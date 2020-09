Yhdysvalloissa pelätään ”apokalyptistä syksyä” – koronatartunnat kasvussa jo 28 osavaltiossa

Yhdysvalloissa on tilastoitu eniten koronavirustartuntoja ja -kuolemia.

Yhdysvalloissa pelätään katastrofaalista koronavirustilannetta syksyllä, CNN uutisoi. Maa lähestyy kovaa vauhtia synkkää 200 000 koronakuoleman merkkipaalua. Worldometerin mukaan rajapyykki olisi jo ylittynyt, mutta tilastoinneissa on eroja.

Lisäksi uusien tartuntojen määrä on kasvussa 28 osavaltiossa, Johns Hopkinsin yliopiston keräämän datan mukaan. Yhdysvalloissa on todettu yhteensä noin seitsemän miljoonaa koronavirustartuntaa.

– Meillä voi valitettavasti olla edessä todella apokalyptinen syksy, kertoo dekaani Peter Gotez Baylor Collegen lääketieteellisestä koulusta.

– Ja se on tapahtumassa, koska pakotamme kouluja avautumaan alueilla, joissa on korkeita tarttuvuuslukuja. Me pakotamme korkeakouluja avautumaan uudestaan ja meillä ei ole kansallista johtajuutta, joka käskisi ihmisiä käyttämään maskia ja pitämään sosiaalista etäisyyttä sekä tekemään tarvittavat asiat.

Samoilla linjoilla oli myös Alabaman yliopiston tartuntatautiosaston johtaja Jeanne Marrazzo. Myös Marrazzon mukaan tuoreiden tartuntalukujen valossa syksystä ”voi tulla apokalyptinen”.

Marrazzon mukaan tartuntojen lisääntymisen taustalla on useampia tekijöitä.

– Yksi syy on yleinen väsymys. Ihmiset ovat väsyneitä tähän, Marrazzo sanoo.

– Ja sitten toinen asia on ne täysin ristiriitaiset viestit, joita saamme---kyse ei ole ainoastaan väärästä tiedosta, mutta myös hämmennyksestä sen suhteen, miten virus leviää.

Marrazzo viittasi esimerkiksi Yhdysvaltojen tautikeskuksen koronaohjeen muuttamiseen. Tautikeskus CDC muutti perjantaina ohjetta siten, että siinä otettiin huomioon ilmateitse tarttuminen. Maanantaina kohta kuitenkin poistettiin.

– Luonnosversio ehdotetuista muutoksista ohjeistukseen julkaistiin vahingossa tautikeskuksen virallisilla verkkosivuilla. CDC päivittää parhaillaan suosituksiaan SARS-CoV-2-viruksen leviämisestä ilmateitse. Kun tämä prosessi on valmis, päivitetty ohjeistus julkaistaan verkkosivuilla, CDC:n tiedottaja Jason McDonald sanoi.

Buffalon yliopiston lääketieteellisen koulun tartuntatautijohtajan Thomas Russon mukaan osa kuolemista olisi ollut ehkäistävissä.

– 200 000 kuolemaa on häiritsevää ja turhauttavaa tässä pandemiassa ja kuolemia voitaisiin ehkäistä, jos noudattaisimme tarkoituksenmukaisia kansanterveydellisiä toimia, Russo sanoi Wall Street Journalille.