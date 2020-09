Lukashenka vastaan harmaapäinen teräsnainen: Ninalta, 73, on viety sakkojen maksuun jo pesukone, mikrouuni ja puolet eläkkeestä

Valko-Venäjän protestien symboliksi on noussut Nina Baginskaja, joka ompelee aina uuden valkopunalipun, kun häneltä takavarikoidaan lippu pidätyksen yhteydessä.

Valko-Venäjän naisten marssilla pidätettiin lauantaina jälleen satoja mielenosoittajia, ja yksi heistä oli eläkeläinen nimeltä Nina Baginskaja, 73.

Videolle tallentui, kuinka harmaapäinen ja pienikokoinen nainen työnnetään isoon pidätysautoon ja pian hänen peräänsä raahataan muita naisia.

Baginskajan pidätys nousi uutisiin, sillä hän ei ole kuka tahansa mielenosoittajanainen, vaan häneen henkilöityy pitkälti koko nykyinen kansan protesti itsevaltaista Aljaksandr Lukashenkaa vastaan.

Baginskaja on yksi Valko-Venäjän opposition tunnetuimmista hahmoista, jonka tavaramerkkinä on osoittaa mieltään vaikka aivan yksinään. Hän saattaa seistä tuntikausia kadulla valkopunalipun kanssa tai hän kulkee lippua kantaen suoraan Valko-Venäjän erikoisjoukkoja vastaan.

Sama näytelmä toistuu kerta toisensa jälkeen. Baginskaja otetaan kiinni, häneltä takavarikoidaan opposition tunnukseksi noussut valkopunalippu ja määrätään hallinnollinen sakko. Sen jälkeen Baginskaja menee kotiinsa ja aloittaa uuden lipun valmistamisen.

– Voin ommella uuden lipun vaikka joka päivä, Baginskaja selittää taktiikkaansa Holod-aikakauslehdelle.

Tuoreiden protestien yksi legendaarisista hetkistä liittyy elokuun 13. päivään, kun Baginskaja oli osoittamassa mieltään Lukashenkan vaalivilppiä vastaan ja hänen pidätyksensä tallentui videolle. Kun raavaat poliisijoukot taluttavat Baginskajaa pidätettäväksi, tämä lausuu sittemmin legendaariseksi muodostuneet sanat:

– Minä kävelen (”Ja guljaju”).

Suomen kielen murteissa ja slangissa tunnetaan myös kuljailla-sana: meillä se tarkoittaa yleensä päämäärätöntä haahuilemista.

Venäjän kielessä ”kuljaileminen” tarkoittaa puolestaan kävellen kulkemista tai kävelyllä käymistä. Sanalla on kuitenkin myös muita merkityksiä, sillä voidaan tarkoittaa vapaa-ajan viettämistä, juhlintaa ja pientä juopottelua tai vaikkapa yhden illan suhteeseen ajautumista.

Sittemmin ”minä kävelen” -lauseesta on tullut yksi opposition marssien symboleista samaan tapaan kuin Baginskaja on yksi marssien tunnetuimmista kasvoista. Lauseella oppositio tahtoo osoittaa, että he vain kävelevät – eivät siis tee esimerkiksi mitään väkivaltaista tai mitään sellaista, jonka pitäisi olla kiellettyä normaalissa valtiossa.

Erityisesti nuoret opposition edustajat ovat kertoneet saavansa voimaa Baginskajan rohkeudesta ja sitkeydestä, sillä hän on protestoinut Lukashenkaa vastaan koko tämän valtakauden ajan.

– Minusta on välttämätöntä näyttää, että en ole orja enkä hiiri enkä pelkää. Pelätkööt he minua, Baginskaja on sanonut.

Nina Baginskaja repii naamioita pois Valko-Venäjän voimakoneistoa edustavilta pidättäjiltä.­

Baginskaja on osoittanut mieltään vallanpitäjien mielivaltaa vastaan jo vuodesta 1988. Vuosien aikana hänet on otettu kiinni tai pidätetty kymmeniä, ellei jopa satoja kertoja. Sakkoja hänelle on annettu niin paljon, ettei hän enää edes muista summaa.

– Laskin taannoin, että summa on liki 17 000 dollaria (noin 15 000 euroa), mutta sen jälkeen olen lopettanut laskemisen, Baginskaja on kertonut haastatteluissa. Laskemisen hän lopetti vuonna 2016.

Baginskaja ei maksa sakkojaan eikä hän anna myöskään valkovenäläisten vapaaehtoisten kerätä rahaa hänen sakkojensa maksuun. Hänen mukaansa sakkojen maksaminen tarkoittaisi vain Lukashenkan valtakoneiston korruption tukemista, joten hän on antanut sakkojen mennä ulosottoon.

Vuodesta 2017 alkaen Baginskajalta on viety ulosoton kautta joka kuukausi puolet eläkkeestä, sitä ennen vietiin vain parikymmentä prosenttia.

Bagiskaja laskee, että hänen pitäisi elää vielä ainakin 50 vuotta, jotta kaikki hänen sakkonsa tulisivat maksetuiksi. Niinpä viranomaiset ovat keksineet uusia keinoja kerätä häneltä maksuja.

Vuonna 2016 Baginskajalta käytiin takavarikoimassa kotoa pesukone ja mikroaaltouuni, jonka jälkeen hänen omistuksessaan olevat kesämökkitontit pantiin pakkomyyntiin sakkojen kuittaamiseksi.

Holod-aikakauslehden tuoreen artikkelin mukaan viranomaiset eivät ole kuitenkaan löytäneet datshatonteille halukkaita ostajia. Syynä on Baginskajan tunnettuus Valko-Venäjällä.

– Ostajia tuli paikalle ja minä sanoin heille: ”Mitä te haluatte? Tulee aika, niin valta vaihtuu. Minulla on dokumentit, tämä on yksityistä omaisuutta. Ja minun lapseni, lapsenlapseni sekä lapsenlapsenlapseni ottavat ne teiltä pois, jos he niin haluavat”, Baginskaja kertoo sanoneensa ostajaehdokkaille.

Tällä hetkellä Baginskajalla on jälleen mikroaaltouuni ja pesukone. Hän suostui siihen, että vapaaehtoiset lahjoittivat ne hänelle.

Nina Baginskaja on esikuva monille Valko-Venäjän nuoremmille oppositiohenkisille naisille.­

Baginskajan ensimmäinen mielenosoitus liittyi Stalinin vainojen aikana teloitettujen uhrien muiston vaalimiseen vuonna 1988.

Vasta 1988 valkovenäläisille paljastui, että Minskin lähellä on valtava poliittisen terrorin uhrien teloituspaikka. Yhä edelleenkään ei tiedetä, kuinka paljon Kurapatyyn on haudattu ihmisiä. Varovaiset arviot puhuvat 30 000 uhrista, suurimmat arviot jopa 200 000 teloitetusta.

Kun valkovenäläiset yrittivät järjestää muistotilaisuuden Kurapatyn uhreille, se kiellettiin ja kieltoa uhmanneita pamputettiin sekä suihkutettiin kyynelkaasulla.

– Olin kauhuissani neuvostovalheista. ”Kaikki kansan puolesta”, Baginskaja kuvaili Currenttime-kanavalle.