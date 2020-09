Poliisi ampui autistista 13-vuotiasta yksitoista kertaa Salt Lake Cityssä

Pojan äiti oli soittanut hätäkeskukseen, että poika vietäisiin sairaalaan.

Yhdysvalloissa on noussut esille tapaus, jossa poliisi ampui 13-vuotiasta poikaa 11 kertaa Salt Lake Cityssä. Nyt tilanteesta on julkaistu video, joka näyttää tilanteen, muun muassa The Guardian uutisoi.

Tapahtumat saivat alkunsa, kun pojan äiti Golda Barton soitti hätäkeskukseen saadakseen apua mielenterveysongelmista kärsivälle pojalleen. Äiti toivoi, että poika voitaisiin viedä sairaalaan.

CNN:n mukaan Barton kertoi, että pojalla on autismikirjoon kuuluva Aspergerin oireyhtymä.

Hän sanoi myös hätäkeskuksen virkailijalle, ettei hänen poikansa pitänyt poliiseista, sillä apulaissheriffit olivat surmanneet pojan isän Nevadassa aiemmin tänä vuonna.

– Siksi tarvitsemme mielenterveystyöntekijän, nainen sanoi NBC Newsin mukaan.

Paikalle lähetettiin kuitenkin poliisi.

Barton varoitti paikalle saapuneita poliiseja siitä, että teinipoika oli sanonut aiemmin, että hänellä olisi ase ja oli uhannut ampua Bartonin kollegan ja rikkoa talon ikkunat. Barton kuitenkin sanoi uskovansa, ettei pojalla ollut kuitenkaan oikeaa käsiasetta. Videolla ei saada viitteitä siitä, että poika olisi ollut aseistautunut.

Poliisit vastasivat, että tilanteeseen oli suhtauduttava siten, että pojalla olisi ase.

Yhdellä nauhoituksella kuullaan, kuinka poliisit ilmaisevat huolensa pojan kiinnioton suhteen.

– Jos kukaan ei ole talossa, jos kukaan ei ole vaarassa...mutta hän ei vahingoita itseään, olen pahoillani, mutta en aio joutua ammuskeluun, poliisi sanoo.

Videolla näkyy, kuinka poliisit lähestyvät taloa ja ryhtyvät jahtaamaan poikaa, joka kävelee hitaasti pois päin piittaamatta poliisien käskyistä. Pian kajahtaa 11 laukausta.

– En voi hyvin, teini sanoo.

– Sanokaa äidilleni, että rakastan häntä.

Poika haavoittui 4. syyskuuta tapahtuneessa ampumisessa. Hän on yhä sairaalassa.

– Tämän yhteisön jäsenenä ja 14-vuotiaan pojan äitinä olen syvästi murtunut ja olen turhautunut, pormestari Erin Mendenhall sanoi.

Salt Lake Cityn poliisijohtaja Mike Brown kertoi olevansa surullinen ”tämän traagisen tilanteen” takia.

– Kolmen nuoren pojan isänä tällä on suuri vaikutus minuun henkilökohtaisesti.