Atlantilla kehittyi trooppinen ”zombie-myrsky” – harvinaiselle ilmiölle kaksi selitystä

Aiemmin laantunut Paulette-niminen hurrikaani heräsi uudelleen henkiin maanantaina.

Atlantilla vajaan 500 kilometrin päässä Azoreilta on kehittymässä trooppinen zombie-myrsky, kertoo CNN. Yhdysvaltain kansallinen sääpalvelu antoi trooppiselle Paulette-myrskylle harvoin kuullun zombie-myrskyn määritelmän Twitter-tilillään.

Kuluvana vuonna Atlantilla on muodostunut niin paljon hirmumyrskyjä, että meteorologit ovat joutuneet ottamaan käyttöön kreikkalaiset aakkoset myrskyjä nimetessään. Syyskuussa Atlantilla on riehunut samanaikaisesti viisi trooppista hirmumyrskyä, joihin Paulette lukeutuu mukaan. CNN:n mukaan kyse on vasta toisesta kerrasta, kun niin monta myrskyä on pyörinyt valtamerellä yhtä aikaa.

Hurrikaani Paulette rantautui Bermudalle ykköskategorian myrskynä ja vahvistui kakkoskategoriaan saaren yllä syyskuun puolivälissä. Sittemmin myrskytuulet laantuivat sen verran, että sitä ei laskettu enää trooppiseksi myrskyksi, vaan trooppiseksi matalapaineeksi.

Paulettena aiemmin tunnettu myrsky hautui viisi ja puoli päivää, kunnes se heräsi eloon tämän viikon maanantaina. Yhdysvaltain kansallisen hurrikaanikeskuksen mukaan Paulette keräsi voimaa ja siitä tuli jälleen trooppinen myrsky maanantaina. Tällä viikolla Paulette tuli esiin vajaan 500 kilometrin päässä Azorien rannikolta.

Zombie-myrskyt ovat harvinaisia, mutta niitä on esiintynyt aiemminkin. CNN:n meteorologin mukaan zombie-myrskyn todennäköisyyttä on lisännyt vuonna 2020 se, että vesien lämpötilat ovat olleet suuressa osassa Atlantin valtamerta tavallista lämpimämpiä. Samaan aikaan on kehittynyt ennätysmäärä myrskyjä.

Viimeksi myrsky heräsi kuolleista vuonna 2004, kun hurrikaani Ivan aiheutti tuhoja Karibialla ja Yhdysvaltain rannikolla.