John McCainin leski ilmoitti tukevansa Joe Bidenia presidentiksi

Cindy McCain ei aio äänestää republikaanien presidenttiehdokasta, nykyistä presidenttiä Donald Trumpia.

Arizonan pitkäaikaisen senaattorin ja republikaanien entisen presidenttiehdokkaan John McCainin leski on ilmoittanut tukevansa demokraattien presidenttiehdokasta Joe Bidenia marraskuisissa presidentinvaaleissa. Cindy McCain kertoi asiasta Twitterissä.

– Mieheni John eli yhden säännön mukaan: maa ensin. Me olemme republikaaneja, kyllä, mutta ennen kaikkea amerikkalaisia. Tässä kilvassa on vain yksi ehdokas, joka puolustaa kansakuntamme arvoja ja se on Joe Biden, McCain kirjoittaa.

McCain oli elokuussa puhunut demokraattien puoluekokouksessa edesmenneen miehensä ja Bidenin välisestä ystävyydestä ja kehunut videolla Bidenia.

Tuolloin hän ei kuitenkaan suoraan asettunut tukemaan Bidenia.

McCain kertoo, että ratkaiseva hetki oli, kun hän luki The Atlanticin ja muiden julkaisujen artikkeleita presidentti Donald Trumpin suhtautumisesta amerikkalaisiin sotilaisiin. Mediaväitteiden mukaan Trump oli muun muassa vähätellyt ensimmäisessä maailmansodassa kaatuneita amerikkalaissotilaita kutsuen heitä epäonnistujiksi.

– Tärkein asia, joka vaikutti minuun suuresti oli se, että joukoistamme puhuttiin ”epäonnistujina,” McCain selittää New York Timesin haastattelussa.

– Meillä on lapsia armeijassa, samoin kuin Bidenillä.

– Haluan, että presidenttini tukee minua enkä usko, että niin on tällä hetkellä.

Joe Biden myönsi John McCainille vapaudenmitalin vuonna 2017.­

McCainien kaksi poikaa ovat molemmat palvelleet armeijassa. Bidenin Beau-poika oli kansalliskaartissa ja palveli Irakissakin. Beau Biden kuoli aivokasvaimeen vuonna 2015.

John McCain palveli myös armeijassa. Vietnamin sodassa McCain jäi sotavangiksi. McCainia kuulusteltiin ja kidutettiin reilu viisi vuotta kestäneen vankeuden aikana.

John McCain valittiin Yhdysvaltojen kongressiin vuonna 1981 ja vuonna 1987 hänet valittiin Arizonan senaattoriksi. Hän jatkoi pestissä kuolemaansa asti vuonna 2018. Hän oli republikaanien presidenttiehdokas vuonna 2008.

Cindy McCain lastensa kanssa puolisonsa hautajaisissa vuonna 2018. John McCain kuoli aivosyöpään.­

McCain ja Trump olivat toistensa poliittisia vastustajia. Trump kommentoi McCainin sotavankeutta sanoen: ”Pidän enemmän ihmisistä, jotka eivät jääneet kiinni.” McCain puolestaan lähetti viimeiset terveiset Trumpille kuolemansa jälkeen julkilausumassa, jonka hänen avustajansa esittivät.

– Me heikennämme suuruuttamme kun sekoitamme isänmaallisuuden ja heimojen väliset kamppailut, jotka ovat kylväneet mielipahaa, vihaa ja väkivaltaa maailman joka kolkassa, McCain sanoi.

– Me heikennämme suuruuttamme jos piiloudumme muurien taakse sen sijaan että repisimme niitä alas.

Trumpia ei myöskään kutsuttu McCainin hautajaisiin.