Jo 200 000 koronakuolemaa – Yhdysvaltain tautiekspertti näkee uuden mahdollisen uhan

Yhdysvalloissa rikottiin tiistaina synkkä 200000 koronakuoleman raja. Maan johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci pitää synkkää lukua todella vakavana.

– Ajatus 200 000 kuolemasta on todellakin erittäin vakava ja jossain suhteissa hämmästyttävä, Fauci sanoo CNN:lle.

– Meillä on kaikki mahdollisuudet – jopa ennen kuin saamme rokotteen, jonka me saamme suhteellisen pian – tehdä niitä asioista, joista olemme puhuneet pitkään, ja jotka voivat estää tartuntoja ja sitä kautta sairastuvuutta ja kuolleisuutta.

Hän mainitsi keinoina esimerkiksi käsien pesun ja suojamaskien käyttämisen.

Samalla Fauci muistuttaa, että amerikkalaisten tulisi luottaa terveydenhoidon ammattilaisiin, vaikka hallinnon ylimmältä tasolta tulee ajoittain ristiriitaisiakin viestejä muiden muassa suojamaskeihin liittyen. Hän korosti, että luotettavaa tietoa viruksesta saa seuraamalla tieteellisten tutkimusten tuloksia.

Ristiriitaisiin viesteihin viittasi CNN:n haastattelussa myös Alabaman yliopiston tartuntatautiosaston johtaja Jeanne Marrazzo.

– Ne täysin ristiriitaiset viestit, joita saamme – kyse ei ole ainoastaan väärästä tiedosta, mutta myös hämmennyksestä sen suhteen, miten virus leviää.

Marrazzo viittasi esimerkiksi Yhdysvaltojen tautikeskuksen koronaohjeen muuttamiseen. Tautikeskus CDC muutti perjantaina ohjetta siten, että siinä otettiin huomioon ilmateitse tarttuminen. Maanantaina kohta kuitenkin poistettiin.

Faucin mukaan voi olettaa, että joissakin tilanteissa tartunta saattaa tapahtua ilmateitse.

– Se ei muuta mitään sen suhteen, mitä olemme sanoneet: se tarkoittaa, että käytä suojamaskia.

Talvi tuo uuden mahdollisen uhan

Fauci näkee uuden mahdollisen uhan lähestyvässä talvessa. Hän sanoo olevansa huolissaan erityisesti siitä, että viruksen leviäminen Yhdysvalloissa ei ole hallinnassa, kun talvikausi on alkamassa. Hänen mukaansa talvi saattaa pahentaa tilannetta ihmisten siirtyessä enemmän sisätiloihin.

Faucin mukaan tavoite on, että tartuntatilanne olisi talvikuukausien alkaessa niin alhainen, että tuolloin ilmenevät väistämättömät tautitapaukset pystytään käsittelemään.

– En halua ilmaista sellaista synkkää ajatusta, että me väistämättä ajaudumme vakaviin ongelmiin. Me emme voi nostaa käsiä ja sanoa, että tämä on toivotonta ja se tapahtuu joka tapauksessa. Sellainen lähestymistapa on täysin mahdoton hyväksyä.

Hän korostaa, että ”riskiajan” eli talven lähestyessä on toimittava sen mukaisesti.

Presidentti Donald Trump ylisti maanantaina hallintonsa toimia pandemiaan reagoinnissa.

– Olemme tehneet ilmiömäistä työtä, Trump sanoi Fox-kanavalle ja antoi itselleen koronatoimista arvosanaksi A+. A on Yhdysvalloissa käytetyn arvosteluasteikon paras arvosana.

Faucilta kysyttiin, minkä arvosanan hän antaisi Trumpille koronatoimista.

– Katso lukuja ja päättele itse, Fauci vastasi. Tarkkaa arvosanaa hän ei antanut.

Presidentti Donald Trump antoi koronatoimista itselleen arvosanaksi A+.­

Yhdysvalloissa ylittyi 200 000 koronaan liittyvän kuolemantapauksen rajapyykki tiistaina. Johns Hopkins yliopiston tietokannan mukaan tapauksia oli tiistaina 200 182.

Myös Worldometerin mukaan rajapyykki on jo ylittynyt, mutta tilastoinneissa on eroja. Worlometerin mukaan kuolonuhreja on yhteensä 204 887.

Lisäksi uusien tartuntojen määrä on kasvussa 28 osavaltiossa, kertoo Johns Hopkinsin yliopiston keräämä data. Yhdysvalloissa on todettu yhteensä noin seitsemän miljoonaa koronavirustartuntaa.