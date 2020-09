Monissa Euroopan maissa kasvomaskin käyttö koulussa on vähintään suositeltavaa.

Monessa Euroopan maassa kouluissa on käytettävä kasvomaskia. Kuva Ranskasta, jossa on voimassa maskipakko.­

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL valmistelee sisätiloihin maskisuositusta, joka saattaisi kattaa esimerkiksi koulut. Euroopassa monessa maassa kasvomaskin käyttö koulussa on ollut pakollista tai suositeltua jo syyslukukauden alusta lähtien.

Ranskassa kasvomaskit ovat oppilaiden kohdalla pakollisia ylemmillä luokilla peruskoulussa ja lukioissa. Taustalla lienee se, ettei ranskalaisissa kouluissa pyritä ylläpitämään sosiaalista etäisyyttä.

Viranomaisten mukaan alle 11-vuotiaita oppilaita maskipakko ei koske ja esikouluikäisten tulee välttää maskin käyttöä. Peruskoulun alemmilla luokilla maskeja on tarjolla siltä varalta, että oppilas saa oireita koulupäivän aikana, mutta joutuu odottamaan, että pääsee lähtemään koulusta.

Henkilökunnan on aina käytettävä kasvomaskia oppilaiden, kollegoidensa tai oppilaiden vanhempien läsnä ollessa – myös ulkona, vaikka metrin turvaetäisyyden pitäminen onnistuisi.

Oppilaat kuuntelevat opettajaa Helecinessä, Belgiassa.­

Belgiassa kasvomaskin käyttäminen on pakollista yli 12-vuotiailla oppilailla.

Saksassa joissain osavaltioissa on ollut käytössä maskipakko kouluissa ja jotkut ovat turvautuneet suosituksiin.

Esimerkiksi Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa maskien käyttö oli pakollista lukukauden alkaessa. Pakosta kuitenkin luovuttiin.

Saksassa osavaltiot päättävät pitkälti koronarajoituksista kouluissa. Myös koulut voivat päättää, haluavatko ne, että oppilaat ja opettajat käyttävät maskia.­

Tämän jälkeen jotkut koulut ovat päätyneet suosittelemaan itse maskin käyttöä tai ovat esimerkiksi asettaneet maskittomat oppilaat eturiviin ennaltaehkäistäkseen mahdollisia tartuntoja oppilaiden keskuudessa, WDR kertoi kuun vaihteessa.

Englannissa hallitus ei suosittele kansallisella tasolla maskien käyttö kouluissa. Koulut ja yliopistot voivat kuitenkin vaatia kasvomaskien käyttöä sisällä yhteisissä tiloissa, joissa sosiaalista etäisyyttä ei välttämättä voida ylläpitää.

Lady Eleanor Hollesin koulussa kasvomaskeja on käytettävä, vaikka Englannissa kasvomaskit eivät ole kaikissa kouluissa pakollisia.­

Hallituksen mukaan 7-luokkalaisten ja vanhempien oppilaiden opettajien ja aikuisten vierailijoiden kuten vanhempien tulisi kuitenkin käyttää kasvomaskia, jos alueella on todettu paljon tartuntoja. Oppilaiden on tällöin käytettävä kasvomaskia yhteisissä sisätiloissa kuten käytävillä, joilla sosiaalisen etäisyyden pitäminen on vaikeaa.

Espanjassa kasvomaskia on käytettävä 6-vuotiaasta alkaen, vaikka sosiaalista etäisyyttä pidettäisiin. Espanjan opetusministeriö kertoi asiasta The Localin mukaan elokuun lopussa, muutama päivää ennen kuin koulut avasivat ovensa syyskuussa.

Espanjassa kasvomaskeja käytetään, vaikka myös sosiaaliseen etäisyyteen pyritään.­

Espanjassa monet vanhemmat sanoivat kesällä, etteivät uskalla päästää lapsiaan kouluun koronaviruksen toisen aallon pelossa. Espanjassa onkin kasvomaskipakon lisäksi annettu tiukkoja määräyksiä käsienpesun, luokkahuoneiden tuulettamisen ja oppilaiden lämmön mittaamisen suhteen.

Italiassa syyslukukausi käynnistyi syyskuussa. Kasvomaskien käyttö koulussa on pakollista kaikille 6-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Viranomaiset tarjoavat maskit oppilaille ja opettajille, opetusministeriön sivuilla kerrotaan.

Italiassa oppilaat eivät istu vierekkäin ja kasvomaskeja on käytettävä.­

Myös Kreikassa kasvomaskia on käytettävä koulussa ja koulubusseissa. Kasvomaskia on käytettävä myös ulkotiloissa. Opetusministeri Niki Kerameos kertoi syyskuun alussa, että maskin käytöstä kieltäytyvää lasta ei päästetä oppitunneille, Euro Weekly News uutisoi.

Oppilas saapuu kouluun Ateenassa.­

Maskit tarjotaan peruskoulun ja toisen asteen koulujen oppilaille ja opettajille. Maskien tarjoamisessa on kuitenkin ollut myös ongelmia. Syyskuun puolivälissä Greek Reporter kertoi, kuinka viranomaiset olivat peruneet sopimuksen liian suuria maskeja valmistaneen yrityksen kanssa.