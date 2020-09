Vuosi Amerikassa on paljastanut maasta yllättäviä piirteitä, kirjoittaa Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mikko Marttinen.

– Amerikka on kapitalisminen maa, totesi perheemme tokaluokkalainen, kun Newarkin lentokentällä pieni vesipullo maksoi kolme dollaria ja matkatavarakärryt piti vuokrata.

Tuosta päivästä on nyt kulunut reilu vuosi. Nelihenkinen perheemme asettui New Yorkin esikaupunkiin Montclairiin, josta raportoin Ilta-Sanomien lukijoille Yhdysvaltain tapahtumista.

Vuoden aikana olen vieraillut 22 osavaltiossa. Reissut ovat vieneet minut Valkoiseen taloon ja maanalaiseen luksusbunkkeriin. Olen istunut palkkionmetsästäjän kyydissä ja saanut kyynelkaasukranaatin silmääni. Olen nähnyt sekä Joe Bidenin että Donald Trumpin useita kertoja.

Se on tullut selväksi, että Amerikka todella on kapitalistinen maa. Mutta on se paljon muutakin. Kokosin viisi asiaa, joista Suomi saisi ottaa Yhdysvalloista mallia – ja viisi, joiden suhteen Yhdysvalloilla olisi opittavaa Suomesta.

Aloitetaan Amerikan hyvillä puolilla (1–5), jatketaan sitten huonoilla (6–10).

1. Luonto

Monen ensimmäinen mielikuva Yhdysvalloista on ruuhkaiset suurkaupungit. Ne peittävät maasta kuitenkin vain pikkiriikkisen osan. Kahden tiiviisti asutun rannikon väliin jää valtavasti luontoa – ja se on paikoin henkeäsalpaavan kaunista.

On tietysti makuasia, millaisesta luonnosta pitää. Yhdysvalloissa riittää kuitenkin nähtävää ja koettavaa lähes laidasta laitaan: tasaista preeriaa ja dramaattisia vuoria, kauniita rantoja ja loppumattomia erämaita.

Flumen rotko New Hampshiressa on upea.­

Jopa kaupungeista on yllättävän lyhyt matka luontoon. Asumme puolen tunnin päässä Manhattanilta, ja peurat pomppivat minua karkuun jokaisella pitkällä juoksulenkilläni.

2. Ruoka

Luonnon monimuotoisuuden kanssa Amerikassa kilpailee ruokakulttuurin kirjo. Vanhan sanonnan mukaan Yhdysvallat on kulttuurien sulatusuuni, mutta onneksi eri kansat eivät ole heittäneet ruokiaan samaan uuniin.

New Jerseyn Fort Leessä voi syödä bibimbapia, joka maistuu täysin samalta kuin Soulissa. Etelä-Philadelphiasta saa rendangia, joka ei häviä sumatralaiselle versiolle. Brooklynin Chinatownin cong you bing kelpaisi varmasti shanghailaiseen aamiaispöytään.

Amerikka on edelleen siirtolaisten maa, ja se hyötyy siitä muutenkin kuin vain lounasaikaan. Niin kauan kuin yritteliäimmät ja lahjakkaimmat ihmiset ympäri maailman haluavat Yhdysvaltoihin, pysyy maa innovaatioiden kehtona.

Amerikan ruokakulttuurin kirjo on laaja. Kuvassa New Yorkissa sijaitsevan ravintolan tacoja.­

3. Asiakaspalvelu

Amerikkalaiset ovat onnistuneet lähes mahdottomalta tuntuvassa tehtävässä: löytämään välinpitämättömyydestä tyrkyttämiseen ulottuvalta janalta ihanteellisen pisteen. Yhdysvalloissa harvoin tuntee oloaan epämukavaksi asiakaspalvelutilanteessa.

Tämä ei koske ainoastaan tipeistä eläviä tarjoilijoita: myös kaupoissa tai vaikkapa museoissa saa kaipaamansa palvelun aina ystävällisesti mutta ilman, että kukaan tunkee iholle. Amerikkalaisten sosiaaliset kyvyt ovat loistavia; he osaavat luontaisesti sovittaa lähestymistapansa kohteen mukaan.

Poikkeuksiakin tietysti on, ja ne löytyvät usein julkishallinnon virastoista. Siitä lisää tuonnempana.

4. Avoimuus

Amerikkalaiset ovat avoimia ihmisiä. Se helpottaa toimittajan työtä valtavasti. Ani harva kieltäytyy kertomasta poliittisesta kannastaan tai vaikkapa lähiomaisen menetyksestä.

Avoimuus yltää myös yhteiskuntaan. Pohjoismaat ylpeilevät usein läpinäkyvyydellään, mutta Suomessa poliisit ovat vasta kokeilemassa haalarikameroita, eikä niiden kuvaa saa käyttää todisteena poliiseja vastaan. Yhdysvalloissa myös monet viranomaistiedot ovat verkosta helpommin saatavilla kuin Suomessa.

Toki voidaan keskustella siitä, onko vaikkapa pikkurikoksesta epäiltyjen nimien ja kuvien julkaisu perusteltua. Seksuaalirikollisten julkisen rekisterin moni varmaan ottaisi Suomeenkin.

5. Yhteishenki

Yhdysvalloissa on totuttu siihen, että valtion rooli on pieni. Siksi kansalaisyhteiskunta huolehtii esimerkiksi monien julkisten palvelujen rahoituksesta.

Kirjastot, museot, koulut, palokunnat, järjestöt ja monet muut tahot pyytävät jatkuvasti lahjoituksia. Niitä ne myös saavat. Hyväntekeväisyys ja toisista huolehtiminen on amerikkalaisille luonnollista.

Kaikki perustuu yhteishenkeen, joka korostuu Suomea voimakkaammin kaikkialla kouluista urheiluseuroihin. Ihmiset eivät epäröi kannustaa toisiaan. Se on näkynyt myös vaikeana korona-aikana. Terveydenhuollon työntekijöitä kohdellaan sankareina.

Sairaaloiden tuntumassa näkee usein kannustuskylttejä.­

6. Liikenne

Ei tarvitse ajaa kauaa Yhdysvalloissa, kun tulee ikävä Suomen liikennettä. Keskilännen viivasuorilla preeriateillä ajaminen vielä menettelee, siellä muuta liikennettä ei paljon ole. Tiiviisti asutuilla seuduilla meno on joskus karmivaa.

Ensinnäkin ajamista vaikeuttavat liikennejärjestelyt. Valtavissa eritasoliittymissä on joskus vaikea päätellä, mikä kaista johtaa oikeaan määränpäähän. Esikaupungit ovat täynnä tasa-arvoisia risteyksiä, joissa arvotaan kuka liikkuu ensin. Liikenteessä reagoimista ei helpota sekään, että monet liikennemerkit ovat symboleiden sijaan tekstiä.

Kanssa-autoilijat muodostavat vieläkin suuremman vitu... harmituksen aiheen. New Yorkin ja New Jerseyn ruuhkissa ajaminen on taistelua. Suurin osa ajaa moottoriteillä reilua ylinopeutta, mutta joukkoon mahtuu aina niitäkin, joille sekään ei riitä. Kaistaa vaihdetaan holtittomasti, ja turvaväli on lähes tuntematon käsite.

Tiiviisti asutuilla seuduilla meno liikenteessä on joskus karmivaa. Kuva Chicagosta.­

7. Koulut

Koulut ovat Yhdysvalloissa tiiviimpiä yhteisöjä kuin Suomessa. Joidenkin mielestä vanhempien osanotto saattaa olla hyvä asia, mutta muuten Suomen peruskoulu vie kyllä voiton Montclairin julkisista kouluista – ja ne ovat maan parhaimmistoa.

Opettajien osaaminen Yhdysvalloissa ei ole samaa tasoa kuin Suomessa. Poikamme opettaja vinkkasi soodaveden ja limetin toimivan koronavirusta vastaan, ja toinen sekoitti Montanan ja Missourin osavaltiot. Espanjaa opetellaan toisesta luokasta alkaen – noin kymmenen sanan vuosivauhdilla.

Peruskoulujen taso vaihtelee valtavasti alueittain, ja varakkaat vanhemmat valitsevat asuinpaikkansa koulujen perusteella. Se tarkoittaa, että köyhien kuntien veropohja jää vaatimattomaksi ja niiden koulut kurjistuvat entisestään.

8. Tasa-arvo

Koulutus on yksi lenkki siinä epätasa-arvon ketjussa, joka seuraa amerikkalaisia synnytyssairaalasta hautaan saakka. Ilman hyvää koulutusta on vaikea saada työpaikkaa, joka takaisi sairausvakuutuksen ja kunnon palkan. Ilman kunnon palkkaa ei ole varaa asua alueella, jossa on kunnon koulut.

Koska yhteiskunnan turvaverkko on olematon, kaikkialla näkee sen läpi pudonneita. En ole vuodessa tottunut kodittomien määrään. New Yorkissa kaupungilla on periaatteessa velvoite majoittaa kodittomat ainakin väliaikaisesti, mutta Portlandin tai Austinin tapaisissa kaupungeissa heidän telttojaan näkee joka puolella: keskustan kaduilla, metsissä, moottoritien varsilla...

Amerikkalainen unelma – mahdollisuus nousta ryysyistä rikkauksiin – toteutuu Suomessa paljon todennäköisemmin kuin Amerikassa.

Koditon nainen New Yorkissa.­

9. Julkiset palvelut

Jos amerikkalainen onnistuu hankkimaan itselleen hyvän koulutuksen, hän ei hakeudu töihin julkiseen palveluun. Tämä näkyy räikeällä tavalla.

Yhdysvalloissa on lähes alalla kuin alalla maailman johtavia yrityksiä, mutta julkishallinnossa eletään suomalaisen näkökulmasta 70-lukua. Esimerkiksi ajokortin tai sosiaaliturvatunnuksen hankkiminen on moninäytöksinen kärsimysnäytelmä. Virastoissa täytyy varautua jonottamaan tuntikausia ja kantamaan paksua nippua dokumentteja tiskiltä toiselle.

Viranomaisten tietojärjestelmät ovat kömpelöitä, eivätkä ne keskustele toistensa kanssa. Asiakaspalvelu on kuin toisesta maailmasta yksityisiin yrityksiin verrattuna. Amerikkalaisessa virastossa istuessa voi kuluttaa aikaansa pohtimalla vaikka sitä, miten hyvää palvelua Suomessa verojen vastineeksi saa.

10. Teknologia

On suorastaan hämmästyttävää, kuinka paljon Suomi on teknologisesti Yhdysvaltoja edellä. Piilaakson internet-jätit pyörittävät maailmaa, mutta kotiin on vaikea saada toimivaa langatonta verkkoa.

Maasta puuttuu väestörekisteri. New Yorkin metrossa ei voi ostaa lippua kännykällä. Matkapuhelinverkossa on valtavia katvealueita, joilla asuu miljoonia ihmisiä. Laskut maksetaan useammin shekillä kuin verkkopankissa.

Yksi esimerkki Yhdysvaltojen takapajuisuudesta saatiin, kun maahan iski tänä kesänä kolikkopula. Koronaviruksen leviämistä estävät rajoitukset johtivat siihen, että raha ei kiertänyt taloudessa normaaliin tapaan. Monet kaupat alkoivat vaatia tasarahaa tai korttimaksua. Pyykkivuori kotonamme kasvoi, sillä taloyhtiömme pesukoneet toimivat vain 25 sentin kolikoilla.