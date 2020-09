Venäläisten poptähtien tuki-iskelmä Lukashenkalle kuohuttaa: ”Rakkaasta ei luovuta”

Joukko Venäjän ja Valko-Venäjän tunnetuimpia poplaulajia on äänittänyt mahtipontisen musiikki­videon diktaattori Aljaksandr Lukashenkan tueksi. Mukana ovat muun muassa Filipp Kirkorov ja Nikolai Baskov.

Venäjällä ja Valko-Venäjällä on syntynyt kohu musiikkivideosta, joka on tehty pönkittämään Valko-Venäjän itsevaltaisen johtajan Aljaksandr Lukashenkan valtaa.

Poptähtien yhteisprojektia kutsutaan nimellä Artistit rauhan puolesta. Tarttuvan sävelen ja isänmaanrakkautta tihkuvien sanojen pohjalle rakentuva iskelmäkappale kantaa puolestaan nimeä Ljubimuju ne otdajut, mikä tarkoittaa suomeksi Rakkaasta ei luovuta.

Viikonloppuna Valko-Venäjän miliisit soittivat jo kappaletta häiritäkseen opposition mielenosoitusta Minskissä. Ren-television mukaan ”uutta hittikappaletta” soitettiin kadulla kovaäänisistä ja sen tarkoituksena oli vaimentaa opposition huudot.

Kappaleen nimi viittaa Lukashenkan vaalikampanjan tunnuslauseeseen, jonka hän lanseerasi jo ennen elokuun 9. päivän vaaleja. Sittemmin Lukashenka on toistanut iskulausetta usein.

Rakkaalla ei tässä yhteydessä viitata suoraan Lukashenkaan itseensä, vaan Valko-Venäjän maahan, jota Lukashenka ei lupauksensa mukaan aio luovuttaa pois.

– Meidän takanamme on Valko-Venäjä – puhdas ja raikas, rehellinen ja kaunis, uuttera, hieman naiivi ja aavistuksen herkkä. Mutta se on meidän, se on rakas, ja rakkaasta ei luovuta, Lukashenka sanoi puhuessaan 4. elokuuta kampanjatilaisuudessaan.

– Jos me nyt horjumme ja annamme tämän maanpalan pois, kuolemme me ja kuolevat meidän lapsemme ja lapsenlapsemme. (-) Me emme anna Valko-Venäjä pois, koska se on meille rakas, ja rakkaasta ei luovuta, Lukashenka lausui puolestaan viime torstaina, kun Minskissä järjestettiin Lukashenkan tueksi suuri naisfoorumi.

Musiikkivideo vaikuttaa suuren rahan tuotannolta, sillä mukana on liki kaksikymmentä venäläistä ja valkovenäläistä artistia.

Julkisuudessa on jopa epäilty, että presidentti Vladimir Putinin Lukashenkalle lupaamasta lainarahasta osa olisi mennyt videotuotannon tukemiseen. Artistien kerrotaan olevan kuitenkin mukana ilmaiseksi ja vapaaehtoispohjalta, koska he haluavat näin ilmaista yhteiskunnallisen mielipiteensä.

Suurelle yleisölle Suomessakin tuttuja nimiä ovat esimerkiksi Filipp Kirkorov, joka edusti 1995 Venäjää Euroviisuissa ja joka oli aikanaan naimisissa poptähti Alla Pugatshovan kanssa. Tunnettu nimi on myös tenori Nikolai Baskov, joka esittää sekä klassista musiikkia että iskelmiä.

Mukana ovat Venäjältä myös Aleksandr Buinov, Denis Maidanov, Anita Tsoi, Diana Gurtskaja ja Natalia Moskvina. Valko-Venäjältä mukana ovat Ruslan Aleho, Aleksandr Soloduha, Irina Dorofejeva, Aljona Lanskaja, Vladimir Gromov, Anatoli Jarmolenko, Zhanet sekä yhtyeet Aura ja Belorusy ja Gruzdevan sisarukset.

Kun kappale julkaistiin ja kohu syntyi, osa laulajista antoi ymmärtää, että he eivät tienneet mihin olivat ryhtyneet. Kappaleen tekijät ilmoittivat kuitenkin suoraan, että iskelmä on tehty Lukashenkan tueksi ja kaikki mukana olevat artistit ovat siitä tietoisia.

Kappale julkaistiin valkovenäläisen Aura-yhtyeen YouTube-tilillä, sillä sanat ja sävel ovat yhtyeeseen kuuluvan Jevgeni Oleinikin ja Julia Bykovan käsialaa. Pariskunta ilmoittaa tukevansa Lukashenkaa, koska hän on ”rauhan tae”.

Kun kappale oli ehtinyt olla julki muutamia tunteja, Aura-yhtye sulki YouTube-tililtään kommentointimahdollisuuden.

– Opposition Telegram-kanaville ilmestyi kehotuksia ryhtyä trollaamaan meidän kappalettamme, Oleinik selitti kommenttien sulkemista Gazeta.ru-sivustolle.

YouTubeen on ilmestynyt sittemmin nopeassa tahdissa erilaisia uudelleenkuvitettuja videoita, joissa näkyy laulun taustalla Valko-Venäjän poliisijoukkoja pidättämässä ja pamputtamassa opposition rauhanomaisia mielenosoittajia.

Julkisuudessa on myös ihmetelty, miksi venäläiset artistit ovat mukana Valko-Venäjän itsevaltiaan tueksi tehdyllä laululla. Kommenteissa on kyselty artistien omatunnon perään ja syytelty heitä poliisiväkivallan tukemisesta.

Kirkorovin edustaja kiisti sittemmin Openmedialle ja uutistoimisto Ria Novostille, että artisti olisi halunnut tukea mukanaolollaan erityisesti Lukashenkaa.

– Laulu ja video ovat rauhan puolesta, ilman politiikkaa, Kirkorovin edustaja ilmoitti.

Valko-Venäjän räikeää vaalivilppiä vastustavat mielenosoittajat ovat käyttäneet puolestaan omissa mielenosoituksissaan nuorena menehtyneen suosikkilaulajan Viktor Tsoin neuvostoaikaista hittikappaletta Peremen.

Laulu on yksi Neuvostoliiton perestroikan ajan tunnuskappaleista, ja siinä vaaditaan nimensä mukaisesti muutosta.