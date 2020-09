Tällainen on pidätetyksi tulleen kultti­johtajan ”Siperian Jeesuksen” uskonlahko – lahkolaiset syövät lähinnä juureksia

Vissarion kertoi kolme vuotta sitten BBC:lle, että kultilla on oma koulu ”jaloille neitsyeille”.

Venäjällä erikoisjoukot ovat pidättäneet siperialaisen kulttijohtajan, joka on julistanut olevansa uudesti syntynyt Jeesus, ja hänen lähimmät avustajansa, AFP uutisoi tiistaina.

Viranomaisten julkaisemissa kuvissa näkyy, kuinka naamioituneet miehet kuljettavat Sergei Toropia, 59, ja kahta muuta miestä pakettiautosta helikopteriin.

Torop, jonka kannattajat tuntevat hänet nimellä Vissarion, on kuvissa harmaatukkainen ja -partainen.

Viranomaiset julkaisivat kuvan pidätetystä kulttijohtajasta (oik. edessä).­

Kultin sääntöjen mukaan sen jäsenet eivät saa tupakoida, juoda alkoholia tai käyttää rahaa ja heidän täytyy elää mahdollisimman vaatimattomasti. BBC:n mukaan säännöt kieltävät myös lihan, kahvin, teen, sokerin sekä hiiva- ja vehnäleivän nauttimisen.

Lahkolaiset käyttävät ravintonaan lähinnä kaalia, kurpitsaa, perunaa ja muita juureksia. Viime vuosina aikuisille on sallittu myös maitotuotteet ja kananmunat, kertoo Helsingin Sanomat.

Seuraajien on pukeuduttava karun yksinkertaisesti. Kultin ajanlasku alkaa Vissarionin syntymävuodesta 1961. Joulua ei kultissa vietetä, vaan sen korvaa kulttijohtajan oman syntymäpäivän juhlistaminen 14. tammikuuta.

– Valmistelemme tyttöjä vaimoiksi ja morsiamiksi sellaisen ansaitseville miehille. Naisen täytyy ymmärtää, ettei voi olla miehen yläpuolella, olla ylpeä itsenäisyydestään, mutta samalla kaino, vaatimaton ja hauras.

Vissarionilla väitetään olevan kaksi vaimoa ja kuusi lasta.

Hänen kerrotaan ottaneen vaimokseen 19-vuotiaan tytön, joka olisi asunut kulttijohtajan kanssa 7-vuotiaasta lähtien.

Vissarion asustelee itse viihtyisässä huvilassa, kun hänen seuraajansa saavat tyytyä puisiin asumuksiin Siperian jäätävässä ilmanalassa.

Joitain Vissarionin seuraajia kuoli 1990-luvulla itsemurhissa sekä ankarissa elinoloissa ilman lääketieteellistä apua.

Siperiassa asunut HS:n toimittaja Jussi Konttinen on käynyt Vissarionin yhteisössä pariin otteeseen ja kirjoittanut kokemuksistaan kirjassaan Siperia (2019).

Konttisen mukaan lahkolaisten luvatussa maassa oli epäonnistuttu yrityksissä päästä eroon rahankäytöstä. Asukkaat saivat käydä töissä yhteisön ulkopuolella, mutta heidän piti maksaa palkastaan 20 prosentin kirkollisvero, josta puolet meni rakennusten ylläpitoon ja puolet Vissarionin kirkolle.

Konttisen mukaan Aurinkokaupungissa näkyi satelliittilautasia ja pyykkikoneita ja hevosten paikalla olivat traktorit ja minikaivurit. Yksi kultin johtajista ajeli Nissanin maasturilla.

– Yhteiselämä on saanut Neuvostoliitosta tuttuja piirteitä: henkilökultti, huonosti toimiva yhteisomistus, pyrkimys uudenlaisen ihmisen luomiseen... on sääli jos kokeilu epäonnistuu. Vissarionilaisten uskoa on helppo pilkata, mutta olisi ankeaa ajatella, että eriytynyt kaupunkilaisarki olisi ainoa mahdollinen tapa elää, Konttinen kirjoitti.