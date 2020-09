Navalnyi vaatii Venäjältä takaisin ”keskeisen todisteen” – ”Olen nyt kiinnostunut yhdestä asiasta”

Saksalaisessa sairaalassa toipuva Venäjän oppositiojohtaja vaatii Venäjältä takaisin ”keskeisen todisteen”.

Epäillystä myrkytyksestä toipuva Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi vaatii CNN:n mukaan Venäjän viranomaisia palauttamaan hänen vaatteensa, jotka hänellä oli päällään, kun myrkytysoireet alkoivat.

Viime viikolla oppositiojohtajan avustajat kertoivat ottaneensa Navalnyin tomskilaisesta hotellihuoneesta esineitä, jotka he toimittivat Saksaan. Laboratoriotutkimuksissa hotellihuoneesta tuodusta vesipullosta löytyi jäämiä Novitshok-hermomyrkkyihin kuuluvasta aineesta. Navalnyin vaatteet jäivät kuitenkin Venäjälle.

Maanantaina julkaistussa lausunnossaan Navalnyi vaatii nyt Venäjää palauttamaan hänen vaatteensa.

– Olen nyt kiinnostunut yhdestä asiasta, vaatteistani. Niistä vaatteista, jotka minulla oli sinä päivänä, kun myrkytys tapahtui, 20. elokuuta. Esitutkimuksessa on käytetty 30 päivää tämän keskeisen todisteen piilottamiseen, Navalnyi sanoo lausunnossaan.

Navalnyin tiedottaja Kira Jarmysh twiittasi maanantyaina, että Venäjän viranomaiset ovat nyt näköjään virallisesti päättäneet olla aloittamatta rikostutkintaa Navalnyin myrkytyksestä, sillä laissa oleva 30 päivän määräaika on mennyt umpeen.

Novitshokin kehittäjiin kuuluva Vladimir Ugljov sanoi jo aiemmin Proekt-sivustolle, että hän ei usko myrkkyä olleen vesipullon vedessä. Hänen mukaansa Navalnyin tuskat olisivat alkaneet siinä tapauksessa jo muutamien minuuttien kuluttua veden juomisesta.

Ugljov uskookin, että myrkky on päätynyt Navalnyin elimistöön ihon kautta ja hän on saanut noin 20 prosenttia siitä annoksesta, joka olisi johtanut kuolemaan. Navalnyi oli pesettänyt hotellissa vaatteitaan, joten yksi mahdollisuus on, että Novitshokia olisi laitettu hänen puhtaaseen pyykkiinsä.

Näin on mahdollista, että Navalnyi on itse tartuttanut omasta kehostaan myrkkyjäämiä juomansa vesipullon suuhun. Navalnyin avustajien mukaan hän ei itse muista, millä hetkellä hän joi kyseisestä saastuneeksi osoittautuneesta pullosta.

Navalnyi sai myrkytysoireita lennolla Siperiasta. Hänellä lennon aikana olleet vaatteet jäivät Omskiin, joten niitä ei ole päästy tutkimaan Saksassa.