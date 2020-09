Trump sanoo nimittävänsä korkeimman oikeuden tuomarin viimeistään lauantaina – he ovat konservatiivien vahvimmat ehdokkaat

Trump on luvannut nimittää konservatiiveja tuomareiksi, joten voidaan olettaa, että myös tällä kertaa presidentin valinta osuu konservatiiviin.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on sanonut nimittävänsä korkeimman oikeuden tuomariksi mitä luultavammin naisen. Korkeimmassa oikeudessa vapautui paikka, kun pitkäaikainen liberaalituomari Ruth Bader Ginsburg, 87, kuoli perjantaina.

Trump sanoi maanantaina, että hänellä on viisi ehdokasta. Lopullisen valinnan hän sanoi tekevänsä ensi perjantaina tai lauantaina.

Ginsburgin seuraajan nimitys ennen marraskuisia presidentinvaaleja on herättänyt vastustusta etenkin demokraattien keskuudessa. Republikaanit estivät demokraattipresidentin Barack Obaman valinnan nimityksen korkeimman oikeuden tuomariksi vuonna 2016, koska kyse oli vaalivuodesta.

Nyt nimitys voi lykkääntyä, jos neljä republikaanisenaattoria ei ole valmiita vahvistamaan Trumpin nimittämää henkilöä korkeimman oikeuden tuomariksi. Trump on virkakautensa aikana nimittänyt kaksi konservatiivista korkeimman oikeuden tuomaria: Brett Kavanaugh’n vuonna 2018 ja Neil Gorsuchin vuonna 2017.

Trumpin ensimmäisen vaalikampanjan vaalilupauksiin kuului konservatiivituomareiden nimittäminen. Oletettavaa siis on, että myös Trumpin valinta Ginsburgin seuraajaksi on konservatiivi.

Vahvimpana ehdokkaana pidetään Amy Coney Barrettia, 48. The New York Timesin mukaan Trump vihjasi jo pari vuotta sitten Kavanaugh’ta nimittäessään, että mikäli korkeimmassa oikeudessa vapautuisi vielä paikka, hän nimittäisi siihen Barrettin.

Amy Coney Barrett­

Barrett on valmistunut hyvin arvosanoin Notre Damen oikeustieteellisestä ja liittyi koulun henkilökuntaan professorina vuonna 2002. Barrett on työskennellyt myös alueellisessa vetoomustuomioistuimessa, The Guardian kertoo.

Barrett on kuitenkin päässyt seuraamaan korkeimman oikeuden toimintaa läheltä, sillä hän työskenteli korkeimman oikeuden tuomarille Antonin Scalialle parikymmentä vuotta sitten. Barrettin kerrotaan olleen Scalian suosikki.

Katolisesta ja aborttia vastustavasta Barrettista tuli julkkis konservatiivien piirissä vuonna 2017, kun hänet oli nimitetty vetoomustuomioistuimeen. Ennen nimityksen vahvistamista pidetyssä kuulemisessa demokraattipäättäjät kyseenalaistivat Barrettin uskonnollisen vakaumuksen vaikutuksen hänen työhönsä.

– Sinulla on historiaa siitä, että uskot, että sinun uskonnollisten näkemystesi tulisi vallita, Kalifornian senaattori Dianne Feinstein sanoi.

– Dogma elää sinussa vahvana.

Barrett sanoi noudattavansa korkeimman oikeuden ratkaisemia ennakkotapauksia koskien aborttia. Liberaalien pelkona on, että korkeimman oikeuden tuomarina Barrett voisi silti vesittää aiempien ennakkotapausten luomaa oikeuskäytäntöä.

Barrettin tuttujen mukaan Barrett ei kuitenkaan anna henkilökohtaisten mielipiteiden vaikuttaa hänen päätöksiinsä tuomarina.

Barrettin entisen opettajan mukaan Barrett olisi todennäköisesti sanonut aikoinaan, ettei perustuslaista löydy tukea aborttioikeudelle.

– Mutta tästä ei ole kysymys nyt. Nyt meillä on ollut 45 vuoden ajan aborttiin liittyvää oikeuskäytäntöä, nykyisin Amerikan katolisen yliopiston puheenjohtaja John Garvey sanoo.

Barrett on myös seitsemän lapsen äiti. Hän on miehensä, entisen liittovaltion syyttäjän Jesse Barrettin kanssa adoptoinut kaksi lasta Haitilta.

CNN:n lähteen mukaan senaatin enemmistöjohtaja Mitch McConnell on sanonut Trumpille, että Barrett on republikaanisenaattoreille tuttu, minkä takia hänen nimityksensä voisi edetä tavallista nopeammin.

Senaatin vähemmistöjohtaja, demokraattien Chuck Schumer on kuitenkin sanonut, että Barrett ”edustaa kaikkia niitä asioita, joita Ruth Bader Ginsburg vastusti ja niin monia asioita, joita suurin osa amerikkalaisista vastustaa.”

Myös CNN:n mukaan Barrett on tällä hetkellä vahvin ehdokas. On kuitenkin mahdollista, että Trump päätyy muuhun nimeen.

Mahdollisia vaihtoehtoja olisivat esimerkiksi vetoomustuomioistuinten tuomarit Barbara Lagoa, 52, ja Allison Jones Rushing, 38.

Barbara Lagoa­

Trump nimitti Lagoan 11. piirioikeuden vetoomustuomioistuimeen vuonna 2019. Sitä ennen Lagoa oli ensimmäinen latinonainen ja ensimmäinen kuubalaisamerikkalainen nainen olevan Floridan korkeimmassa oikeudessa.

– Olen kuullut hänestä uskomattomia asioita. En tunne häntä. Hän on latino ja suuresti kunnioitettu, Trump sanoi lauantaina.

Washington Postin mukaan Lagoan nimitys saa laajasti tukea Floridassa, joka on tärkeä osavaltio Trumpin uudelleenvalinnan kannalta. Trump on tehostanut kampanjaansa etenkin Floridan latinojen keskuudessa ja republikaanisten kuubalaisamerikkalaisten keskuudessa Etelä-Floridassa.

Toisaalta se, että Lagoa on toiminut osavaltion ja liittovaltion tuomarina 14 vuotta, antaa demokraateille mahdollisuuden tutkia tarkkaan Lagoan historiaa.

Rushing on toiminut neljännen piirioikeuden vetoomustuomioistuimessa maaliskuusa 2019. Demokraatit ovat kritisoineet Rushingin lyhyttä uraa ja kansalaisoikeuksiin keskittyvät järjestöt ovat arvostelleet naisen yhteyttä Alliance Defending Freedom -järjestöön. ADF on kristillinen konservatiivijärjestö, joka vastustaa aborttia ja samaa sukupuolta olevien parien avioliittoa ja oikeutta adoptoida.