisuudessa rahaa, ja nyt 89-vuotiaana tavoite on vihdoin saavutettu: säätiön rahat ovat loppu.

Miljardööriksi Feeney on elänyt vaatimattomasti. Hän ei ole omistanut autoa tai asuntoa. Hänellä on ollut vain yksi pari kenkiä. Eikä hän ole lentänyt business-luokassa, vaikka hänen perheensä tai kollegansa olisivat tehneet niin.

Chuck Feeney kuvattuna vuonna 2007.­

Feeneyn säätiön puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja Christopher Oechsli sanoo, että hänen pomonsa kokeili kerran luksuselämää.

– Hänellä oli hienoja paikkoja (koteja) ja kivoja asioita. Hän kokeili sitä ja se ei ollut häntä varten, Oechsli toteaa.

– Hän ei omista asuntoa eikä autoa. Tarinat hänen säästeliäisyydestään pitävät paikkansa: hänellä on 10 dollarin Casio-kello ja hän kantaa papereitaan muovikassissa. Sellainen hän on. Se tuntui hänestä mukavalta ja sellainen Chuck on ollut.

Feeney on kärsinyt terveysongelmista. Hän kertoi Forbesille olevansa tyytyväinen, että sai nähdä omaisuutensa menevän hyvään tarkoitukseen.

– Kiitokseni kaikille, jotka olivat mukana tällä matkalla. Ja niille, jotka miettivät antamista eläessään: kokeilkaa, te pidätte siitä.

Forbesin mukaan Feeney on lahjoittanut muun muassa Pohjois-Irlannin rauhan edistämiseksi, Vietnamin terveydenhuoltojärjestelmän uudistamiseksi ja Roosevelt Islandin muuttamiseksi teknologiakehityksen keskukseksi.

– En näe juurikaan syynä siinä, että viivästyttäisin antamista, kun on niin paljon hyvää, jona voi saada aikaan tukemalla sen arvoisia kohteita. Sitä paitsi, on hauskempaa antaa, kun elät kuin antaa kuolleena, Feeney sanoi vuonna 2019.