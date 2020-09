Kommentti: Tuomarikiista vahvistaa – Yhdysvalloista uhkaa tulla demokratian irvikuva

Menossa on pahimpien maalailujen mukaan vallankaappaus, jolla harvainvaltaa vahvistetaan Yhdysvalloissa, kirjoittaa Ilta-Sanomien ulkomaanuutisten tuottaja Jari Alenius.

Eurokriisissä yleistyi taannoin termi valuvika. Sillä kuvattiin eurooppalaisten maiden yhteisen valuutan ongelmia, jotka juontuvat sen perustajien kovin erilaisista lähtökohdista.

Yhdysvalloissa koko maan poliittinen järjestelmä on yksi suuri valuvika. Siitä on tällä menolla tulossa jopa demokratian irvikuva.

Tämä konkretisoituu taas kerran korkeimman oikeuden tuomarinimityksessä sen jälkeen, kun oikeuden liberaalijäsen Ruth Bader Ginsburg menehtyi viime perjantaina.

Hänen seuraajansa valitsee presidentti, joka ei edusta kansan enemmistöä. Valinnan vahvistaa parlamentin ylähuone senaatti, joka ei edusta kansan enemmistöä. Seuraukset voivat olla sellaisia, että kansan vähemmistön tahto toteutuu järjestelmällisesti lähivuosikymmenet. Eikä kukaan oikein voi tehdä asialle mitään.

Perustajien kompromissi

Valuvika lähtee Yhdysvaltain perustuslaista, joka on perusosiltaan liki neljännesvuosituhannen ikäinen asiakirja. Jotkut haluavat tulkita sitä siten kuin maan perustajaisät tarkoittivat eivätkä tehdä minkäänlaisia nykyaikaistuksia.

Kun 13 alkuperäistä osavaltiota kokoontui Philadelphiaan sorvaamaan Yhdysvaltain liittovaltiota vuonna 1787, ehdotettiin parlamenttia, johon jäsenet valittaisiin suhteessa osavaltioiden väkimäärään.

Tämä ei kelvannut pienemmille osavaltioille, jotka pelkäsivät joutuvansa isompien ikeen alle. Yhdysvallat uhkasi jäädä syntymättä, mutta sen pelasti kompromissi: alahuoneen jäsenet valittiin suhteessa väkimäärään, mutta parlamentin ylähuoneeseen eli senaattiin jokainen osavaltio sai yhtä paljon edustajia.

Kyseessä oli ratkaisu, joka kunnioitti tasapuolisemmin kaikkia hynttyyt yhteen lyöneitä osavaltioita. Valitettavasti vain perustajaisät eivät osanneet kuvitellakaan, mihin se vuosisatoja myöhemmin voi johtaa.

Vähemmistö hallitsee

Nyky-Yhdysvallat koostuu 50 osavaltiosta, jotka ovat vahvasti eriytyneet toisistaan poliittisiin leireihin. Karkeasti jaoteltuna on republikaanien hallitsemia maaseutuvaltaisia ja konservatiivisempia sekä demokraattien hallitsemia kaupungistuneempia ja liberaalimpia. Ensin mainittuja osavaltioita on enemmän. Niissä asuu kuitenkin vähemmän väkeä.

Republikaaneilla on satajäsenisessä senaatissa tällä hetkellä 53 senaattoria demokraattien 47:ää vastaan. Eri laskelmien mukaan republikaanisenaattorit kuitenkin edustavat vain 159 miljoonaa amerikkalaista kun taas demokraattisenaattorit edustavat 168 miljoonaa. Nämä 47 demokraattisenaattoria ovat keränneet vaaleissa 14 miljoonaa ääntä enemmän kuin 53 republikaanikollegaansa.

Vääristymää voi pitää merkittävänä ja paikoilleen jämähtäneenä, koska demokraattien on todella vaikea voittaa vaaleja republikaaniosavaltioissa. Vääristymä on myös epätasa-arvoinen, koska valtaa pitävien republikaaniosavaltioiden väestö on voittopuolisesti valkoista, kun taas vallasta osattomiksi jäävien demokraattiosavaltioiden väestö kasvaa rotuvähemmistöjen ansiosta.

Vääristymä kulkee läpi koko poliittisen järjestelmän. Myös parlamentin alahuoneessa eli edustajainhuoneessa republikaaneilla on vaalipiirikikkailun vuoksi enemmän edustajia kuin heidän saamansa äänimäärä oikeuttaisi. Tällä hetkellä edustajainhuone on demokraattien hallussa, mutta se ei saa mitään aikaan, koska senaatti torppaa kaikki sen aikeet.

Se enemmistövalta mikä edustajainhuoneessa toteutuu, kuolettuu senaatissa.

Vähemmistötuomarit

Kuten hyvin tiedetään, Yhdysvaltain presidenttinä on tällä hetkellä henkilö, joka sai kolme miljoonaa ääntä vähemmän kuin vastaehdokkaansa, mutta pääsi presidentiksi valitsijamiesvaalijärjestelmän takia. Ja saattaa tehdä sen uudestaan.

Kaiken tämän summana ei ole ihme, että Yhdysvaltain demokraatteja, käytännössä siis kansan enemmistön edustajia, tällä hetkellä nyppii tilanne, että vähemmistöpresidentti ja -senaatti ovat junailemassa tärkeään tuomarinvirkaan henkilön keneltäkään muulta kyselemättä ja kiireellä juuri ennen vaaleja, joissa heitä lisäksi uhkaa vielä pienempi vähemmistöasema.

Yhdeksänjäsenisessä oikeudessa on muitakin tuomareita, jotka vähemmistö on sinne istuttanut. He voivat jatkaa virassaan vuosikymmeniä.

Senaatin kokoonpanon ja toiminnan puolustukseksi käytetään argumenttia, että ei sen ole tarkoituskaan edustaa kansaa vaan osavaltioita liittovaltiossa. Kukaan tuskin kiistää tätä periaatetta, mutta kysymys kuuluu, kuinka pitkälle sitä sopii venyttää?

Tilanne on se, että esimerkiksi aborttioikeuden perustana oleva Roe vs. Wade -päätös vuodelta 1973 voisi lähitulevaisuudessa kaatua korkeimmassa oikeudessa, vaikka joidenkin mielipidemittausten mukaan jopa kolmen neljäsosan enemmistö amerikkalaisista kannattaa yhä päätöstä.

Oikeus politisoitui

Yhdysvaltain demokraatit saavat osaksi syyttää myös itseään tilanteesta. Tuomarinvirkoja täytettäessä piti aiemmin ottaa huomioon toisenkin puolueen kanta niin sanotun filibuster-säännön takia. Sitten demokraatit hermostuivat republikaanien jatkuvaan vastustukseen presidentti Barack Obaman aikana ja muuttivat sääntöjä niin, että enää ei tarvitse. Republikaanit ovat valtaan päästyään kiittäneet tilaisuudesta ja pakanneet oikeusasteet konservatiivituomareilla. Senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell on pitänyt tätä päätehtävänään.

Kun toista puoluetta ei tarvitse enää kuunnella, tuomarinimitykset ovat olleet koko ajan enemmän ideologisesti värittyneitä. Korkein oikeus on politisoitunut yhä enemmän, vaikka sen juuri pitäisi olla politiikan yläpuolella. Jos Yhdysvallat olisi EU-maa, se saisi muilta huutia tuomarinimityksistään.

Republikaanien hallitseman senaatin kiistelty rooli ulottuu myös laajemmalle. Kongressin olisi tarkoitus toimia toimeenpanovallan eli käytännössä presidentin kontrolloijana. Nykyisin se tarkoittaa sitä, minkä presidentti itsekin totesi viimeksi maanantaina:

– Meillä on senaatti hallussa … voimme tehdä oikeastaan mitä vain.

Presidentti on siis senaatin tuella rauhassa voinut ajaa alas maan postilaitosta ennen historian ensimmäisiä laajan postiäänestyksen vaaleja. Kaikki edustajainhuoneen säätämät äänestysuudistukset makaavat senaatin pöydällä käsittelemättöminä. Tämän kaiken uskotaan osuvan kipeimmin juuri demokraattien äänestäjiin. Siis enemmistöön, jonka tahto voi jälleen jäädä toteutumatta.

Menossa on pahimpien maalailujen mukaan vallankaappaus, jolla harvainvaltaa vahvistetaan Yhdysvalloissa. Sen saattaa taata viime kädessä korkein oikeus, jos äänestyskiistat tai presidentin asema päätyvät sinne asti.

Kierre syvenee

Kaikessa päästäisiin vähemmällä, jos poliitikot suostuisivat kunnioittamaan ja kuuntelemaan toisiaan ja etsisivät kompromisseja. Sellainen Yhdysvallat oli aiemmin, kun järjestelmä vielä jollain lailla toimi. Nyt lyödään vyön alle, ilkutaan päälle ja jäädään valmistautumaan vääjäämättä tulevaan kostoiskuun.

Mitä demokraatit sitten suunnittelevat tekevänsä vastaiskuna, jos pääsevät ensi marraskuun vaaleissa itse vallankahvaan?

Esillä on ollut kaksi mullistusta: tehdään pääkaupunki Washingtonista sekä Puerto Ricosta osavaltiot ja nostetaan senaatin paikkamäärä sadasta 104:ään. Neljä uutta senaattoria uusista osavaltioista olisivat mitä todennäköisimmin demokraatteja.

Toinen ehdotus on nostaa korkeimman oikeuden tuomarien määrää yhdeksästä yhteentoista tai peräti 13:een ja nimetä oikeuteen lisää liberaaleja tasoittamaan epäsuhtaa.

Ongelma näissä kummassakin ratkaisussa on se, että ne jyrkentäisivät entisestään kahtiajakoa ja voisivat kääntyä pahasti itseään vastaan. Mikään ei takaa, että valtasuhteet osavaltioissa pysyvät nykyisenkaltaisina. Tilanne voisi keikahtaa entistä pahemmin jommankumman puolueen harvainvallaksi.

Tuomarinpaikkojen lisääminen olisi viimeinen niitti korkeimman oikeuden arkkuun, kun se politisoituisi entistä enemmän. Se on yksi viimeisiä instituutioita, joihin Yhdysvalloissa vielä jossain määrin luotetaan, kun poliitikot eivät luottamusta enää ansaitse.

Mitä tästä kaikesta seuraa?

Toki erimielisyydet voidaan yhä ratkoa. Koko ajan lähempänä on kuitenkin myös se mahdollisuus, että jotkut osavaltiot alkavat pyrkiä irti valuvikaisesta hulluudesta nimeltä Yhdysvallat.