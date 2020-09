Lehti: Ex-malli väittää Trumpin suudelleen väkisin ja kourineen – presidentin kampanjaväki uhkaa oikeustoimilla

Presidentti on asianajajiensa kautta kiistänyt voimakkaasti syytökset.

Ex-mallin lisäksi ainakin 25 naista on syyttänyt Trumpia ahdistelusta. Presidentti on kiistänyt syytökset, joista osa koskee vuosikymmenten takaisia väitettyjä tapahtumia.­

Entinen malli Amy Dorris syyttää Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia ahdistelusta The Guardianin haastattelussa.

Dorrisin mukaan Trump suuteli häntä väkisin ja kouri häntä New Yorkissa syyskuussa 1997. Dorris oli tuolloin seuraamassa tenniksen US Openia Trumpin tunteneen poikaystävänsä kanssa Trumpin vip-aitiossa. Dorris, joka oli väitettyjen tapahtumien aikaan 24-vuotias, väittää, että tuolloin 51-vuotias ja toista kertaa naimisissa ollut Trump yllätti hänet vessan ulkopuolella.

– Hän tunki kielensä kurkkuuni ja työnsin häntä pois. Ja silloin hän tiukensi otettaan ja hänen kätensä kourivat ja olivat kaikkialla pakaroillani, rinnoillani, selässäni, kaikkialla.

Dorris väittää sanoneensa ei, mutta Trump ei hänen mukaansa kuunnellut. Välikohtauksen jälkeen Dorris sanoo palanneensa aitioon poikaystävänsä luo. Floridassa asunut Dorris vietti poikaystävänsä kanssa useamman päivän Trumpin kanssa samassa seurueessa.

Dorrisin mukaan olivat uudemman kerran Trumpin vieraana samassa tennisturnauksessa, kävivät Trump Towerissa ja osallistuivat yhdessä Trumpin kanssa muotisuunnittelija Gianni Versacen muistotilaisuuteen.

– Olin siellä Floridasta ja olin Jasonin (poikaystävä) kanssa. Minulla ei ollut rahaa, ei paikkaa, jonne mennä. Me menimme tapahtumasta tapahtumaan.

The Guardian sai tietää Dorrisista ensin tämän entisen mallitoimiston kautta ja Dorris antoi ensimmäisen haastattelunsa 15 kuukautta sitten. Tuolloin hän ei kuitenkaan halunnut vielä julkisuuteen.

Dorrisin mukaan hän haluaa kuitenkin olla roolimalli teini-ikäisille lapsilleen, minkä takia hän päätti kertoa syytöksistä lehdessä. Hän sanoi myös turhautuneensa siihen, kuinka muut Trumpia kohtaan syytöksiä esittäneet naiset leimattiin valehtelijoiksi.

– Olen kyllästynyt siihen, että hän pääsee pälkähästä.

The Guardian on puhunut Dorrisin äidin ja ystävien sekä terapeutin kanssa, joille Dorris kertoi heti tapahtumista. He ovat vahvistaneet Dorrisin väitteet. Brittilehti ei ole kuitenkaan saanut tapahtumille vahvistusta silminnäkijöiltä.

Trump on asianajajiensa kautta kiistänyt syytökset. Heidän mukaansa tapahtumille pitäisi löytyä todistajia, jos niin olisi oikeasti tapahtunut. Heidän mukaansa myös Dorrisin silloinen poikaystävä oli kyseenalaistanut Dorrisin kertomuksen eikä muistanut, että nainen olisi maininnut mitään Trumpin käytöksestä.

Trumpin asianajajien mukaan se, että syytökset tulevat ilmi näin lähellä marraskuisia presidentinvaaleja, viittaa siihen, että Dorrisin ulostulo voi olla poliittisesti motivoitunut.

Trumpin kampanjasta kerrottiin Reutersille, etteivät Dorrisin väitteet pidä paikkansa. Kampanjan lakiavustajan Jenna Ellisin mukaan kampanja harkitsee oikeustoimia ”saattaakseen The Guardianin vastuuseen siitä, että se pahantahtoisesti julkaisi tämän perusteettoman tarinan.”

Dorris mukaan lukien yhteensä ainakin 26 naista on esittänyt ahdistelusyytöksiä Trumpia kohtaan. Trump on kiistänyt kaikki syytökset.

Yksi syytöksiä esittäneistä naisista on vuoden 2006 Miss Suomi Ninni Laaksonen, joka kertoi vuonna 2016, että Trump oli kourinut häntä New Yorkissa heinäkuussa 2006. Laaksonen oli tuolloin osallistumassa Late Show with David Letterman -ohjelmaan Trumpin ja kolmen muun Miss Universum -kilpailijan kanssa.

– Ennen ohjelmaan menoa meistä (Trumpista ja misseistä) otettiin kuvia rakennuksen ulkopuolella. Trump seisoi aivan minussa kiinni ja puristi minua yhtäkkiä pepusta. Hän otti kädellään ihan reilusti takapuolestani kiinni. En usko, että kukaan muu näki sitä, mutta ilmeeni kyllä värähti ja ajattelin, että: ”Mitä täällä oikein tapahtuu.”