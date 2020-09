Viro kieltää suorat lennot Ruotsiin ja Norjaan – tekee koronapoikkeuksen kuuden maan kohdalla

Viron käytäntönä on automaattisesti kieltää lennot raja-arvon ylittäviin maihin. Ruotsin ja Norjan kohdalla ei tehty poikkeusta.

Viro on päättänyt kieltää molemmansuuntaiset suorat lennot Ruotsiin ja Norjaan maiden kohonneiden koronaviruslukujen vuoksi, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR.

Maa on määritellyt riskimaiden raja-arvoksi 25 uutta koronavirustartuntaa 100 000:ta asukasta kohden kahden viikon aikana. Raja-arvo on sama, joka otettiin käyttöön Suomessa tänään lauantaina.

Ruotsissa tartuntojen määrä on tällä hetkellä 30,3 ja Norjassa 27,5. Viron käytäntönä on automaattisesti kieltää lennot raja-arvon ylittäviin maihin, mutta poikkeuksiakin on tehty. Ruotsin ja Norjan kohdalla asiassa ei tehty poikkeusta.

ERR:n mukaan Viro on tehnyt poikkeuksen kuuden kohteen kohdalla. Niihin lentämistä Tallinnasta jatketaan, vaikka raja-arvo ylittyisi. Nämä kohteet ovat Kööpenhamina, Frankfurt, Helsinki, Lontoo, Riika ja Varsova. Toistaiseksi raja-arvon ylittävät ainoastaan Tanska ja Britannia.

Virossa on käyty keskustelua siitä, pitäisikö keväästä asti voimassa ollutta raja-arvoa nostaa ylemmäs 25 tartunnasta. Virologian professori Irja Lutsar sanoi elokuussa ERR:lle, että suoria lentoja suurempi riski piilee vaihtolennoissa.

– Koronavirusneuvosto suosittelee, että pidämme yllä kansainvälisiä yhteyksiä. Virus ei saavu tänne tyhjissä lentokoneissa, vaan ihmisten mukana, Lutsar sanoi lehdistötilaisuudessa elokuussa.

Lutsarin mukaan maahan saapuvat matkustajat tulisi testata heti lentokentällä tai mahdollisimman pian maahan saapumisen jälkeen.

Virossa on Euroopan tautienehkäisy‑ ja ‑valvontakeskuksen (ECDC) tuoreimman tiedon mukaan 27 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden viimeisen 14 vuorokauden aikana.