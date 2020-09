Koronan toinen aalto jyllää Espanjassa – Madridissa työskentelevä suomalaislääkäri: ”Sairaalassa jo yli puolet koronapotilaita”

Madridissa työskentelevä Sari Arponen on huolestunut Espanjan terveyskeskusten kuormittumisesta ja arvioi tilanteen pahenevan entisestään.

Infanta Leonorin sairaalan toiminta suur-Madridissa lähes romahti koronaepidemian pahimmilla hetkillä viime maaliskuussa. Nyt tilanne ei ole yhtä paha, vaikka koronapotilaita virtaa taas sisään tasaiseen tahtiin. Espanjassa on meneillään epidemian toinen aalto.

– Koko sairaala on täynnä potilaita. Yli puolet potilaista on covid-potilaita – oli ainakin torstaina ja perjantaina, kertoi Espanjassa asuva suomalainen sisä- ja infektiotautien erikoislääkäri Sari Arponen maanantaina IS:lle.

Infanta Leonor on pienehkö sairaala, jonka vieressä on toinen sairaala. Niissä on yhteensä 350 vuodepaikkaa. Varsinaisia tehohoitopaikkoja sairaalassa on kahdeksan, ja ne ovat nyt täynnä.

Doctora kertoo olevansa itse ihan kunnossa.

– Olen ollut töissä koko kesän, mutta en ole sairastunut eikä kukaan perheessäkään.

Infanta Leonorin sairaalan koronaosastoilla tehtiin keväällä valtavasti työtä. Lääkäri Sari Arponen otti tämän kuvan osaston sairaanhoitajasta viime maaliskuussa.­

Kukaan ei osaa sanoa tarkasti, miten epidemia etenee Espanjassa.

– Tilanne menee varmaan pahemmaksi, Arponen arvioi.

Arponen ihmettelee itsekin, miksi epidemia nostaa uudelleen päätään juuri Espanjassa. Italia ja Kreikka ovat kulttuuriltaan samantapaisia maita: perhekeskeisiä ja sosiaaliselta elämältään vilkkaita.

– Tähän ei ole kukaan osannut antaa kunnollista vastausta.

Yksi mahdollinen selitys voisi Arposen mukaan olla D-vitamiinin puutos, joka on yleistä Espanjassa. D-vitamiinin saanti on tärkeää ihmisen immuunipuolustukselle.

– Kesällä täällä oli vähemmän tapauksia, mutta syyskuussa väestön D-vitamiinitasot alkavat laskea, ja siitä voi tulla paljon ongelmia.

Huonoista ennusmerkeistä huolimatta Arponen pitää Espanjan tämänhetkistä koronatilannetta paljon parempana kuin viime keväänä. Testit paljastavat suunnilleen saman määrän tartuntoja, mutta suurin osa diagnosoiduista potilaista on oireettomia.

– Sairaalaan ei tule yhtä paljon potilaita. Nyt otetaan sisään sairaalaan sellaisiakin potilaita, jotka eivät välttämättä ole niin vakavassa tilanteessa kuin keväällä.

– Olemme oppineet viruksesta ja taudin etenemisestä sen verran, että tiedämme paremmin, millä hetkellä mitkäkin toimenpiteet tai hoidot pitää tehdä. Toisaalta taas hoitohenkilökunta on väsynyttä ja rasittunutta, vaikka lomia on ollut. Kevät oli niin rankka, että kaikki hoitohenkilökunnan jäsenet eivät ole juuri nyt moraalisesti ja henkisesti valmistautuneita siihen, että potilaita tulisi uudelleen yhtä kauheasti.

Noin puolet 350-paikkaisen sairaalan potilaista on otettu hoitoon koronainfektion vuoksi.­

Madridin alueen – ja koko Espanjan – terveyskeskuksissa tilanne on paljon huonompi kuin sairaaloissa.

– Terveyskeskuksissa diagnosoidaan kaikki potilaat, jotka eivät joudu sairaalaan. Testejä tehdään nyt paljon ja yritetään jäljittää kaikki potilaiden kanssa kontaktissa olleet ihmiset. Tämä kaikki työ tehdään terveyskeskuksissa, joiden hoitohenkilökunta on nykyään todella rasittunutta.

Terveyskeskukset ovat vaarassa tukkeutua entistä pahemmin syksyn edetessä. Koulut eivät ota luokkiin oppilaita, joilla on pieniäkin oireita, ja näiden testaus kuormittaa terveyskeskuksia. Perusterveydenhuolto ei kohta selviä potilaista, joita voitaisiin muuten hoitaa terveyskeskuksissa. Tämä taas alkaa kuormittaa uudelleen sairaaloita.

” Terveyskeskukset ja sairaalat ovat olleet niin kuormittuneita, että muiden sairauksien hoitoa ei ole voitu tehdä kunnolla.

Samaan aikaan pitäisi hoitaa muitakin sairauksia.

– Esimerkiksi Espanjan sydäntautilehdessä julkaistiin tieto, jonka mukaan sydäninfarktien aiheuttama kuolleisuus on tuplaantunut covidin aikana. Terveyskeskukset ja sairaalat ovat olleet niin kuormittuneita, että muiden sairauksien hoitoa ei ole voitu tehdä kunnolla.

Madridin aluehallinto määräsi liikkumisrajoituksia yli 855 000 ihmiselle, joiden koti on 37:llä tiheästi asutulla alueella metropolin sisällä.

– Se on tosi hankalaa. Voi käydä niin, että joku rakennus tai kauppa on karanteenialueella ja vastapäätä on toinen kauppa, joka ei ole karanteenialueella.

– Esimerkiksi minun siskoni asuu alueella, josta hän ei saisi muka tulla pois. Nämä toimet ovat lähinnä poliittisia, teknisesti ja tieteellisesti ne eivät ehkä ole kaikkein osuvimpia. Nämä asiat voisi tehdä paremminkin.

Espanjan koronamittarit kohta punarajalla – synkin tilanne on Madridissa

Espanjan koronatilanne ei onneksi ole yhtä lohduton kuin viime kevään tautihuipun aikana. Koronan vuoksi sairaalaan joutuneiden ja tautiin kuolleiden määrä on selvästi alhaisempi kuin maalis-huhtikuussa.

Silti syytä huoleen on, ja se johtuu ennen muuta muutoksen suunnasta – epidemian dynamiikasta. Näin ainakin arvioi Saksan terveysministeri Jens Spahn maanantaina Deutschlandfunkin haastattelussa.

– Olen todella huolissani tilanteen muutoksesta, en ainoastaan Saksassa vaan myös lähimmissä eurooppalaisissa naapurimaissamme kuten Ranskassa, Itävallassa ja Hollannissa. Kaikissa näissä maissa on taudin ilmaantuvuus on monta kertaa korkeampi kuin meillä – tartuntaluvut ovat selvästi suurempia, Spahn sanoi.

– Espanjassa muutos on todennäköisesti päässyt käsistä eikä se ole enää hallinnassa.

Tämä merkitsee sitä, että tautitapausten määrän kasvaessa nousevat väistämättä myös sairaalahoitoon joutuneiden ja kuolleiden määrät.

Vox-puolueen järjestämään mielenilmaukseen osallistujat vaativat Espanjan hallituksen eroa maanantaina Madridissa. Mielenosoittajat eivät hyväksy hallituksen koronatoimia.­

Espanjan terveydenhoidon kapasiteetti voi syksyn edetessä joutua taas kovalle koetukselle. Madridissa jo 21 prosenttia kaikista sairaalapaikoista on koronaviruspotilaiden käytössä, kun koko maan keskiarvo on alle 10 prosenttia. Madridin tehohoitokapasiteetista jo lähes 40 prosenttia on varattu koronapotilaille.

Elokuun ja syyskuun kahden ensimmäisen viikon kuolleisuusluvut ovat nekin huolestuttavia. Esimerkiksi 7.–11. syyskuuta koronakuolemia raportoitiin päivittäin 237–261. Ajanjaksolla 15.–18. syyskuuta päivittäisten kuolemien määrä nousi yli 300:aan ja oli suurimmillaan viime perjantaina: 432.

Onneksi luvut eivät ole vielä lähelläkään maalis-huhtikuun katastrofia. Tuolloin koronaan kuoli pahimmillaan yli 900 ihmistä joka päivä.

Koronataudin aiheuttaman niin sanotun ylikuolleisuuden arvioidaan puolestaan olleen noin 10 prosentin luokkaa elokuussa ja syyskuun kahdella ensimmäisellä viikolla. Keväällä arvio ylitti 50 prosenttia. Ylikuolleisuudella kuvataan kuolleisuuden kasvua verrattuna pitkäaikaiseen keskiarvoon.

Heikkenevä koronatilanne on saanut viranomaiset ryhtymään uusiin rajoitustoimiin. Kaikkiaan 37 alueella Madridissa ja pääkaupungin ympärillä alkoi maanantaina kaksi viikkoa kestävä osittainen sulku. Määräykset koskevat noin 855 000 ihmistä, eli vajaata viidennestä suur-Madridin asukkaista.

Liikkumisrajoitukset eivät ole täydellisiä: kouluun ja työhön saa kulkea ja läheisiä saa käydä hoitamassa. Kokoontumiset rajoitetaan kuitenkin kuuteen henkilöön, ja puistot pidetään suljettuina. Myymälöihin ja muihin kaupallisiin tiloihin saa ottaa korkeintaan puolet normaalista asiakasmäärästä, ja ovet on suljettava viimeistään klo 22. Määräys ei koske apteekkeja eikä huoltoasemia.

– Tiedämme hyvin, että ellemme ryhdy näihin toimiin, tilanne pahenee muutamassa päivässä, sanoi Madridin hallintoalueen varajohtaja Ignacio Aguado. espanjalaislehti El Paisin mukaan.

Tautitapausten määrät ovat kasvaneet. Espanjan terveysviranomaiset ovat kirjanneet lähes 130 000 uutta tautitapausta kuluneen kahden viikon aikana. Uusia tulee noin 10 000 tapauksen päivävauhdilla. Sulkumääräysten piiriin joutuneilla Madridin alueilla covid-19-taudin ilmaantuvuus on Espanjan suurimpia, yli tuhat tapausta 100 000 asukasta kohti kahden viikon jaksolla. Korkea ilmaantuvuus johtuu muun muassa tiheästä asutuksesta.

Maskien käyttö julkisilla paikoilla on pakollista Madridissa. Kuva metroasemalta Puente de Vallecasissa, joka on määrätty liikkumisrajoitusten piiriin maanantaista alkaen kahdeksi viikoksi.­

Tautitilanteesta huolimatta monet rajoituksiin kyllästyneet kansalaiset eivät näe tarvetta uusille toimille. Tuhannet mielenosoittajat kokoontuivat viikonvaihteessa Madridin keskustaan vaatimaan aluejohtaja Isabel Diaz Ayuson eroa.

Madrid ei ole Espanjan ainoa metropolialue, jossa covid-19 on päässyt ryöpsähtämään uudelleen. Taudin ilmaantuvuus kahden viikon jaksolla on ylittänyt 400 tapausta per 100 000 asukasta myös muun muassa Talaverassa, Salamancassa, Ciudad Realissa, Valladolidissa, Pamplonassa ja Gironassa.

Terveysviranomaisia on jo ehditty arvostella kovin sanoin valmistautumattomuudesta epidemian toiseen aaltoon. Syitä tautitilanteen uuteen heikkenemiseen on monia: Rajoitukset purettiin todennäköisesti liian nopeasti kesäkuussa kun poikkeustila päättyi, tartuntojen jäljittämiseen ei ole vieläkään tarpeeksi voimavaroja eivätkä kansalaiset ole kunnioittaneet viranomaisten ohjeita. Maassatestauksia on päästy tekemään vasta nyt, kun testauskapasiteetti saatiin ajettua ylös.

Espanjassa on jälleen herännyt huoli myös siitä, onko toiseen aaltoon riittävästi osaavaa henkilökuntaa. Madridin keskushallitus on jo pyytänyt apua asevoimilta altistuneiden jäljittämiseen. Terveyden- ja sairaanhoitajien liitto ja Espanjan yksityisten terveyspalveluyritysten liitto ovat puolestaan pyytäneet terveysministeriöltä ja aluehallintovirastoilta lupaa työvoiman mahdollisimman vapaaseen liikkuvuuteen yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Tämän toivotaan helpottavan resurssien käyttöä juuri siellä, missä henkilökuntaa kulloinkin eniten tarvitaan.

Lähteet: El Pais, Financial Times, Redacción Médica, ourworldindata.org, El Mundo