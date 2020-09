Yhdysvallat väittää YK:n Iran-pakotteiden olevan jälleen voimassa – kiista ajautunut pattitilanteeseen turvallisuusneuvostossa

Kyse on Iranin ydinsopimukseen liittyvistä pakotteista, joita Yhdysvallat on yrittänyt ajaa uudelleen voimaan YK:n turvallisuusneuvostossa.

YK:n Iranin vastaiset pakotteet ovat jälleen voimassa, julisti Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo lauantaina. Pompeo uhkasi lisäksi seurauksilla, mikäli muut jäsenvaltiot eivät pane pakotteita täytäntöön.

Kyse on Iranin ydinsopimukseen liittyvistä pakotteista, joita Yhdysvallat on yrittänyt ajaa uudelleen voimaan YK:n turvallisuusneuvostossa. Se on kuitenkin jäänyt neuvostossa pitkälti vaille tukea. Erityisesti eurooppalaisten jäsenvaltioiden mukaan pakotteet eivät ole voimassa. Myös Kiina ja Venäjä ovat pakotteita vastaan.

Yhdysvallat vetäytyi Iranin kanssa solmitusta ydinsopimuksesta vuonna 2018. Sanktiokysymyksessä Yhdysvallat kuitenkin katsoo olevansa edelleen sopimuksen osapuoli.