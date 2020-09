Asiantuntija väittää Ruotsin mahdollisesti saavuttaneen jo laumaimmuniteetin: ”Epidemia saattaa olla ohi”

Toinen asiantuntija kuitenkin sanoo, ettei koronavirusta vielä voida julistaa voitetuksi.

Todisteita kertyy yhä enemmän sen puolesta, että Ruotsi on selättänyt koronavirusepidemian laumaimmuniteetin kautta, väittää biokompleksisuuden professori Kim Sneppen tanskalaisesta Niels Bohrin instituutista Politiken-lehden haastattelussa.

– On olemassa viitteitä siitä, että ruotsalaiset ovat saaneet immuniteetin sairautta vastaan ja yhdessä tartuntojen leviämistä ehkäisevien toimien kanssa se saattaa riittää pitämään sairauden alhaalla.

Sneppen tunnetaan superleviämismalleistaan. Hänen mukaansa epidemia saattaa olla ohi Ruotsissa, jossa koronakuolleisuus väkilukua kohden on ollut viisi kertaa suurempi kuin Tanskan ja muiden Pohjoismaiden.

– Se on se, mitä he ovat sanoneet. Positiivisesti katsoen, heillä epidemia saattaa olla ohi.

Tukholman yliopisto on arvioinut aiemmin, että laumaimmuniteettiin saattaisi riittää se, että noin 40 prosenttia väestöstä on saanut immuniteetin sairastamalla.

Koronaviruksen kohdalla laumaimmuniteettiin on arvioitu riittävän se, että 60 prosenttia väestöstä on saanut immuniteetin. Asiantuntijoiden mukaan tämä saavutettaisiin vasta rokotteen myötä.

Toukokuussa matemaatikot Tom Britton ja Pieter Trapman tutkivat laumaimmuniteetin saavuttamista. He päätyivät toisistaan riippumattomissa tutkimuksissa matalampaan lukuun.

– Emme väitä tietävämme, kuinka paljon matalampi, me olemme tarkastelleet yksinkertaista mallia, jossa tarttuvuusluku on 2,5 (eli jokainen tartunnan saanut tartuttaa 2,5 ihmistä keskimäärin) ja päätyneet siihen, että laumaimmuniteetti saavutetaan 40–45 prosentilla 60 prosentin sijaan, Britton sanoi tuolloin tiedotteessa.

Useat asiantuntijat ovat kuitenkin kritisoineet Ruotsin strategiaa, joka on pohjautunut pitkälti vapaaehtoisiin suosituksiin ja rajoituksiin. Ruotsi ei monien muiden tavoin sulkenut yhteiskuntaansa missään vaiheessa ja esimerkiksi rajat ovat pysyneet auki koko pandemian ajan.

– Ruotsissa strategia on johtanut kuolemaan, suruun ja kärsimykseen, minkä lisäksi ei ole mitään viitteitä siitä, että Ruotsin talous olisi menestynyt monia muita maita paremmin. Tällä hetkellä olemme näyttäneet muulle maailmalle esimerkin siitä, miten tappavaa tartuntatautia ei tule käsitellä.

Maailman terveysjärjestö WHO on puolestaan tuominnut laumasuojastrategian.

Aarhusin yliopiston virologian professorin Allan Randrup Thomsenin mukaan on liian varhaista vielä julistaa, että Ruotsi olisi päihittänyt koronaviruksen.

– Mielestäni ei voida sulkea pois, etteikö Ruotsissakin voisi vielä leimahtaa.

Ruotsissa on todettu maan kansanterveysviranomaisten mukaan 88 237 tartuntaa. Koronaviruskuolemia on tilastoitu 5 865. Esimerkiksi Suomessa tartuntoja on todettu reilu 9 000 ja kuolemia on raportoitu 341.

Suomen ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 13,7. Uusia tartuntoja ilmoitettiin tiistaina 149, mutta muuten tartuntoja on ilmoitettu viime päivinä noin 50–70 päivässä.

Ruotsissa vastaava luku on noin 29. Ruotsissa uusia tartuntoja on viime päivinä ilmoitettu noin 200–300 päivässä. Tartuntojen määrässä ei ole kuitenkaan havaittavissa nousua, toisin kuin Suomen tapauksessa.