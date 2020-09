Yhdysvaltain tautiekspertti Anthony Fauci ennustaa, milloin paluu täysin normaaliin voisi tapahtua – parilla ehdolla

Pelkkä rokotteen tuleminen ei riitä epidemian loppumiseen.

Yhdysvaltain johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci ennustaa Business Insider -lehden haastattelussa, milloin paluu täysin normaaliin, pandemiaa edeltävään aikaan saattaisi tapahtua.

Fauci uskoo, että ihmiskunta ei pääse uudesta koronaviruksesta ikinä täysin eroon. Pandemia kuitenkin tulee jossain vaiheessa loppuunsa.

Fauci puhuu haastattelussa pelkästään Yhdysvaltojen kontekstissa. Hän on haastattelun mukaan luottavainen, että kuluvan vuoden loppuun mennessä tarjolla on jonkinlainen toimivia ja tehokas koronavirusrokote. Se ei kuitenkaan ole vielä tässä vaiheessa laajasti saatavilla.

Sen takia paluu tavalliseen arkeen, jossa kokoontumisia voi järjestää täysin huoletta, venyy ennemminkin loppuvuoteen 2021 tai vuoden 2022 alkuun. Tällöin esimerkiksi sisäkonsertteja saa järjestää ja täyteen pakattuihin ravintoloihin on turvallista mennä.

Tällekin aikajanalle on kuitenkin pari ehtoa. Ensinnäkin, tehokas ja toimiva rokote on oltava saatavilla. Se ei kuitenkaan yksin riitä. Joitain koronatoimia on jatkettava rokotteen jo tultua saataville.

Business Insider kertoo, että esimerkiksi maan tautikeskuksen CDC:n johtajan Rober Redfieldin mukaan rokotteen immunigeenisuus (rokotteen kyky saada aikaan immuunireaktio) voi olla vain 70 prosenttia. Tällöin maskin käyttäminen on edelleen suotavaa.

Fauci on samaa mieltä. Rokotteen lisäksi tarvitaan joitain tiettyjä kansanterveydellisiä toimia, kuten maskien käyttöä, jotta ennustettu aikajana toteutuu.

Se, kuinka paljon ja kuinka tiukkoja koronatoimia tarvitaan, riippuu siitä, mille asteelle koronapositiivisten määrä populaatiossa tippuu.

– Jos populaatiossa ei ole lähes lainkaan tartuntoja, yhdessä rokotteen kanssa, saatetaan pystyä sanomaan ”voin turvallisesti kokoontua ihmisten kanssa”, Fauci toteaa haastattelussa.