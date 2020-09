Jopa 150 000 marssi Minskissä – opposition kannattajat julkaisivat tuhannen poliisin henkilötiedot

Minskin kaduilla jatkui poliisin ja mielenosoittajien kissa ja hiiri -leikki

Mellakkapoliisin kovat otteet edellispäivän naisten marssia vastaan eivät pysäyttäneet sunnuntain mielenosoituksia Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenkaa vastaan, vaan Minskin kaduilla oli iltapäivällä jälleen useita kymmeniä tuhansia ihmisiä. Oppositiolehti Nasha Nivan mukaan marssijoita olisi ollut jopa 150 000. Kansa oli liikkeellä myös maan muissa kaupungeissa.

Viranomaiset vyöryttivät pääkaupungin kaduille sotilasajoneuvoja, vesitykkejä ja piikkilankaa ja yrittivät vaientaa mielenosoittajien huutamat iskulauseet soittamalla kovaäänistä iskelmämusiikkia ämyreistä. Marssi suuntasi jälleen kerran kohti presidentin palatsia.

Silminnäkijät kertoivat, että poliisit pyrkivät ottamaan mielenosoittajia kiinni yksitellen eristäen heidät muusta joukosta. Mielenosoittajat pyrkivät väistämään ja estämään kiinniotot. Ihmisoikeusjärjestö Vjasnan mukaan poliisi otti Minskissä kiinni yli sata ihmistä.

– Toivon, ettei tämä liike laannu. Me tulemme joka kerran, se on kuin henkäys raitista ilmaa. Tämä antaa meille voimia jatkaa taistelua, sanoi 33-vuotias marssija Maksim Karpov.

Opposition koordinaationeuvoston mukaan lauantain kovat otteet ovat merkki siitä, että väkivalta rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan on kiihtymässä.

Sisäministeriön edustajan mukaan edellispäivänä lauantaina naisten marssilla otettiin kiinni 415 ihmistä Minskissä ja 15 muissa kaupungeissa, syynä mielenosoitussääntöjen rikkominen. Heistä 385 on vapautettu.

Pipot ja maskit pois

Suosittu oppositiohenkinen Telegram-kanava Nexta julkisti nimilistan, jossa sen mukaan on yli tuhannen poliisin nimet ja arvot. Kanavalla on yli kaksi miljoonaa seuraajaa.

Opposition kannattajat ovat pyrkineet mielenosoituksissa paljastamaan siviilipukuisten tai naamioitujen poliisien kasvot kiskomalla heiltä maskit ja kommandopipot päästä, koska katsovat heidän tottelevan laittomia käskyjä.

Mielenosoitukset Lukashenkaa vastaan ovat jatkuneet elokuun alun vilpillisiksi tuomituista presidentinvaaleista lähtien. Sunnuntaisin marssien osanottajamäärä on ollut suurimmillaan, kun jopa yli 100 000 ihmistä on lähtenyt kaduille Minskissä.

Tilanne Valko-Venäjällä on esillä EU-maiden kesken maanantaina. Opposition presidenttiehdokkaan Svjatlana Tsihanouskajan on määrä tavata EU:n ulkoministereitä sekä unionin ulkopoliittinen edustaja Josep Borrell Brysselissä. Tapaamisen jälkeen ministerit keskustelevat Valko-Venäjän vastaisista pakotteista. EU:ssa on valmisteltu pakotteita niitä vastaan, jotka ovat vaalivilpin takana sekä käyttäneet väkivaltaa mielenosoittajia kohtaan.