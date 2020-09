EU-huippukokous siirtyy – Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja karanteeniin

Tälle viikolle suunniteltu EU-johtajien huippukokous on siirretty ensi viikolle.

Tälle viikolle suunniteltu EU-maiden johtajien huippukokous on siirretty ensi viikolle, kertoo Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tiedottaja Twitterissä. Puheenjohtaja Charles Michel on joutunut koronakaranteeniin, koska hänen kanssaan työskenneellä turvahenkilöllä on todettu koronavirustartunta. Michel on testattu koronavirustartunnan varalta, eikä hänellä ole todettu tartuntaa.

EU-huippukokous oli määrä pitää tämän viikon torstaina ja perjantaina, mutta uusi ajankohta on ensi viikon torstaina ja perjantaina. Asialistalla on muun muassa sisämarkkina-asiat sekä EU:n ulkosuhteet.