Maailman vanhin ihminen rikkoi jälleen uuden ennätyksen – 117-vuotias juhli saavutusta Coca-Colalla

Maailman vanhin ihminen on nyt Japanin kaikkien aikojen vanhin ihminen.

Kane Tanaka on Japanissa vanhimmaksi elänyt ihminen. Hän on myös tällä hetkellä maailman vanhin ihminen.­

117-vuotias Kane Tanaka on nyt Japanin kaikkien aikojen vanhimmaksi elänyt ihminen. Tanaka on jo aiemmin tehnyt Guinnessin maailmanennätyksen vanhimpana elossa olevana ihmisenä, The Guardian kertoo.

Tanaka on 117 vuotta ja 261 päivää vanha. Aiemmin Japanin kaikkien aikojen vanhin oli huhtikuussa 2018 kuollut Nabi Tajima.

Kane Tanaka joi ennätyksen kunniaksi cokista.­

Tanaka juhli uutta ennätystä pullolla Coca-Colaa, hänen lempijuomaansa. Ylleen hän oli pukenut hänen perheensä antaman t-paikdan, jossa oli hänen kasvonsa. Cokiksen lisäksi Tanaka pitää suklaasta.

Tanaka syntyi 2. tammikuuta 1903. Yhdeksästä sisaruksesta hän on seitsemäs.

Kane Tanaka rikkoi viime vuoden maaliskuussa Guinnessin maailmanennätyksen.­

Nykyisin Tanaka asuu hoivakodissa. Naisen lapsenlapsen, 60-vuotiaan Eijin mukaan hänen isoäitinsä voi hyvin koronapandemiasta huolimatta.

– Jopa koronaviruspandemian keskellä isoäitini voi hyvin ja vaikuttaa nauttivan elämästään joka päivä. Perheenä olemme iloisia ja ylpeitä uudesta ennätyksestä.