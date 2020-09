Syyttäjä: Todistusmateriaali vahvistaa Madeleine McCannin olevan kuollut

Saksalaissyyttäjä ei paljasta, millaisia todisteita heillä on hallussaan.

Saksan syyttäjäviranomainen kertoo, että heillä on todistusmateriaalia siitä, että 13 vuotta sitten Portugalissa kadonnut brittityttö Madeleine McCann on kuollut. Asiasta kertoi Braunschweigin yleinen syyttäjä Hans Christian Wolters Portugalin television RTP-kanavalle.

Vuonna 2007 Portugalissa kadonneen Madeleine McCannin, 3, murhasta epäilty saksalainen Christian Brückner, 43, on kieltäytynyt yhteistyöstä tapausta tutkivien viranomaisten kanssa.

Wolters vastasi ”kyllä”, kun häneltä kysyttiin haastattelussa, onko syyttäjällä todistusaineistoa, joka osoittaisi Madeleinen olevan kuollut. Wolters ei halunnut tarkemmin kertoa, mitä todisteita heillä on.

Poliisi on aiemmin etsinyt ainakin tietokoneiden muistitikkuja ja niissä mahdollisesti olevia kuvia, jotka liittäisivät Brücknerin tapaukseen.

Wolters on aiemmin kesäkuussa todennut uskovansa, että Madeleine on kuollut ja pitää Brückneriä pääepäiltynä. Syyttäjän virasto lähetti myös Madeleinen vanhemmille kirjeen, jossa kertoivat tietävänsä, että heidän tyttärensä on murhattu, mutta eivät voineet esittää siitä todisteita.

Saksalaissyyttäjien mukaan Madeleine surmattiin pian sen jälkeen, kun hänet oli siepattu loma-asunnosta Praia da Luzissa toukokuussa 2007, kertoo The Times.

Tuolloin Wolters oli todennut, ettei heillä ole olemassa rikosteknistä näyttöä asiasta, mutta sen sijaan muita todisteita. Wolters myönsi jo kesäkuun lopulla, että Brücknerin mahdollinen murhasyyte saattaa vielä kaatua todisteiden puutteeseen.

Sun-lehti kertoi maanantaina, että Brücknerin asianajaja väittää heillä olevan näyttöä siitä, että Brückner on syytön.

Brückner istuu tällä hetkellä Kielissä sijaitsevassa vankilassa vuoden ja yhdeksän kuukauden mittaista huumetuomiota, joka on suoritettu loppuun tammikuussa.

Brückner on kuitenkin anonut pääsyä ehdonalaiseen vapauteen, jonka myötä hän pääsisi ulos vankilasta suoritettuaan tuomiosta kaksi kolmasosaa.

Hänet on tuomittu myös seitsemäksi vuodeksi vankeuteen yhdysvaltalaisen eläkeläisen väkivaltaisesta raiskauksesta, joka tapahtui Portugalissa vuonna 2005.